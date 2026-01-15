¾ÞÌ£´ü¸Â¤ò²á¤®¤¿È¯¹Ú¿©ÉÊ¤Ï¡ÖÉå¤ë¡×¤Î¤«¡© Ç¼Æ¦¤ä¥Á¡¼¥º¡¢¥è¡¼¥°¥ë¥È¤ÎÈ¯¹Ú¤ÈÉåÇÔ¤Î°ã¤¤¡¦¸«Ê¬¤±Êý
´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»þÀÞ¡ÖÈ¯¹Ú¿©ÉÊ¤ÏÉå¤ë¤Î¤«¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³Î¤«¤Ë¡ÖÈ¯¹Ú¡×¤È¡ÖÉåÇÔ¡×¤Ï¡¢ÈùÀ¸Êª¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆ±¤¸¸½¾Ý¤Ç¤¹¡£ÈùÀ¸Êª¤ÎÆ¯¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿©ÉÊÃæ¤ÎÍµ¡Êª¤¬Ê¬²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢È¯¹Ú¤âÉåÇÔ¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹¥¤Þ¤·¤¤Ê¬²ò¤ò¡ÖÈ¯¹Ú¡×¡¢Í³²¤ÊÊ¬²ò¤ò¡ÖÉåÇÔ¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢Î¾¼Ô¤ÎÀþ°ú¤¤ÏÉ¬¤º¤·¤âÌÀ³Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¾ÞÌ£´ü¸Â¤¬²á¤®¤¿È¯¹Ú¿©ÉÊ¤Ï¡¢È¯¹Ú¤¬¿Ê¤à¤Î¤«¡¢Éå¤ë¤Î¤«¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÎã¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ß¤½¤ä¤·¤ç¤¦¤æ¡¢Ç¼Æ¦¡¢¥Á¡¼¥º¤Ê¤É¤ÏÈæ³ÓÅªÉåÇÔ¤·¤Ë¤¯¤¤¿©ÉÊ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·´Å¼ò¤ä²ÃÅü¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Î¤è¤¦¤ËÅüÊ¬¤ò´Þ¤à¤â¤Î¤Ï¡¢ÊÌ¤ÎÈùÀ¸Êª¤¬ÈË¿£¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÉåÇÔ¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£È¯¹Ú¿©ÉÊ¤È°ì¤Þ¤È¤á¤Ë¤»¤º¡¢ÉåÇÔ¤·¤ä¤¹¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤âÈ½ÃÇ¤Î½õ¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤Ë¤ª¤¤¡¢¸«¤¿ÌÜ¡¢¾õÂÖ¤Ê¤É¤Ë°Û¾ï¤¬¤Ê¤¤¤«¤Ï¡¢É¬¤º¼«Ê¬¼«¿È¤Î¸Þ´¶¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£ÌÀ¤é¤«¤Ë°Û½¤ò´¶¤¸¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢¥«¥Ó¤ä¤Ì¤á¤ê¤Ê¤É¤¬¸«¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¡ÖÈ¯¹Ú¿©ÉÊ¤À¤«¤é¡¢È¯¹Ú¤¬¿Ê¤ó¤À¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¤ÏÈ½ÃÇ¤»¤º¡¢¿©¤Ù¤Ê¤¤È½ÃÇ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
È¯¹Ú¿©ÉÊ¤Ç¤¢¤ì¡¢¿©ÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¡Öº£¤¬¿©¤Ùº¢¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç½Ð²Ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿©¤Î°ÂÁ´¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤Ï¡¢¹ØÆþ¸å¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤á¤Ë¡¢¾ÞÌ£´ü¸ÂÆâ¤Ë¿©¤Ù¤¿Êý¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢§»²¹Í
¡¦¡ÖÈ¯¹Ú¡×¤È¡ÖÉåÇÔ¡×¤Î°ã¤¤¤Ï²¿¤Ç·è¤Þ¤ë¡©¡ÊÅìµþÌô²ÊÂç³Ø¡Ë
¡¦È¯¹Ú¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¤ËÊ¹¤¯¡ªÃÎ¤Ã¤ÆÆÀ¤¹¤ëÈ¯¹ÚÆ¦ÃÎ¼±¡¡È¯¹Ú¤ÈÉåÇÔ¡¦½ÏÀ®¤Î°ã¤¤¤Ã¤Æ²¿¡©¡Ê¥Þ¥ë¥³¥á¡Ë
¢§Ê¿°æ ÀéÎ¤¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¥á¥¿¥Ü¸¦µæ¤ò¹Ô¤¤¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤ËÂ§¤Ã¤¿¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¶µ¤¨¤ë´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡£¾®ÅÄ¸¶Ã»´üÂç³Ø ¿©Êª±ÉÍÜ³Ø²Ê ½Ú¶µ¼ø¡£½÷»Ò±ÉÍÜÂç³ØÂç³Ø±¡¡ÊÇî»Î²ÝÄø¡Ë½¤Î»¡£Á°¿¦¤ÎÉÂ±¡¤Ç¤Î±ÉÍÜ²ÊÀÕÇ¤¼Ô¡¢±ÉÍÜÁêÃÌ¶ÈÌ³¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢¸½ºß¤Ï¶µÃÅ¤ËÎ©¤ÄËµ¤é¡¢¼ÂÁ©¤ËÂ¨¤·¤¿±ÉÍÜ¤Î´ðÁÃ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
(Ê¸:Ê¿°æ ÀéÎ¤¡Ê´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡Ë)
³Î¤«¤Ë¡ÖÈ¯¹Ú¡×¤È¡ÖÉåÇÔ¡×¤Ï¡¢ÈùÀ¸Êª¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆ±¤¸¸½¾Ý¤Ç¤¹¡£ÈùÀ¸Êª¤ÎÆ¯¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿©ÉÊÃæ¤ÎÍµ¡Êª¤¬Ê¬²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢È¯¹Ú¤âÉåÇÔ¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹¥¤Þ¤·¤¤Ê¬²ò¤ò¡ÖÈ¯¹Ú¡×¡¢Í³²¤ÊÊ¬²ò¤ò¡ÖÉåÇÔ¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢Î¾¼Ô¤ÎÀþ°ú¤¤ÏÉ¬¤º¤·¤âÌÀ³Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¾ÞÌ£´ü¸Â¤¬²á¤®¤¿È¯¹Ú¿©ÉÊ¤Ï¡¢È¯¹Ú¤¬¿Ê¤à¤Î¤«¡¢Éå¤ë¤Î¤«¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÞÌ£´ü¸ÂÀÚ¤ì¤ä¼êºî¤êÉÊ¤ÏÌÂ¤¤¤ä¤¹¤¤¡© ¿©ÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉåÇÔ¤·¤ä¤¹¤µ¤Ëº¹¤â¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤ÎÅ¹Æ¬¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ëÈ¯¹Ú¿©ÉÊ¤Ê¤é¡¢ÉåÇÔ¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¼«Âð¤Çºî¤Ã¤¿È¯¹Ú¿©ÉÊ¤ä¡¢»ÔÈÎÉÊ¤Ç¤â¾ÞÌ£´ü¸Â¤ò²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¾ì¹ç¡¢ÆÈÆÃ¤ÊÉ÷Ì£¤¬È¯¹Ú¤¬¿Ê¤ó¤À¤À¤±¤Ê¤Î¤«¡¢Îô²½¤·¤ÆÉåÇÔ¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢ÌÂ¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
°ìÎã¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ß¤½¤ä¤·¤ç¤¦¤æ¡¢Ç¼Æ¦¡¢¥Á¡¼¥º¤Ê¤É¤ÏÈæ³ÓÅªÉåÇÔ¤·¤Ë¤¯¤¤¿©ÉÊ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·´Å¼ò¤ä²ÃÅü¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Î¤è¤¦¤ËÅüÊ¬¤ò´Þ¤à¤â¤Î¤Ï¡¢ÊÌ¤ÎÈùÀ¸Êª¤¬ÈË¿£¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÉåÇÔ¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£È¯¹Ú¿©ÉÊ¤È°ì¤Þ¤È¤á¤Ë¤»¤º¡¢ÉåÇÔ¤·¤ä¤¹¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤âÈ½ÃÇ¤Î½õ¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÞÌ£´ü¸ÂÀÚ¤ì¤ÏÍ×Ãí°Õ¡ª È¯¹Ú¤«ÉåÇÔ¤«¤Ï¸Þ´¶¤Ç¸«¶Ë¤á¡¢¡Ö¿©¤Ù¤Ê¤¤È½ÃÇ¡×¤âÂçÀÚ¾ÞÌ£´ü¸Â¤¬ÀÚ¤ì¤ÆÈ¯¹Ú¤¬¿Ê¤ó¤À¾ì¹ç¡¢¥¥à¥Á¤Ê¤É¤Ï»ÀÌ£¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Ì£¤ÎÊÑ²½¤ò¹¥¤à¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ØÄê¤µ¤ì¤¿ÊÝÂ¸ÊýË¡¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¾ÞÌ£´ü¸Â¤¬ÀÚ¤ì¤¿¿©ÉÊ¤ÏÉ¬¤º¤·¤â°ÂÁ´¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤Ë¤ª¤¤¡¢¸«¤¿ÌÜ¡¢¾õÂÖ¤Ê¤É¤Ë°Û¾ï¤¬¤Ê¤¤¤«¤Ï¡¢É¬¤º¼«Ê¬¼«¿È¤Î¸Þ´¶¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£ÌÀ¤é¤«¤Ë°Û½¤ò´¶¤¸¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢¥«¥Ó¤ä¤Ì¤á¤ê¤Ê¤É¤¬¸«¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¡ÖÈ¯¹Ú¿©ÉÊ¤À¤«¤é¡¢È¯¹Ú¤¬¿Ê¤ó¤À¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¤ÏÈ½ÃÇ¤»¤º¡¢¿©¤Ù¤Ê¤¤È½ÃÇ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
È¯¹Ú¿©ÉÊ¤Ç¤¢¤ì¡¢¿©ÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¡Öº£¤¬¿©¤Ùº¢¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç½Ð²Ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿©¤Î°ÂÁ´¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤Ï¡¢¹ØÆþ¸å¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤á¤Ë¡¢¾ÞÌ£´ü¸ÂÆâ¤Ë¿©¤Ù¤¿Êý¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢§»²¹Í
¡¦¡ÖÈ¯¹Ú¡×¤È¡ÖÉåÇÔ¡×¤Î°ã¤¤¤Ï²¿¤Ç·è¤Þ¤ë¡©¡ÊÅìµþÌô²ÊÂç³Ø¡Ë
¡¦È¯¹Ú¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¤ËÊ¹¤¯¡ªÃÎ¤Ã¤ÆÆÀ¤¹¤ëÈ¯¹ÚÆ¦ÃÎ¼±¡¡È¯¹Ú¤ÈÉåÇÔ¡¦½ÏÀ®¤Î°ã¤¤¤Ã¤Æ²¿¡©¡Ê¥Þ¥ë¥³¥á¡Ë
¢§Ê¿°æ ÀéÎ¤¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¥á¥¿¥Ü¸¦µæ¤ò¹Ô¤¤¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤ËÂ§¤Ã¤¿¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¶µ¤¨¤ë´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡£¾®ÅÄ¸¶Ã»´üÂç³Ø ¿©Êª±ÉÍÜ³Ø²Ê ½Ú¶µ¼ø¡£½÷»Ò±ÉÍÜÂç³ØÂç³Ø±¡¡ÊÇî»Î²ÝÄø¡Ë½¤Î»¡£Á°¿¦¤ÎÉÂ±¡¤Ç¤Î±ÉÍÜ²ÊÀÕÇ¤¼Ô¡¢±ÉÍÜÁêÃÌ¶ÈÌ³¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢¸½ºß¤Ï¶µÃÅ¤ËÎ©¤ÄËµ¤é¡¢¼ÂÁ©¤ËÂ¨¤·¤¿±ÉÍÜ¤Î´ðÁÃ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
(Ê¸:Ê¿°æ ÀéÎ¤¡Ê´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡Ë)