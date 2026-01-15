¥´¥Ç¥£¥Ð¡¢100¼þÇ¯µÇ°¡Ö100 WORDS OF GODIVA ¡Á¥Ö¥é¥ó¥É¤òËÂ¤°¸ÀÍÕ¤¿¤Á¤ÎÅ¸Í÷²ñ¡Á¡×¤ò³«ºÅ¡¢100¼þÇ¯µÇ°¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤âÈ¯É½
¥´¥Ç¥£¥Ð ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢ÁÏ¶È100¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¥×¥ì¥¹¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤ò1·î14Æü¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡£ÅöÆü¤Ï¡¢¥´¥Ç¥£¥Ð ¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¼ÒÄ¹ ¥¸¥§¥í¡¼¥à¡¦¥·¥å¥·¥ã¥ó»á¤Ë¤è¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Î¤Û¤«¡¢100¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥¹¥¿¡¼ ¥·¥§¥Õ ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ¥¸¥å¥¨¥ë ¥ª¥Ö ¥¸ ¥¢¡¼¥¹¡×¤òÈ¯É½¤·¡¢Æ±¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¥´¥Ç¥£¥Ð ¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥·¥§¥Õ¡¿¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨ ¥ä¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥·¥å¥ô¥©¥í¡¼»á¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ô¥¨¡¼¥ë¡¦¥Þ¥ë¥³¥ê¡¼¥Ë»á¡¢¥¨¥Þ¥Ë¥å¥¨¥ë¡¦¥ê¥ª¥ó»á¡¢¥¸¥ã¥Ë¥¹¡¦¥¦¥©¥ó»á¡¢¥Æ¥£¥¨¥ê¡¼¡¦¥Þ¥ë¥¯¥¹»á¡Ê¥Ó¥Ç¥ª½Ð±é¡Ë¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢¼«¿È¤Î¼ê¤¬¤±¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÎ³¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ä¡¢¥´¥Ç¥£¥Ð¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë1·î15Æü¤«¤é17Æü¤Þ¤Ç¡¢½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢Scene12¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡¢¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¿¡È¥´¥Ç¥£¥Ð¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë100¤Î¸ÀÍÕ¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿Å¸Í÷²ñ¡Ö100 WORDS OF GODIVA ¡Á¥Ö¥é¥ó¥É¤òËÂ¤°¸ÀÍÕ¤¿¤Á¤ÎÅ¸Í÷²ñ¡Á¡×¥×¥ì¥Ó¥å¡¼¤â³«ºÅ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢¥¸¥§¥í¡¼¥à¡¦¥·¥å¥·¥ã¥ó»á¤¬¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÈÌ¤Íè¤Ø¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ö1926Ç¯¤Ë¥Ù¥ë¥®¡¼¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¥´¥Ç¥£¥Ð¤Ï¡¢º£Ç¯100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢ÆüËÜ¤Ïº£¤äÀ¤³¦ºÇÂç¤Î»Ô¾ì¤Ç¤¢¤ê¡¢º£Æü¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¹¤Ë¿¼¤¯´¶¼Õ¤¹¤ë¡£ÁÏ¶È¼Ô¤Î¡Ø¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Ï¥Ô¥Í¥¹¤òÆÏ¤±¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ï¡¢º£¤â»ä¤¿¤Á¤Îº¬´´¤Ë¤¢¤ë¡£º£¸å¤â¡ØÆ´¤ì¤È¿È¶á¡Ù¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢¥«¥Õ¥§¤ä¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¡¢¡ÈÆü¾ï¤ÎìÔÂô¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿ÂÎ¸³·¿Å¹ÊÞ¤ÎÅ¸³«¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤è¤ê¾å¼Á¤Ê»þ´Ö¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ÎÀáÌÜ¤Ë¿Í¡¹¤È¤Îå«¤ò°ìÁØ¶¯¤á¡¢¼¡¤Î100Ç¯¤â¥Ï¥Ô¥Í¥¹¤òÁÏÂ¤¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤òÌóÂ«¤¹¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Æ± ¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ËÜÉô ¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¤Î¥ì¥Ù¥Ã¥«¡¦¥ß¥ó»á¤Ï¡¢100¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥¹¥¿¡¼ ¥·¥§¥Õ ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ¥¸¥å¥¨¥ë ¥ª¥Ö ¥¸ ¥¢¡¼¥¹¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£¡Ö100¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÃÏµå¤ÎÊõÊª¤Ç¤¢¤ë¥«¥«¥ª¤Ë·É°Õ¤È°¦¤òÉ½¤·¤¿¡£¥´¥Ç¥£¥Ð¤Î100Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÎò»Ë¤È·Ð¸³¤ÎÃæ¤Ç¡¢µ»½Ñ¤È¾ðÇ®¤¬ºÇ¤â¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿·Á¤¬¥È¥ê¥å¥Õ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ß¡¼¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ê¤É¡¢À¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¥·¥§¥ÕÃ£¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£°ìÎ³°ìÎ³¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿Êª¸ì¤È»ä¤¿¤Á¤Î¸ÀÍÕ¤È¶¦¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ö¥¹¥¿¡¼ ¥·¥§¥Õ ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ¥¸¥å¥¨¥ë ¥ª¥Ö ¥¸ ¥¢¡¼¥¹¡×¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¥¹¥¿¡¼¥·¥§¥Õ¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥×¥ì¥¹¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ç¤·¤«Ê¹¤±¤Ê¤¤ÁÏºîÈëÏÃ¤ä¡¢¥´¥Ç¥£¥Ð100¼þÇ¯¤Ø¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÁÛ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¥Ô¥¨¡¼¥ë¡¦¥Þ¥ë¥³¥ê¡¼¥Ë»á¤Ï¡¢¡Ö¥´¥Ç¥£¥Ð¤È¤¤¤¦¥á¥¾¥ó¤¬¤µ¤é¤Ë100Ç¯¡¢Ä¹¤¯°¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤Ç¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ëÄÌ¤ê¡¢¥´¥Ç¥£¥Ð¤Ï¶Ë¤á¤ÆÁÏÂ¤À¤ËÍ¥¤ì¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì´¶Æ°¤ò»ä¤¿¤Á¤ËÆÏ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥¨¥Þ¥Ë¥å¥¨¥ë¡¦¥ê¥ª¥ó»á¤Ï¡¢¡Ö100¼þÇ¯¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤¦¡£100Ç¯Â³¤¯ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¾ï¤ËÍ¥¤ì¤¿¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¢¸·³Ê¤Ê»Å»ö¡¢¤½¤·¤ÆÌÀ³Î¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£¤µ¤é¤Ë200Ç¯¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤¬À¸¤Â³¤±¡¢È¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¿´¤«¤éµ§Ç°¤¹¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¸¥ã¥Ë¥¹¡¦¥¦¥©¥ó»á¤Ï¡¢¡Ö¿´¤«¤é¤Î¤ª½Ë¤¤¤ò¿½¤·¾å¤²¤ë¡£¥´¥Ç¥£¥Ð¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Î¥·¥§¥Õ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¡£»þÂå¤òÀè¶î¤±¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òÈ¯´ø¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Ë¥Ï¥Ô¥Í¥¹¤òÆÏ¤±Â³¤±¤ë¤½¤Î»Ñ¤ò¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£¥ä¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥·¥å¥ô¥©¥í¡¼»á¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÎò»ËÅª¤ÊÀáÌÜ¤Ë¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¡£100Ç¯¤Î´Ö¤ËÀÑ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤¿¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤È¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸¤òÂçÀÚ¤Ë¼õ¤±·Ñ¤®¡¢¼¡¤Î100Ç¯¡¢200Ç¯¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Æ¥£¥¨¥ê¡¼¡¦¥Þ¥ë¥¯¥¹»á¡Ê¥Ó¥Ç¥ª½Ð±é¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥´¥Ç¥£¥ÐÁÏ¶È100¼þÇ¯¡¢ËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£100Ç¯¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤Îò»Ë¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¡£º£²ó¤Ï¤ª½Ë¤¤¤Ë¡¢¥Á¥ç¥³¤ÈÍÎÍü¤Î¥È¥ê¥å¥Õ¤òºî¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¿´¤«¤é¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤³¤Î¥È¥ê¥å¥Õ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È°§»¢¤·¤¿¡£
¥´¥Ç¥£¥Ð100¼þÇ¯µÇ°¡Ö100 WORDS OF GODIVA ¡Á¥Ö¥é¥ó¥É¤òËÂ¤°¸ÀÍÕ¤¿¤Á¤ÎÅ¸Í÷²ñ¡Á¡×¤ò1·î15Æü¡Á1·î17Æü¤Î´ü´Ö¡¢½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢Scene12¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£Æ±Å¸¤Ï¡¢º£Ç¯ÁÏ¶È100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥´¥Ç¥£¥Ð¤Îµ°À×¤ä¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬¤â¤¿¤é¤¹¹¬Ê¡¡ÊHappiness¡Ë¤ò¡¢100¤Î¸ÀÍÕ¤È¡¢¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤äÀ½Â¤Æ»¶ñ¡¢Î©ÂÎÅ¸¼¨¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÉ³²ò¤¯Å¸Í÷²ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥´¥Ç¥£¥ÐÁÏ¶È100¼þÇ¯µÇ°¡ª¡Ö¥¹¥¿¡¼ ¥·¥§¥Õ ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ¥¸¥å¥¨¥ë ¥ª¥Ö ¥¸ ¥¢¡¼¥¹¡×¤Ï¡¢¥´¥Ç¥£¥Ð¤ÎÁÏ¶È100¼þÇ¯¤ò½Ë¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤ÎÉñÂæ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¹¥¿¡¼¥·¥§¥Õ5¿Í¤¬¡¢ÃÏµå¤¬°é¤ó¤ÀÊõÀÐ¡È¥«¥«¥ª¡É¤Ø¤Î¿¼¤¤·É°¦¤ò¹þ¤á¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´¶À¤ÇÁÏ¤ê¾å¤²¤¿¸ÂÄê¥È¥ê¥å¥Õ¡£Æ±¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤¦¥¹¥¿¡¼¥·¥§¥Õ¤ÎÆâ¤Î1¿Í¡¢¥Ô¥¨¡¼¥ë¡¦¥Þ¥ë¥³¥ê¡¼¥Ë»á¤Ï¡Ö¥´¥Ç¥£¥Ð¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ¹¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¥È¥ê¥å¥Õ¡£¹á¤ê¹â¤¤¿©ºà¡Ø¥È¥ê¥å¥Õ¡Ù¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¡¢ÉÔ¶Ñ°ì¤Ç¥é¥Õ¤Ê¿·¤·¤¤·Á¤Ï¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥È¥ê¥å¥Õ¤Ë¸½ÂåÅª¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤ò²Ã¤¨¤Ä¤Ä¡¢Æ±»þ¤Ë¡¢¤è¤ê¹½Â¤Åª¤Ç¥â¥À¥ó¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£Æ±°ì¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ò¤ÈÎ³¤´¤È¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¹¥¿¡¼¥·¥§¥Õ¤Î´¶Àµ±¤¯¡¢¥«¥«¥ª¤Î¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¡£¤½¤ì¤é¤ò¡¢¿¿¤Ã¹õ¤Ê¹õ¥È¥ê¥å¥Õ¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥Ã¥¯¤ÊÈ¢¤ËµÍ¤á¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥¢¥½¡¼¥È¥á¥ó¥È¤È¤·¤ÆÆÏ¤±¤ë¡£
¥ä¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥·¥å¥ô¥©¥í¡¼»á¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¡Ö¥È¥ê¥å¥Õ ¥¨¥¯¥é ¥É ¥Î¥ï¥¼¥Ã¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤Ç¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ê¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¥·¥§¥ë¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¹á¤Ð¤·¤¯Ç»¸ü¤Ê¥Ø¡¼¥¼¥ë¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¡£¾åÉÊ¤Ê¸ý¤¢¤¿¤ê¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤Ò¤È¸ý¤Ç¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¹¤¬¤ê¡¢¥Ê¥Ã¥Ä¤ÎÎÏ¶¯¤¤¹á¤ê¤È¿¼¤ß¤¬Í¾±¤¤È¤·¤Æ»Ä¤ë¡£
¥Ô¥¨¡¼¥ë¡¦¥Þ¥ë¥³¥ê¡¼¥Ë»á¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¡Ö¥È¥ê¥å¥Õ ¥·¥Ê¥â¥ó ¥Ð¥Ë¥é¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥â¡¼¥¯¹á·°¤ë¥À¡¼¥¯¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¥·¥§¥ë¤¬¡¢½Å¸ü¤Ç¥Ó¥¿¡¼¤ÊÍ¾±¤¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥Ë¥é¤È¤Û¤Î¤«¤Ë¹á¤ë¥·¥Ê¥â¥ó¤¬Ä´ÏÂ¤¹¤ë¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¤ÇË§½æ¤Ê¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Æ¥£¥¨¥ê¡¼¡¦¥Þ¥ë¥¯¥¹»á¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¡Ö¥È¥ê¥å¥Õ ¥Ý¥ï¡¼¥ë ¥Ù¥ë ¥¨¥ì¡¼¥Ì¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Õ¥é¥ó¥¹ÅÁÅý¥Ç¥¶¡¼¥È¡Ö¥Ý¥ï¡¼¥ë¡¦¥Ù¥ë¡¦¥¨¥ì¡¼¥Ì¡×¡£ÍÎ¥Ê¥·¤¬¤Õ¤ï¤ê¤È¹á¤ë¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¤Ë¡¢´Å¤µ¤È¶ìÌ£¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥À¡¼¥¯¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¡¢ÅÁÅý¤Ø¤Î·É°Õ¤È¥·¥§¥Õ¤Î¥â¥À¥ó¤Ê´¶À¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ò¤ÈÎ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¨¥Þ¥Ë¥å¥¨¥ë¡¦¥ê¥ª¥ó»á¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¡Ö¥È¥ê¥å¥Õ ¥ª ¥»¥¶¥à¡×¤Ç¤Ï¡¢±ü¿¼¤¤¥³¥¯¤È¤ä¤µ¤·¤¤¤Û¤í¶ì¤µ¤Î¥À¡¼¥¯¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ë¡¢¹á¤Ð¤·¤¯Á¡ºÙ¤Ê¥´¥Þ¤Î¹á¤ê¤¬¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¦¡£ÏÂ¤ÎÁÇºà¤Ë¥·¥§¥Õ¤Î´¶À¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤¡¢ßäÀù¤Î¿¼¤ß¤ÈÁÇºà¤Î½ã¿è¤µ¤¬¶Á¤¹ç¤¦¡¢Ë§½æ¤Ç±ü¹Ô¤¤¢¤ëÍ¾±¤¤¬¹¤¬¤ë¡£
¥¸¥ã¥Ë¥¹¡¦¥¦¥©¥ó»á¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡Ö¥È¥ê¥å¥Õ ¥Ù¥ë¥¬¥â¥Ã¥È ¥í¡¼¥º¡×¤Ï¡¢´»µÌ¤ÎÁÖ¤ä¤«¤µ¤ò¤â¤Ä¥Ù¥ë¥¬¥â¥Ã¥È¤È¡¢²Ú¤ä¤«¤Çµ¤ÉÊ¤¢¤ë¥í¡¼¥º¤ò¹ç¤ï¤»¡¢·Ú¤ä¤«¤Ê¸ý¤É¤±¤ÎÃæ¤Ë¹¤¬¤ëË§¹á¤ÎÍ¾±¤¤òÄÉµá¡¢¤½¤Î¹á¤ê¤ò¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÇÍ¥¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤ó¤À¡£¤Ê¤ª¡¢À½ÉÊÃæ¤Ë¥Ù¥ë¥¬¥â¥Ã¥È0.5¡ó¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¡£
¥´¥Ç¥£¥ÐÁÏ¶È100¼þÇ¯µÇ°¤È¤·¤Æ¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£¡Ö100Ç¯¤ÎÍ·¤Ó¿´ ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯¡¢ÁÏ¶È100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥´¥Ç¥£¥Ð¤Î100¼þÇ¯¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼²¦¼¼¸æÍÑÃ£¤È¤·¤ÆÅÁÅý¤Î·Ñ¾µ¤È¶¦¤Ë³×¿·¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿100Ç¯¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¥·¥ç¥³¥é¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¢¥ê¥¹¤Î¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥Æ¥£ ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÉÔ»×µÄ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡×¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¡Ö¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤á¡¢¤Þ¤´¤³¤í¤òÂ£¤ê¤¢¤¦Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¡¢´Å¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Î¥´¥Ç¥£¥Ð100¼þÇ¯µÇ°¡Ö100 WORDS OF GODIVA ¡Á¥Ö¥é¥ó¥É¤òËÂ¤°¸ÀÍÕ¤¿¤Á¤ÎÅ¸Í÷²ñ¡Á¡×³«ºÅ³µÍ×¡Ï
²ñ´ü¡§1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë
³«ºÅ»þ´Ö¡§11:00¡Á19:00
²ñ¾ì¡§½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢Scene12¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«2¡Ý24¡Ý12 12³¬¡Ë
Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ
¼çºÅ¡§¥´¥Ç¥£¥Ð ¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¥´¥Ç¥£¥Ð¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡áhttps://www.godiva.co.jp