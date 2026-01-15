¡Ö¤³¤ì¤ÏÉáÄÌ¤ËÁÛÄê³°¤¹¤®¤Æ¡×¤µ¤ä¹á¡¦ÀÐ°æ¡¢¡È¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¡É¤Ê¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤µ¤ä¹á»Ë¾å1ÈÖÌÌÇò¤¤¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤µ¤ä¹á¤ÎÀÐ°æ¤µ¤ó¤Ï1·î14Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÌÌÇò¤¤¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤µ¤ä¹á¡¦ÀÐ°æ¡¢¡È°ì½Öµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¡É¿§¤Ã¤Ý¡© ¥·¥ç¥Ã¥È
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤µ¤ä¹á»Ë¾å1ÈÖÌÌÇò¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÉáÄÌ¤ËÁÛÄê³°¤¹¤®¤Æ¾Ð¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Ñ¤Ã¤È¸«¥Þ¥¸¤Ç¤³¤ó¤Ê¥Þ¥À¥à¤¤¤½¤¦¡×¡Ö¤µ¤ä¹á¤ÎÀÐ°æ¤È°ì½Öµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤ª¤Ð¤µ¤ó¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÊ¢´¬¤¤Ë¤¤¤Ä¤â¤Î¥ª¥Ð¥·¥ç¥Ã¥È¥Ý¡¼¥º¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤ÈÅÓÃ¼¤Ë¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê³Ê¹¥¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ª¾Ð¤¤·ÏYouTuber¡ÖÈÄ¶¶¥Ï¥¦¥¹¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ô¥å¡¼¥È¤ÎÃÝÆâÃÒÌé¤µ¤ó¤ä¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¸¥ã¥ë¥¸¥ã¥ë¤Î¥Í¥¿¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¤è¤·¾®Ãã¡×¤òÁÛµ¯¤¹¤ë¿Í¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤µ¤ä¹á¡¦ÀÐ°æ¡¢¡È°ì½Öµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¡É¿§¤Ã¤Ý¡© ¥·¥ç¥Ã¥È
¡Ö¤Ñ¤Ã¤È¸«¥Þ¥¸¤Ç¤³¤ó¤Ê¥Þ¥À¥à¤¤¤½¤¦¡×ÀÐ°æ¤µ¤ó¤Ï¡ÖAmazon¤ÇÇã¤Ã¤¿Ê¢´¬¤¤¬ÀäÂÐ¤ËÄ¹¤¹¤®¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê¢´¬¤¤ò¥Ü¥Ç¥£¥³¥ó¥É¥ì¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë¿È¤ËÃå¤±¤¿ÀÐ°æ¤µ¤ó¤Î»Ñ¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤µ¤ä¹á»Ë¾å1ÈÖÌÌÇò¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÉáÄÌ¤ËÁÛÄê³°¤¹¤®¤Æ¾Ð¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Ñ¤Ã¤È¸«¥Þ¥¸¤Ç¤³¤ó¤Ê¥Þ¥À¥à¤¤¤½¤¦¡×¡Ö¤µ¤ä¹á¤ÎÀÐ°æ¤È°ì½Öµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤ª¤Ð¤µ¤ó¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÊ¢´¬¤¤Ë¤¤¤Ä¤â¤Î¥ª¥Ð¥·¥ç¥Ã¥È¥Ý¡¼¥º¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤ÈÅÓÃ¼¤Ë¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£