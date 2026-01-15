¤°¤ë¥Ê¥¤ ¤¤¤è¤¤¤è¤ªÈäÏªÌÜ¡ª¥´¥Á27¤Î¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ï¡ª¡©
¡Ú¥´¥Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹27 Âè1Àï¡Û
¥´¥Á27³«Ëë¡ª¡ª
¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤ªÈäÏªÌÜ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡ª
1¿ÍÌÜ¤ÏÄ¶Çä¤ì¤Ã»Ò¥¤¥±¥á¥ó¡©
2¿ÍÌÜ¤Ï±Ç²è¥É¥é¥Þ¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤ÊÈþ½÷¡©
¸«ÆÏ¤±¤ëVIP¥²¥¹¥È¤Ï½ÐÀîÅ¯Ï¯¤µ¤ó¡õËÌÂ¼°ìµ±¤µ¤ó¡ª
²Ì¤¿¤·¤Æ¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡ª¡ª
¥Ð¥È¥ë²ñ¾ì¾ðÊó
¡ÚÅ¹Ì¾¡ÛÃæ¹ñÎÁÍý¡Ö¸å³Ú±àÈÓÅ¹¡×
¡Ú½»½ê¡ÛÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¸å³Ú1ÃúÌÜ3-61 ¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¥Ó¥ë2F
¡ÚÅÅÏÃÈÖ¹æ¡Û03-5805-2237
¡Ú±Ä¶È»þ´Ö¡Û
11:30¡Á22:00¡Ê¥é¥¹¥È¥ª¡¼¥À¡¼21:00¡Ë
¢¨¾õ¶·¤Ë¤è¤ê±Ä¶È»þ´Ö¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤ÏHP¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÄêµÙÆü¡ÛÌµ¤·
¡Ú¥¢¥¯¥»¥¹¡Û
¡¦JR¿åÆ»¶¶±Ø À¾¸ý¤è¤ê ÅÌÊâÌó3Ê¬
¡¦Åìµþ¥á¥È¥í´Ý¤ÎÆâÀþ¡¦ÆîËÌÀþ ¸å³Ú±à±Ø 2ÈÖ½Ð¸ý¤è¤êÅÌÊâÌó5Ê¬
¡¦ÅÔ±ÄÃÏ²¼Å´»°ÅÄÀþ ¿åÆ»¶¶±Ø A2½Ð¸ý¤è¤êÅÌÊâ6Ê¬
¡Ú¤ªÅ¹¾Ò²ð¡Û
1962Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÅÁÅý¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ä¤Ä¡¢¸½ÂåÅª¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ø2025Ç¯½©¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡£ÅÁÅý¤ÎÌ£¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢µ²±¤Ë»Ä¤ë³×¿·Åª¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤´Äó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÍÍ¡¹¤ÊÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¶õ´Ö¤ÇÏ·ÊÞÃæ¹ñÎÁÍý¤ÎÈþÌ£Ì¾ºÚ¤ò¤¼¤Ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
·ë²ÌÈ¯É½
·ë²ÌÈ¯É½¤Ï¼¡½µ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
