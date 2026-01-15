¾¾ÅÄÈþÍ³µª¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯Êì¶È¤¬½ª¤ï¤ê¡×Ä¹½÷¤æ¤¦É±·ëº§¸å½é¤Î¸ø¤Î¾ì¤Ï½é´ÆÆÄÃ»ÊÔ±Ç²èÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä
¾¾ÅÄÈþÍ³µª¡Ê64¡Ë¤¬15Æü¡¢Åìµþ¡¦¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥È¥é¥¹¥È¥·¥Í¥Þ½ÂÃ«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ã»ÊÔ±Ç²èÀ½ºî¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖMIRRORLIAR FILMS Season8¡×¸ø³«Ä¾Á°ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£Á°Æü14Æü¤ËÄ¹½÷¾¾ÅÄ¤æ¤¦É±¡Ê38¡Ë¤¬¡¢D¥ê¡¼¥°¡¦¥Õ¥ë¥¥ã¥¹¥È¥ì¥¤¥¶¡¼¥º½êÂ°¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎKTR¤³¤È¸åÆ£·ÄÂÀÏº¡Ê35¡Ë¤È·ëº§¸å¡¢½é¤Î¸ø¤Î¾ì¤Ç¡¢½ËÊ¡¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Êì¶È¤¬½ª¤ï¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢±Ç²èºî¤ê¤ËÎå¤ß¤Þ¤¹¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¼«¿È¤¬´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡¦ÊÔ½¸¤òÌ³¤á¤¿½é¤Î·à¾ì¸ø³«´ÆÆÄºî¡Ö¥«¥é¥Î¥¦¥Ä¥ï¡×¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´î¤ó¤À¡£¡ÖÇ°´ê¤¬¤«¤Ê¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÇ¯¤«¤é¡¢ÌÜ³Ð¤á¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½÷Í¥¡¢¼Ì¿¿¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ä¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µÓËÜ¡¢´ÆÆÄ¡¢ÊÔ½¸¡Ä¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡Ö¥«¥é¥Î¥¦¥Ä¥ï¡×¤Ï¡¢¾¾ÅÄ¤¬1982Ç¯¡Ê¾¼57¡Ë¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡ÖËÌ¤Î¹ñ¤«¤é¡×¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¡¢¿ÆÍ§¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸¶ÅÄÈþ»Þ»Ò¡Ê67¡Ë¤ò¼ç±é¤Ë·Þ¤¨¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³²°¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¸¶ÅÄ±é¤¸¤ëÊ¸»Ò¤Èº´Æ£ÈìÈþ¡Ê26¡Ë¤¬±é¤¸¤ëÅ¹°÷¡¦ÅÚ°æ¤Îî°íð¤È¸òÎ®¤òÉÁ¤¤¤¿¡£¾¾ÅÄ¤Ï¡Ö¥«¥é¥Î¥¦¥Ä¥ï¡×¤Þ¤Ç2Ç¯¡¢±Ç²è¤òÀ½ºî¤¹¤ë¤¿¤á¹½ÁÛ¤ò½Å¤Í¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¸¶ÅÄÈþ»Þ»Ò¤µ¤ó¤Ë¡¢¤ª´ê¤¤¤¹¤ë»þ¤«¤é·è¤á¤Æ¤¤¤Æ¡£¡ØËÌ¤Î¹ñ¤«¤é¡Ù¤Î»þ¤«¤é¤Î¿ÆÍ§¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤«¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¡Ø¤³¤ì¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡×¤È¸¶ÅÄ¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤¿·Ð°Þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¥é¡¼¥á¥ó²°¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤³¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¤«¤ï¤«¤ë¡£ÇÐÍ¥¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤ÊÇÐÍ¥¤¬¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤«Ê¬¤«¤ë¤È»×¤¦¡£²ù¤·¤¯¤Æ¡¢¤¢¤Î¿Í¤ÎÊý¤¬¤¹¤Æ¤¤À¤È¸À¤¨¤Ê¤¤¡£¿ÆÍ§°ÊÁ°¤ËÎÉ¤¤ÇÐÍ¥¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖÄ¹ÊÔ¤Î´ÆÆÄ¤ò¤ä¤ì¤¿¤é¿ÍÀ¸¡¢Á´¤¯¡¢ÌäÂê¤Ê¤¤¡£´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÇ¯¤«¤éÌ´¤Ã¤Æ¡¢ºî¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤Î¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥¢¡¼¥È¤ò¹¤²¤ë¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¢¡¡Ö¥«¥é¥Î¥¦¥Ä¥ï¡×¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹¤Ë»÷¤Ä¤«¤ï¤·¤¯¤Ê¤¤¡¢¾åÉÊ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÉº¤ï¤»¤ë¾ïÏ¢µÒÊ¸»Ò¡Ê¸¶ÅÄÈþ»Þ»Ò¡Ë¤Ï¡¢Å¹¤ËËº¤ìÊª¤ò¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÅÚ°æ¡Êº´Æ£ÈìÈþ¡Ë¤È°ì½ï¤ËµÊÃãÅ¹¤òË¬¤ì¤ë¡£Ê£»¨¤Ê²ÈÄí´Ä¶¤Ç°é¤Ã¤¿¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢Çç¤¤¾å¤¬¤êÊý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤¹ÅÚ°æ¤Ë¡¢Ê¸»Ò¤Ï¿Æ¤Î°ä»º¤òÂ¿¤¯½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏ³¤é¤¹¡£»¥Â«¤ÎÆþ¤Ã¤¿ÉõÅû¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡Ö¤â¤·»ä¤Îºâ»º¤ò¾ù¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡©¡×¤È¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤ÇÌä¤¦¡£65ºÐ¤È24ºÐ¡¢¤É¤³¤«¡È»÷¤¿¼ÔÆ±»Î¡É¤Î2¿Í¤Ï¸òÎ®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡£