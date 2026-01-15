1963Ç¯2·îÀ¸¤Þ¤ì¤Î62ºÐ¤ÎÃËÀ¤Ç¤¹¡£Ç¯¶â¤ò¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤éÆ¯¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ï·¸å¤Î¤ª¶â¤äÀ¸³èÈñ¤¬Â¤ê¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ï·¸åÀ¸³è¤Î¼ýÆþ¤ÎÃì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡ÖÏ·ÎðÇ¯¶â¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Æñ¤·¤¤ÍÑ¸ì¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º£²ó¤Ï¡¢Ç¯¶â¤ò¼õµë¤·¤Ê¤¬¤éÆ¯¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦62ºÐ¤ÎÃËÀ¤ÎÊý¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ËÀìÌç²È¤¬²óÅú¤·¤Þ¤¹¡£
1963Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ38Ç¯¡Ë2·îÀ¸¤Þ¤ì¸½ºß62ºÐ¤ÎÃËÀ¤ÎÁêÃÌ¼Ô¤Ï¡¢¸¶Â§65ºÐ¤«¤é¡¢Ï·ÎðÇ¯¶â¡ÊÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤ÈÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ë¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÁêÃÌ¼Ô¤Î¾ì¹ç¡¢º£¤¹¤°Ç¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢´õË¾¤¹¤ì¤Ð¡¢60ºÐ¤«¤é65ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë·«¾å¤²¼õµë¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÆ¯¤¤Ê¤¬¤éÇ¯¶â¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
·«¾å¤²¼õµë¤Î¼êÂ³¤¤ò¤¹¤ë¤È¡¢·«¤ê¾å¤²¤¹¤ë´ü´Ö¤Ë±þ¤¸¤Æ¤Ò¤È·î¤¢¤¿¤ê¤ÎÇ¯¶â¼õµë³Û¤¬0.4¡ó¸º³Û¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ê¾¼ÏÂ37Ç¯4·î1Æü°ÊÁ°À¸¤Þ¤ì¤ÎÊý¤Î¸º³ÛÎ¨¤Ï0.5¡ó¡Ë¤³¤Î¸º³ÛÎ¨¤Ï°ìÀ¸ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·«¾å¤²ÀÁµá¤·¤¿»þÅÀ¤Î¸º³ÛÎ¨¤Ç·×»»¤µ¤ì¤¿Ç¯¶â¤ò¡¢°ìÀ¸¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¸º³ÛÎ¨¤Î·×»»¼°¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¸º³ÛÎ¨¡ÊºÇÂç24¡ó¡Ë¡á0.4¡ó¡ß·«¾å¤²ÀÁµá·î¤«¤é65ºÐ¤ËÃ£¤¹¤ëÆü¡ÊÃÂÀ¸Æü¤ÎÁ°Æü¡Ë¤ÎÁ°·î¤Þ¤Ç¤Î·î¿ô
·«¾å¤²ÀÁµá¤¹¤ë¤È¡¢Ç¯¶â¤òÁá¤¯¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä¹À¸¤¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¼õ¤±¼è¤ì¤ëÇ¯¶â¼õµë³Û¤Î¹ç·×¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿·«¾å¤²¼õµë¤Ï¡¢Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤ÈÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤òÆ±»þ¤Ë·«¤ê¾å¤²¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤ÈÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÎÎ¾Êý¤È¤â¸º³Û¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
·«¾å¤²¼õµë¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú1¡Û¹ñÌ±Ç¯¶â¤ÎÇ¤°Õ²ÃÆþ¤äÄÉÇ¼¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤
¡Ú2¡Û·«¾å¤²ÀÁµá¤Î¼è¤ê¾Ã¤·¤äÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤
¡Ú3¡Û»ö¸å½Å¾É¡Ê¾ã³²Ç§ÄêÆü¤Ë¤ÏË¡Îá¤ÎÄê¤á¤ë¾ã³²¤Ë³ºÅö¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¾ã³²¤Î¾õÂÖ¤¬½Å¤¯¤Ê¤ê¡¢Ë¡Îá¤ËÄê¤á¤ë¾ã³²¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡Ë¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¾ã³²´ðÁÃÇ¯¶â¤òÀÁµá¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë
¡Ú4¡Û²ÉÉØÇ¯¶â¤Ï»Ùµë¤µ¤ì¤Ê¤¤¡¢´û¤Ë²ÉÉØÇ¯¶â¤ò¼õµë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï²ÉÉØÇ¯¶â¤Î¸¢Íø¤ò¼º¤¦
¡Ú5¡Û65ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê°äÂ²¶¦ºÑÇ¯¶â¡Ë¤È·«¾å¤²¼õµë¤·¤¿Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤ÏÊ»µë¤Ç¤¤Ê¤¤
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ëü¤¬°ì¤Î¾ì¹ç¤Î¸øÅª¤ÊÊÝ¾ã¤ò¼º¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¯¤ì¤°¤ì¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Öºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶â¡×À©ÅÙ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤È¤Ï¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤ÆµëÍ¿¼ýÆþ¤òÆÀ¤ë¾ì¹ç¡¢¼õµë¤·¤Æ¤¤¤ë´ðËÜ·î³Û¡ÊÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÎÊó½·ÈæÎãÉôÊ¬¤Î·î³Û¡Ë¤ÈµëÍ¿¼ýÆþ¡ÊÁíÊó½··î³ÛÁêÅö³Û¡Ë¤Î¹ç·×¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â³Û¤ÎÁ´³Û¤â¤·¤¯¤Ï°ìÉô¤¬»ÙµëÄä»ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
ÁêÃÌ¼Ô¤¬·«¾å¤²¼õµë¤ò¤·¤ÆÇ¯¶â¤ò¼õµë¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢·«¾å¤²¼õµë¤·¤¿´ðËÜ·î³Û¡ÊÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÎÊó½·ÈæÎãÉôÊ¬¤Î·î³Û¡Ë¤ÈµëÍ¿¼ýÆþ¡ÊÁíÊó½·ÁêÅö³Û¡Ë¤Î¹ç·×³Û¤¬¡¢¤â¤·´ð½à³Û¡Ê51Ëü±ß¡¿ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¡Ë¤òÄ¶¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â³Û¤¬¸º³Û¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤Ïºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÅÙ·«¾å¤²¼õµë¤ò¤¹¤ë¤È¼è¤ê¾Ã¤·¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢Ç¯¶â»öÌ³½ê¤ÇÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
´Æ½¤¡¦Ê¸¡¿¿¼Àî ¹°·Ã¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
ÅÔ»Ô¶ä¹Ô¤äÊÝ¸±²ñ¼Ò¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤Ç¤Î¶ÈÌ³·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢CFP¡¢¾Ú·ô³°Ì³°÷¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£ÁêÃÌ¶ÈÌ³¤ä¥Þ¥Í¡¼¥»¥ß¥Ê¡¼¤Î¹Ö»Õ¡¢»ñ³ÊËÜ¤ÎÊÔ½¸Åù¤Ë½¾»ö¡£ÆüËÜFP¶¨²ñ¤Îºë¶Ì»ÙÉô¤Ë¤ª¤¤¤ÆFP³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)
