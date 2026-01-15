ÂçÁêËÐÃæ·Ñ¤Ç±Ç¤Ã¤¿ÃËÀ¤¬¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡¡²ÖÆ»¤¹¤°ÏÆ¡¢²ñ¾ì¤Ë¤¤¤¿ÍýÍ³¤ËÇ¼ÆÀ¡Ö¤½¤¦¤æ¤¦¤³¤È¤Í¡×
ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê
¡¡Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤ÇÏ¢Æü¡¢Ç®Àï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¡£Ãæ·Ñ¥«¥á¥é¤Ç¤ÏÍÌ¾¿Í¤Î»Ñ¤¬ÅÙ¡¹±Ç¤ê¹þ¤àÃæ¡¢64ºÐ¤ÎÂçÊªÇÐÍ¥¤¬3ÆüÌÜ¤Î¼èÁÈ¤òÀ¸´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤¿ÍýÍ³¤ËÇ¼ÆÀ¤ÎÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÎÏ»Î¤¬¹Ô¤¤«¤¦²ÖÆ»¤Î¤¹¤°ÏÆ¤ÎÀÊ¤Ç¡¢ÅÚÉ¶¾å¤ÎÀï¤¤¤Ë±Ô¤¤»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤¿¤Î¤ÏÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶¹î¼Â¤À¡£¹õ·Ï¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿¥·¥Ã¥¯¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤Ç¤â¤è¤¯ÌÜÎ©¤Ä¡£»þÀÞ¾Ð´é¤ò¼õ¤±¤Ù¤Ê¤¬¤éÅÚÉ¶¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¡£
¡¡Ãæ·Ñ¤Ë±Ç¤ê¹þ¤ß¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÚÉ¶Æþ¤ê¤Ë¿È¤¬Æþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö»×¤ï¤º¸«Æþ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÀ¸´ÑÀï¤Ë¤Ï¤¢¤ëÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤ÎÌÚÍË¥É¥é¥Þ¡Ö¤ª¥³¥á¤Î½÷¡½¹ñÀÇ¶É»ñÎÁÄ´ºº²Ý¡¦»¨¹ñ¼¼¡½¡×¤Ë½Ð±é¡£º£¾ì½ê¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¥³¥á¤Î½÷¡×¤Î·ü¾Þ´ú¤¬·Ç½Ð¤µ¤ì¡¢ÈÖÁÈ¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡Ö¡É¥¶¥Ã¥³¥¯¡É¤Î¼¼Ä¹¡¦¸ÅÄ®ËºîÌò ¹â¶¶¹î¼Â¤µ¤ó¤¬ÂåÉ½¤·¤Æ¸«¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Ç¼ÆÀ¤ÎÍýÍ³¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤½¤¦¤æ¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ª¤ª¡¢¤À¤«¤é¥«¥Ã¥Ä¥ß¡¼¤µ¤ó¤¤¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡×¡Ö¤è¤¯»÷¤¿Êý¤¬À¾¤Î²ÖÆ»¤Ë¤ª¤é¤ì¤ë¤È¡Ä¤ª¤â¤Ã¤Æ¤¿¡×¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡ª¤½¤ì¤Ç¡ª¡×¡Ö¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³¹â¶¶¹î¼Â¤µ¤ó¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤ÎÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
