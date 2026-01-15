ÊÒ²¬ÆÆ»Ë»á¡¡ºå¿À¤Î¥É¥é1¡¦Î©ÀÐÀµ¹¤Îº¸ÍãÅ¾¸þ¤ËÈ¿ÂÐ¤Ç¤¢¤ëÍýÍ³¡Ö¤À¤«¤é¥Á¡¼¥àÎÏ¤¬¡Ä¡×
¡¡¸µÃæÆü¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤ÎÊÒ²¬ÆÆ»Ë»á¡Ê56¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¡ÖÊÒ²¬ÆÆ»Ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò¹¹¿·¡£ºå¿À¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¦Î©ÀÐÀµ¹ÆâÌî¼ê¡Ê22¡áÁÏ²ÁÂç¡Ë¤Î³°ÌîÅ¾¸þ¤Ë¡ÈNO¡É¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹ÂÇÎÏ¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÎ©ÀÐ¤À¤¬¡¢ËÜÍè¤ÎÆâÌî¤Ë¡È¶õ¤¡É¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤À¤¬¡¢ÊÒ²¬»á¤Ï¡Öº£¤Îºå¿À¡Ê¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¿Ø¡Ë¤ËÉÕ¤±Æþ¤ë·ä¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï°Â°×¤Ë¥ì¥Õ¥È¤ò¤ä¤Ã¤ÆÍß¤·¤¯¤Ê¤¤¤Í¤ó¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¥Á¡¼¥à¤ÇÍ£°ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ïº¸Íã¤À¤¬¡¢ÊÒ²¬»á¤Ï¡ÖÆâÌî¼ê¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤Ã¤ÆÆâÌî¤Ê¤Î¤è¡£²¶¤ÏÆâÌî¤ò¤ä¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¡¢¼«¿È¤¬·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¿¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¾¡Éé¤¹¤Ù¤¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡Í£°ì¸ÇÄê¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤º¸Íã¤ÇÎ©ÀÐ¤ÎÄ¹ÂÇÎÏ¤¬À¸¤¤ì¤Ð¥Á¡¼¥à¤Ë»à³Ñ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¸þ¤¤â¤¢¤ë¡£
¡¡ÊÒ²¬»á¤Ï¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¤Ë¤Ï¾®È¨¤ËÌÚÏ²¤â¤¤¤ë¡£·§Ã«¤âºòÇ¯´èÄ¥¤Ã¤¿¤·¡¢ÃæÌî¤ÏÀäÂÐÅª¤Ç³°¤»¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤µ¤é¤ËÂç»³¡¢º´Æ£µ±¤È¥Á¡¼¥à¤Î¼ç¼´¤â¤¤¤ë¹ë²Ú¤ÊÆâÌî¿Ø¤Ë¥ë¡¼¥¡¼¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ï°ì¸«¤ÏÀïÎÏÍ¾¾ê¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢ÊÒ²¬»á¤Ï¡Ö¤À¤«¤é¥Á¡¼¥àÎÏ¤¬¾å¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¡¢·ã¤·¤¤¶¥Áè¤¬ÀïÎÏ¤ò¤µ¤é¤ËÄì¾å¤²¤¹¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£