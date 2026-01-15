Ãæ¹ñ¤È¥«¥Ê¥À¤Î¼óÁê¡¢ËÌµþ¤Ç²ñÃÌ¡¡´Ø·¸²þÁ±¤ÇËÇ°×³ÈÂç¿Þ¤ë
¡¡¡ÚËÌµþ¶¦Æ±¡Û¥«¥Ê¥À¤Î¥«¡¼¥Ë¡¼¼óÁê¤Ï15Æü¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÍû¶¯¼óÁê¤ÈËÌµþ¤Ç²ñÃÌ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¹ñ±ÄÃæ±û¥Æ¥ì¥Ó¤¬Êó¤¸¤¿¡£½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤È¤Ï16Æü¤Ë²ñÃÌ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡£¥«¥Ê¥À¼óÁê¤ÎË¬Ãæ¤ÏÌó8Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¡¢¥«¡¼¥Ë¡¼»á¤ÏÂÐÃæ´Ø·¸¤ò²þÁ±¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¡£ÊÆ¹ñ¤ÈÄÌ¾¦Ëà»¤¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢Ãæ¹ñ¤È¤ÎËÇ°×³ÈÂç¤ò¿Þ¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Ë¤ÏÊÆ²¤¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëÂÐÃæÏ¢·È¤Ë¤¯¤µ¤Ó¤òÂÇ¤Á¤³¤àÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È²¦µ£³°Áê¤Ï15Æü¡¢¥«¥Ê¥À¤Î¥¢¥Ê¥ó¥É³°Áê¤ÈËÌµþ¤Ç²ñÃÌ¤·¡Ö°Õ»×ÁÂÄÌ¤Î¶¯²½¤ä¶¨ÎÏ¤Î¿¼²½¡×¤òÁÊ¤¨¤¿¡£¥¢¥Ê¥ó¥É»á¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤òÈó¾ï¤Ë½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£
¡¡Âè1¼¡¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢»þ¤Î2018Ç¯¡¢¥«¥Ê¥À¤ÏÊÆÀ¯ÉÜ¤ÎÍ×ÀÁ¤ÇÃæ¹ñÄÌ¿®µ¡´ïÂç¼ê¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¦¥§¥¤Éû²ñÄ¹¤ò¹´Â«¤·¡¢ÂÐÃæ´Ø·¸¤¬°²½¡£