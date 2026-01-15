Bimi¡¢3·î¤«¤é³«ºÅ¤Î¥Ä¥¢¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¡õ¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²ò¶Ø¡£ÂÐ¥Ð¥ó¤â·èÄê
Bimi¤¬3·î18Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¿·ºîEP¡Ø¡Ú¿Í¡Û¡¿INORI¡Ù¡Ê¥è¥ß¡§¥¤¥Î¥ê¡Ë¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤¿Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤Î¥Ä¥¢¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡¢¡ãBimi Live Tour 2026 -SOME MINGLE-¡ä¤Ë·èÄê¤·¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¥Ä¥¢¡¼¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¡¢°ìÉô¸ø±é¤Ë¤ÆÂÐ¥Ð¥ó·Á¼°¤Ç¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡£ÂÐ¥Ð¥ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢e5¡¿G:nt¡¿Jene¡¿Lilniina¡¿OHTORA¡¿valknee¡¿»³ÅÄ¥®¥ã¥ë¿ÀµÜ¡¿MADKID¤Î¹ë²ÚÁ´8¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¡¢³Æ¸ø±é¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¥Ä¥¢¡¼¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¡ÖSOME MINGLE¡×¤¬¼¨¤¹¤È¤ª¤ê¡¢ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬»ý¤Ä³Ú¶Ê¤ä¥é¥¤¥Ö¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¢¤½¤·¤ÆÉ½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¸òº¹¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë´ë²è¤µ¤ì¤¿ÂÐ¥Ð¥ó¥Ä¥¢¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÆ±»Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤È¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¿·¤¿¤Ê²½³ØÈ¿±þ¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¥Ä¥¢¡¼¤Î¥Á¥±¥Ã¥È1¼¡Àè¹ÔÃêÁª¤Ï¡¢ËÜÆü1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë19»þ¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ãBimi Live Tour 2026 -SOME MINGLE-¡ä
3·î20Æü¡Ê¶â½Ë¡ËÀéÍÕ¡¦ÀéÍÕLOOK
open 18:30¡¿start 19:00
3·î28Æü¡ÊÅÚ¡ËÀÐÀî¡¦¶âÂôAZ
open 16:30¡¿start 17:00¡¡¥²¥¹¥È¡§e5
3·î29Æü¡ÊÆü¡ËÄ¹Ìî¡¦LIVE HOUSE J
open 16:00¡¿start 16:30
4·î11Æü¡ÊÅÚ¡ËÊ¼¸Ë¡¦¿À¸ÍHarbor Studio
open 18:00¡¿start 18:30¡¡¥²¥¹¥È¡§G:nt / Jene
4·î12Æü¡ÊÆü¡Ë°¦ÃÎ¡¦CLUB SANGO
open 18:00¡¿start 19:00¡¡¥²¥¹¥È¡§Lilniina / OHTORA
4·î18Æü¡ÊÅÚ¡ËÊ¡²¬¡¦LIVE HOUSE CB
open 16:30¡¿start 17:00
4·î19Æü¡ÊÆü¡Ë¹Åç¡¦Live space Reed
open 16:00¡¿start 16:30
5·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë¿ÀÆàÀî¡¦F.A.D YOKOHAMA
open 18:00¡¿start 18:30¡¡¥²¥¹¥È¡§valknee / ⼭⽥¥®¥ã¥ë¿ÀµÜ
5·î10Æü¡ÊÆü¡Ëºë¶Ì¡¦HEAVEN¡ÇS ROCK ¤µ¤¤¤¿¤Þ¿·ÅÔ¿´VJ-3
open 16:30¡¿start 17:00¡¡¥²¥¹¥È¡§MADKID
5·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë Åìµþ¡¦¥À¥ó¥¹¥Û¡¼¥ë¿·À¤µª
open 17:30¡¿start 18:30
¥Á¥±¥Ã¥È1¼¡Àè¹ÔÃêÁª¡§
https://l-tike.com/st1/bimi2026-somemingle/
New EP¡Ø¡Ú¿Í¡Û¡¿INORI¡Ù
2026Ç¯3·î18Æü¡Ê¿å¡ËÇÛ¿®
¡ÚELR Store¸ÂÄêÈ×¡Û
2026Ç¯3·î20Æü¡Ê¶â½Ë¡ËÈ¯Çä
Í½Ìó¥ê¥ó¥¯¡§https://kingeshop.jp/shop/g/gNKCD-10547/?elr=46544
[²Á³Ê]¡ï3,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¿\3,182¡ÊÀÇÈ´¡Ë
[¾¦ÉÊ·ÁÂÖ]CD only
[ÉÊÈÖ]NKCD-10547
[»ÅÍÍ]£·inch¥ì¥³¡¼¥É¥µ¥¤¥º¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
[¼ýÏ¿ÆâÍÆ]
M1. ¥¬¥é¥Ý¥ó
M2. ¿Í
M3. INORI
M4. ¥«¥°¥Ä¥Á
M5. exorcist -Ì£ÊÑ-
M6. Bonus Inst -¡Ú¿Í¡Û¡¿INORI-¡ÊProd. DJ dip¡Ë
¢¨M.5¡¢6¤ÏELR Store¸ÂÄêCDÈ×¼ýÏ¿³Ú¶Ê
¡üELR Store¸ÂÄêÈ×Áá´üÍ½ÌóÆÃÅµ
¾ÜºÙ¥ê¥ó¥¯¡§https://bimi-official.com/news/1042/
¡¦¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ
¥Á¥ó¥Á¥íº×¤ê¡Ú¿Í¡Û¡¿INORI¡¡¢¨ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¤Î¼Â»Ü¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦»²²ÃÊýË¡
ELR Store¤Ë¤Æ¡Ø¡Ú¿Í¡Û¡¿INORI¡Ù1Ëç¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤1¸ýÊ¬¤´ÃêÁª¤Ë»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦²ñ¾ì¡õÆü»þ
¡4·î11Æü¡ÊÅÚ¡ËÊ¼¸Ë¡¦¿À¸ÍHarbor Studio
½¸¹ç»þ´Ö¡§12»þ20Ê¬
¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥¿¡¼¥È»þ´Ö¡§12»þ45Ê¬¡Á
¢5·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë¿ÀÆàÀî¡¦F.A.D YOKOHAMA
½¸¹ç»þ´Ö¡§12»þ20Ê¬
¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥¿¡¼¥È»þ´Ö¡§12»þ45Ê¬¡Á
£5·î23Æü¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ¡¦¥À¥ó¥¹¥Û¡¼¥ë¿·À¤µª
½¸¹ç»þ´Ö¡§12»þ40Ê¬
¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥¿¡¼¥È»þ´Ö¡§13»þ00Ê¬¡Á
¢¨1²ñ¾ì¤Ë¤Ä¤¡¢1Ëç¤Î¤´Í½Ìó¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨À°ÍýÈÖ¹æ½ç¤ÎÆþ¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÃêÁªÂÐ¾Ý¾¦ÉÊÍ½Ìó´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î8Æü¡Ê·î¡Ë19:45 ¡Á 2026Ç¯2·î16Æü¡Ê·î¡Ë23:59
¡¦ÅöÁªÈ¯É½¡§2026Ç¯3·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë17:00°Ê¹ß½ç¼¡¤´°ÆÆâ¡ÊÅöÁª¼ÔÍÍ¤Ë¤Î¤ß¤Ø¤Î¤´Ï¢Íí¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë
¡üELR Store¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ
¡Ö¥Á¥ó¥Á¥íº×¤ê¡Ú¿Í¡Û¡¿INORI¡×Í½Ìó´ü´Ö½ªÎ»¸å¡¢ELR StoreÆâ¤Ë¤Æ¡È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµÉÕ¤¡Ø¡Ú¿Í¡Û¡¿INORI¡Ù CDÍ½Ìó¥«¡¼¥È¡É¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Á¥ó¥Á¥íÃêÁªÍ½ÌóÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃÅµÆâÍÆ¡
LIVE QR ¥«¡¼¥É Bimi Live Galley #05 -Splash- Ver.
¢¨¡ÖLive Galley #05 -Splash-¡×¤«¤éÌ¤¸ø³«¥é¥¤¥Ö±ÇÁü2ËÜ¤ò¼ýÏ¿Í½Äê¡£
ÆÃÅµÆâÍÆ¢
LIVE QR ¥«¡¼¥É Bimi Live Galley #06 -Jelous- Ver.
¢¨Live Galley -Jelous- ¤«¤éÌ¤¸ø³«¥é¥¤¥Ö±ÇÁü2ËÜ¤ò¼ýÏ¿Í½Äê¡£
