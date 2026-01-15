STV¥Ë¥åー¥¹ËÌ³¤Æ»

ËÌ³¤Æ»¡¦°²ÊÌ·Ù»¡½ð¤Ï¡¢2026Ç¯1·î15Æü¡¢»¥ËÚ»ÔË­Ê¿¶è¤Ë½»¤à¼«¾Î¡¦¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È½¾¶È°÷¤Î¾®»³Í³²Â»ÒÍÆµ¿¼Ô¡Ê34¡Ë¤òÍÂÃù¶âº¾µ½¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¾®»³ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»°²ÊÌ»Ô¤Ë½»¤à80Âå½÷À­¤«¤é¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥«ー¥É2Ëç¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

2025Ç¯1·î15Æü¡¢¾®»³ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢»áÌ¾ÉÔ¾Ü¼ÔÅù¤È¶¦ËÅ¤Î¾å¡¢¶ä¹Ô°÷Åù¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤¿ÃË¤¬½÷À­¤Î²È¤Ë¡Ö¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥«ー¥É¤¬»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¿·¤·¤¤¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥«ー¥É¤È¼è¤êÂØ¤¨¤Þ¤¹¡£¶ä¹Ô°÷¤¬¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥«ー¥É¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤­¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È±³¤ò¸À¤¤¡¢¾®»³ÍÆµ¿¼Ô¤¬¶ä¹Ô°÷¤òÁõ¤¤½÷À­¤Î²È¤òË¬Ìä¤·¤Æ½÷À­¤«¤é½÷À­Ì¾µÁ¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥«ー¥É2Ëç¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÉÔ¿³¤Ë»×¤Ã¤¿½÷À­¤¬¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë¡Ö¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥«ー¥É¤ò¼è¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤«¡×¤ÈÏ¢Íí¤·¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¿¦°÷¤¬º¾µ½¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤­ÄÌÊó¤·¤¿¤³¤È¤Ç»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¾®»³ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö¼õ¤±»Ò¤Ç¤¹¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

·Ù»¡¤Ï¡¢Í¾ºá¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£