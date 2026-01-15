Eggs ¡Çn Things¤Î¥Ñ¥ó¥±ー¥¤Ç³Ú¤·¤à♡¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¥·¥ç¥³¥é¥¹¥¤ー¥Ä
ËèÇ¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¡¢Eggs ¡Çn Things¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤¬º£Ç¯¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£´Å¤¯Ç»¸ü¤Ê¥·¥ç¥³¥é¤È²Ì¼Â¤Î»ÀÌ£¤¬½Å¤Ê¤ë¥Ñ¥ó¥±ー¥¤Ë¡¢´¨¤¤µ¨Àá¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤²¹¤«¤Ê¥¹ー¥×¥é¥¤¥¹¡¢¤µ¤é¤ËÁÖ¤ä¤«¤Ê¥É¥ê¥ó¥¯¤Þ¤Ç¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£¥¹¥¤ー¥Äµ¤Ê¬¤ÎÆü¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¿©¤Ù¤¿¤¤Æü¤âËþ¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤Ï¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î¤´Ë«Èþ¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ä¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î´Å¤¤¤´Ë«Èþ¤ËË¬¤ì¤¿¤¯¤Ê¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹♡
¤È¤í¤±¤ë¼çÌò¥Ñ¥ó¥±ー¥
¥Õ¥©¥ó¥À¥ó¥·¥ç¥³¥é¥Ñ¥ó¥±ー¥¤Ï¡¢ÈÎÇä²Á³Ê2,280±ß¡ÊÀÇ¹þ2,508±ß¡Ë¡£Ç»¸ü¤Ê¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¥³¥³¥¢À¸ÃÏ¤ò¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤È¡¢²ÌÆù´¶¤Î¤¢¤ë¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥Ô¥åー¥ì¤¬¤È¤í¤ê¤È¤¢¤Õ¤ì½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î´Å¤ß¤Èçõ¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢ºÇ¸å¤Î¤Ò¤È¸ý¤Þ¤ÇìÔÂô¤ÊÌ£¤ï¤¤¡£çõ¤ä¥Ê¥Ã¥Ä¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥êー¥à¡¢ºï¤ê¤¿¤Æ¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤¬ºÌ¤ê¤òÅº¤¨¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê°ì»®¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Ï¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¶äºÂ¥³ー¥¸ー¥³ー¥Êー½Õ¸ÂÄê¥®¥Õ¥ÈÅÐ¾ì♡¥Þ¥É¥ìー¥Ì¤ÈºùËõÃã¥¹¥¤ー¥Ä
¿´¤âÂÎ¤â²¹¤Þ¤ë¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー
¥¯¥êー¥ßー¥Ö¥í¥¹¥¨¥Ã¥°¥¹¤Ï¡¢ÈÎÇä²Á³Ê1,450±ß¡ÊÀÇ¹þ1,595±ß¡Ë¡£»ÝÌ£¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿¥Ö¥í¥¹¡Ê¥Ö¥¤¥è¥ó¡Ë¥Ùー¥¹¤Î¥¹ー¥×¤Ë¥¯¥êー¥à¤ò²Ã¤¨¡¢¥³¥¯¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤¿¥¹ー¥×¥é¥¤¥¹¤Ç¤¹¡£
¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¾å¤²¤¿¥°¥ê¥ë¥É¥Á¥¥ó¤¬¿©Íß¤ò¤½¤½¤ê¡¢´¨¤¤µ¨Àá¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î°ìÉÊ¡£
¢¨¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Ï¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¯¥é¥ó¥Ù¥êー¥µ¥ó¥°¥ê¥¢¡Ê¥Î¥ó¥¢¥ë¥³ー¥ë¡Ë¤Ï¡¢¥¤ー¥È¥¤¥ó780±ß¡ÊÀÇ¹þ858±ß¡Ë¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È780±ß¡ÊÀÇ¹þ842±ß¡Ë¡£
¥¯¥é¥ó¥Ù¥êー¥Ùー¥¹¤Ë¥Ö¥ëー¥Ù¥êー¤ä¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤ò²Ã¤¨¤¿¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿»ÀÌ£¤¬¥Ñ¥ó¥±ー¥¤È¹¥ÁêÀ¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤ò³Ú¤·¤à¸ÂÄê»þ´Ö
Eggs ¡Çn Things¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤Ï¡¢´Å¤µ¤ËÌþ¤µ¤ì¤¿¤¤Æü¤â¡¢¤Û¤Ã¤È²¹¤Þ¤ê¤¿¤¤Æü¤â´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£
¤È¤í¤±¤ë¥·¥ç¥³¥é¥Ñ¥ó¥±ー¥¤ÇÆÃÊÌ´¶¤ò³Ú¤·¤ß¡¢¥¯¥êー¥ßー¤Ê¥¹ー¥×¥é¥¤¥¹¤ÇËþÂ´¶¤ò¥×¥é¥¹¡£
ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥É¥ê¥ó¥¯¤È¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢¿´¤Þ¤ÇËþ¤¿¤µ¤ì¤ë¤Ò¤È¤È¤¤Ë¡£1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë～2·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¤À¤±¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ò¤¼¤ÒÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¢ö