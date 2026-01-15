Í¼Êý7»þ¤ËÆüËÜ¤ËÉº¤Ã¤¿ÀäË¾¡ÖÌµÍý¤¹¤®¤ëw¡×¡¡¾×·â¤Î¡É50Ëü¿ÍÄ¶¡É¡Ä¶¹¤¹¤®¤ëÌç¤ËÈáÌÄ¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Î°ìÈÌÈÎÇä¤Ç¤Ï¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹
¡¡¤Þ¤µ¤Ë¡ÈºÇ½ª·èÀï¡É¤ÎÍÍÁê¤À¡£3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡ËÅìµþ¥×¡¼¥ë¤Î¥Á¥±¥Ã¥È°ìÈÌÈ¯Çä¤¬15Æü¸á¸å7»þ¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÀ¨¤Þ¤¸¤¤ÁèÃ¥Àï¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬ÈáÌÄ¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ÈÎÇä³«»ÏÄ¾¸å¤«¤é¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Ï¥Ñ¥ó¥¯¾õÂÖ¤È¤Ê¤ê¡¢ÂÔµ¡¿Í¿ô¤¬50Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë°Û¾ï»öÂÖ¤¬È¯À¸¡£¥×¥é¥Á¥Ê¥Á¥±¥Ã¥È¤ò½ä¤ëßõÎõ¤ÊÁè¤¤¤Ë¡¢SNS¾å¤Ï¡ÖÌµÍý¤¹¤®¤ëw¡×¡ÖÁ´Á³¼è¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¼è¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤¬ÀäË¾¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤é·Ò¤¬¤ë¤ó¤Ã¤¹¤«?¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î°ìÈÌÈÎÇä¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¥Á¥±¥Ã¥È¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë»ö¼Â¾å¤Î¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤é¹ë²Ú¥á¥¸¥ã¡¼·³ÃÄ¤Î»²Àï¤¬·è¤Þ¤ê¡¢À¤³¦°ìÏ¢ÇÆ¤Ø¤Î´üÂÔÃÍ¤Ï²áµîºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÇ®¶¸¤Ï¿ô»ú¤Ë¤âÇ¡¼Â¤ËÉ½¤ì¤¿¡£¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¯¥»¥¹Ä¾¸å¤ËÂÔ¤Á¿Í¿ô¤¬50Ëü¿Í¤òÆÍÇË¡£¥µ¥¤¥È¤Ø¤Î¿äÄê¥¢¥¯¥»¥¹»þ¹ï¤¬1»þ´Ö°Ê¾å¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¹ØÆþ²èÌÌ¤ËÃ©¤êÃå¤¯¤³¤È¤¹¤éº¤Æñ¤ÊÅ´ÊÉ¤ÎÊÉ¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¾×·âÅª¤Ê¸÷·Ê¤Ë¡¢SNS¤Ç¤Ï¶Ã¤¤ÈÍîÃÀ¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÁèÃ¥Àï´°ÇÔ¡×¡Ö46Ëü¿ÍÂÔ¤Á¤Ï¤¨¤°¤¤¡×¡ÖÂÔ¤Á¿Í¿ô¤¬¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¡Ä¡Ä¡×¡Ö¥Þ¥¸¤ÇWBC¤Î¥Á¥±¥Ã¥È1¥ß¥ê¤â¼è¤ì¤ó¡×¡Ö»ä¤ÎÁ°¤Ë425763¿ÍÎó¤ò¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡ª¡¡¼«Ê¬¤ÎÈÖ²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ëº¢¤Ë¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤ó¡×¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¥µ¡¼¥ó¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡Öº£¤«¤éÅìµþ¥É¡¼¥à¤Î²°º¬¤Ö¤ÁÈ´¤¤¤Æ10³¬ÀÊ¤°¤é¤¤¤Þ¤Çºî¤Ã¤Æ¤â¤í¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤Ê¤É¤¢¤Þ¤ê¤ÎÇÜÎ¨¤Î¹â¤µ¤Ë¸½¼ÂÆ¨Èò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê½ñ¤¹þ¤ß¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡Ö¤ä¤Ù¤§¡£WBC¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤È¤ì¤¿¡£¤ä¤Ù¤§¡×¡ÖWBC¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¼è¤ì¤¿¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢!!!!!!!¡¡¥Þ¥¸¤Ç´ò¤·¤¹¤®¤ë!!!!!¡×¤È¹¬±¿¤Ë¤â¥×¥é¥Á¥Ê¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï3·î6Æü¤Î¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤Àï¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢½ÉÅ¨¤Î´Ú¹ñ¤ä¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥Á¥§¥³¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¡£¥×¥é¥Á¥Ê¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¹¬±¿¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤¬Åìµþ¥É¡¼¥à¤òËä¤á¿Ô¤¯¤¹Ãæ¡¢Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹ÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀï¤¤¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¹ÔÊý¤È¤È¤â¤Ë¡¢Âç²ñ¤Ø¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤Ï°ìµ¤¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë