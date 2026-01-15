2/14³«ºÅ¤ÎKANOA MEGA BROCK FES 2026¤Ë¡Ö¿À¤Ï¥µ¥¤¥³¥í¤ò¿¶¤é¤Ê¤¤¡×¤¬½Ð±é·èÄê
¡¡V.LEAGUE WOMEN¡ÊV¥êー¥°½÷»Ò¡Ë¤Î¥«¥Î¥¢¥é¥¦¥ì¥¢ー¥ºÊ¡²¬¤Ï15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢¡ÖKANOA MEGA BROCK FES 2026¡×¤Ë¡Ö¿À¤Ï¥µ¥¤¥³¥í¤ò¿¶¤é¤Ê¤¤¡×¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡2026Ç¯2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤È15Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËËÌ¶å½£»ÔÎ©Áí¹çÂÎ°é´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡¢Ê¡²¬¥®¥é¥½ー¥ëÀï¤Î»î¹ç½ªÎ»¸å¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖKANOA MEGA BROCK FES 2026¡×¡£¡Ö´Ñ¤ë¡¦±þ±ç¤¹¤ë¡¦Ä°¤¯¡×¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿ËèÇ¯¹±Îã¤ÎÂÎ¸³·¿¥Õ¥§¥¹¤Ç¡¢²ñ¾ì¤Ç¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ö¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¿À¤Ï¥µ¥¤¥³¥í¤ò¿¶¤é¤Ê¤¤¡×¤Ï4¿ÍÁÈ¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Ç¡¢2020Ç¯¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖË¢Ë÷²Ö²Ð¡×¤Ç¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£2025Ç¯¤Ë¤Ï½é¤È¤Ê¤ëÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¡£ÂåÉ½¶Ê¤Ë¤Ï¡ÖÌë±Ê±´¡×¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¡Ö¿À¤Ï¥µ¥¤¥³¥í¤ò¿¶¤é¤Ê¤¤¡×¤Ï2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£
¡¡¥«¥Î¥¢¤Ïº£¸å¤â½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÄÉ²ÃÈ¯É½¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£