¥á¥í¡Á¤¤Â¸µ¤ò¤Ä¤¯¤ë♡ ¡ÈÀµÅýÇÉ¥·¥å¡¼¥º¡É¤Ç³ð¤¨¤ë¡Ö¤¤ì¤¤¤á¥¬¡¼¥ê¡¼¡×¥³¡¼¥Ç3Áª
¥³¡¼¥Ç¤Î¥à¡¼¥É¤òº¸±¦¤¹¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤¸å²ó¤·¤Ë¤·¤¬¤Á¤Ê¤Î¤¬Â¸µ¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢´Å¤á¤Ë¤â¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤â¤¹¤Ã¤È¤Ê¤¸¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¥³¡¼¥Ç¤ò3¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹♡ ¤¤¤Ä¤â¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤Ë¡ÈÂ¸µ¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¡É¤ò¤Ò¤È¤µ¤¸Â¤·¤Æ¡¢¥á¥í¥¦¤Ê½÷¤Î¥³¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤ß¤Æ¡£
¥á¥í¡Á¤¤Â¸µ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥ª¡¼¥»¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê·¤¤ò
¥³¡¼¥Ç¤ÎÊý¸þÀ¤òº¸±¦¤¹¤ë¥·¥å¡¼¥ºÁª¤Ó¡£¥á¥í¥¦¤Ê½÷¤Î¥³¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥¥ì¥¤¤á¤ÊÀµÅýÇÉ¡¢¥¯¥»¤Î¤Ê¤¤·¤¤òÁª¤Ö¤Î¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡ª
Cordinate ÀµÅýÇÉ¥·¥å¡¼¥º¤Ç³ð¤¨¤ë¥á¥í¥¦¤Ê¥³¡¼¥Ç
¡Ò±¦¡¦ËÌÎ¤Î°¤Î¥³¡¼¥Ç¡Ó¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ç¤â¥¬¡¼¥ê¡¼¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤Ç¤¤ë¥ß¥Ë¥¹¥¿¥¤¥ë
¤ªÍÎÉþ¤ò¥¬¡¼¥ê¡¼¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ë´ó¤»¤ë¤Ê¤é¡¢Â¸µ¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ç¥Ï¥º¤¹¤Î¤¬ºÇÅ¬²ò¡£
¡Òº¸¡¦¶âÀî¼ÓÌí¤Î¥³¡¼¥Ç¡Ó¥Ç¥Ë¥à¡ß¥Ç¥Ë¥à¤ò¥ì¥Ç¥£¤Ë»Å¾å¤²¤ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ò¡¼¥ë¤¬¤ª¤«¤ï♡
¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¥á¥í¥¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¤Û¤É¤è¤¤½÷¤ß¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¥Ò¡¼¥ë¤ÎÄìÎÏ¡£
Cordinate ¥¹¥Ý¡ß¥¬¡¼¥ê¡¼¤òÄù¤á¤ë¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿´¶¯¤¤
¥¯¥»¤Î¤¢¤ë¥³¡¼¥Ç¤Ë¡¢°µÅÝÅªÀµÅýÇÉ¤Ê¥¥ì¥¤¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤Ç¤¤ë¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼¤¬Í¥½¨¡£
»£±Æ¡¿aika¡¢ÎÓ¿¿Æà¡ÊÀÅÊª¡Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿ÃçÅÄÀéºé ¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿Mien¡ÊLila¡Ë¥â¥Ç¥ë¡¿ËÌÎ¤Î°¡¢¶âÀî¼ÓÌí¡Ê¤È¤â¤ËËÜ»ïÀìÂ°¡Ë¡¢ÃæÂ¼Î¤ÈÁ
ÃæÂ¼Î¤ÈÁ
¶âÀî¼ÓÌí
RayÊÔ½¸Éô ¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼ Å·°æ¶êÎÜ³¤
ËÌÎ¤Î°