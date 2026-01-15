¡ØSnow Man¤ÎÁÇ¤Î¤Þ¤ó¤Þ¡ÙCD¥Ç¥Ó¥å¡¼Æü¤Ë6Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÁ´°÷½Ð±é¡¡¡ÈÃËµ¤¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¡É¤Ç´ë²èÄ©Àï¼Ô¤ò·èÄê
¡¡9¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦Snow Man¤¬¡¢CD¥Ç¥Ó¥å¡¼Æü¤Ç¤¢¤ë1·î22ÆüÊüÁ÷¤ÎÊ¸²½ÊüÁ÷¡ØÉÔÆó²È presents¡¡Snow Man¤ÎÁÇ¤Î¤Þ¤ó¤Þ¡Ù¡ÊËè½µÌÚÍË ¸å9¡§00¡Ë¤Ë½é²óÊüÁ÷°ÊÍè¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¤ËÁ´°÷¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¶¦±é¡ª£²ÆüÊüÁ÷¡Ø¤½¤ì¥¹¥ÎSP¡Ù¤ÎSnow Man
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢Snow Man¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤«¤é¿ô¿Í¤¬½µÂØ¤ï¤ê¤ÇMC¤òÌ³¤á¡¢¶á¶·¤òÏÃ¤·¤¿¤ê¥á¡¼¥ë¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÁÇ¡×¤Î¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤ë30Ê¬¡£Á°È¾¤Ï¡¢¿¼ß·Ã¤ºÈ¤È¸þ°æ¹¯Æó¤Î¥³¥ó¥Ó¤¬MC¤òÃ´Åö¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¸åÈ¾¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼6¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¹ë²Ú¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¡¼¥È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡9¿Í¤Îå«¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Ë¤®¤ä¤«¤Ê¶õµ¤´¶¤È¡¢¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼ÅöÆü¤À¤«¤é¤³¤½¸ì¤é¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥óÉ¬Ä°¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë²ó¤Ë¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼6¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¸½ºß¤Î¿´¶¤ä¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¦¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤ë¤Û¤«¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ÎºÝ¤Ë¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿´ë²è¡ÖÁÇ¤ÎÎ±¼éÅÅ¡×¡Ê20ÉÃ¤ÇÃ¯¤«¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¤ë´ë²è¡Ë¤¬1Æü¸Â¤ê¤ÇÉü³è¡£
¡¡¥Ä¥¢¡¼Àè¤Ê¤É¤Ç¿©»ö¤Ë¹Ô¤¯ºÝ¡¢Ëè²ó¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÃ¯¤¬²ñ·×¤òÊ§¤¦¤«¤ò¡ÈÃËµ¤¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¡É¤Ç·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Snow Man¤¬¡¢º£²ó¤Î´ë²èÄ©Àï¼Ô¤ò¡ÈÃËµ¤¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¡É¤Ç·èÄê¤¹¤ë¡£
