12Ç¯¤Ö¤êÁ´ÌÌºþ¿·¡ª
¡¡Æü»º¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Ë¡¿Í¤Ï2025Ç¯11·î19Æü¡¢¿··¿¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯¡Ö¥Ê¥Ð¥é¡×¤ò2026Ç¯Âè1»ÍÈ¾´ü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ê¥Ð¥é¤Ï¡¢80Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯¤òÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤ëÆü»º¤ÎÀ¤³¦ÀïÎ¬¼Ö¤Ç¤¹¡£´è¾æ¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥à¹½Â¤¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÆîÊÆ¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡Ö¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡×¤ÎÌ¾¾Î¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥è¥¿¡Ö¥Ï¥¤¥é¥Ã¥¯¥¹¡×¤ä»°É©¡Ö¥È¥é¥¤¥È¥ó¡×¤¬¶¥¹ç¼Ö¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬Æü»º¡Ö¿··¿¥«¥¯¥«¥¯¡ÈËÜ³Ê»Í¶î¡É¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê37Ëç¡Ë
¡¡¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢1986Ç¯¤Î½éÂå¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¡¢Îß·×50ËüÂæ¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¿··¿¤Ï5ÂåÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢2026Ç¯¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢»Ô¾ì¤Ø¤ÎÆ³Æþ¤«¤é40¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡4ÂåÌÜ¥â¥Ç¥ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥¥ã¥Ö¡¢¥¥ó¥°¥¥ã¥Ö¡¢¥À¥Ö¥ë¥¥ã¥Ö¤Î3¼ïÎà¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ï¹ØÆþÁØ¤ÎÌó90¡ó¤¬¥À¥Ö¥ë¥¥ã¥Ö¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¿··¿¤Ç¤ÏÅöÌÌ¥À¥Ö¥ë¥¥ã¥Ö¤Ë°ìËÜ²½¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥¹¥¯¤ÏÆü»º¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¡ÖV¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò´ðÄ´¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¥°¥ê¥ë¾åÉô¤Ë¤Ï½éÂå¥â¥Ç¥ë¤Ø¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤È¤·¤Æ3¥¹¥í¥Ã¥È¤Î°Õ¾¢¤òºÎ¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¹¡¹¤È¤·¤¿²÷Å¬¤Ê¶õ´Ö¤ò¼Â¸½¡£9¥¤¥ó¥Á¤Î¹âµ¡Ç½¥¤¥ó¥Õ¥©¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤äÀè¿Ê±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊADAS¡Ë¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹5320mm¡ßÁ´Éý1865mm¡ßÁ´¹â1795mm¤Ç¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ï3130mm¡£ºÇÄãÃÏ¾å¹â¤Ï228mm¤È¥¹¥º¥¤Î¾®·¿ËÜ³Ê»ÍÎØ¶îÆ°¼Ö¡Ö¥¸¥à¥Ë¡¼¡×¤òÄ¶¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤ÏºÇ¹â½ÐÎÏ150kW¡Ê204ÇÏÎÏ¡Ë¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯470N£í¤òÈ¯À¸¤¹¤ë2.4¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó4µ¤Åû¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë6Â®AT¡¢4WD¥·¥¹¥Æ¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½Åºî¶È¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÀÇ½¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢7.7L¡¿100km¡ÊWLTC¥â¡¼¥É¡Ë¤ÈÍ¥¤ì¤¿Ç³Èñ¤â¼Â¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÈÌÆ»¤«¤é¹âÂ®Æ»Ï©¡¢¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¤Þ¤Ç¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÁö¹Ô´Ä¶¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢EPS¡ÊÅÅÆ°¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¡Ë¤ò¿·¤¿¤ËºÎÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Áà½ÄÀ¤â¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ÅÍÍ¤Î¾ÜºÙ¤ä²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢È¯Çä»þ´ü¡Ê2026Ç¯Âè1»ÍÈ¾´ü¡Ë¤¬¶á¤Å¤¼¡ÂèÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢»Ô¾ì¤ÇÄ¹Ç¯»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥Ê¥Ð¥é¤¬¡¢40¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹¤Î¤«¡£·ãÀï¤¬Â³¤¯¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¿··¿¤ÎÆ°¸þ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£