À¾ÅÄ¾°Èþ¤¬¥ª¥Õ¤ÇÅÅ¼Ö°ÜÆ°¡ªÁø¶ø¤·¤¿à¤Þ¤µ¤«á¤Î½÷Í¥¤òÊó¹ð¡Ö¤¢¤é¤Þ¤¡¡Á¡ª¥¿¥¤¥ß¥ó¥°ÎÉ¤¯¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡ÖºòÆüÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×
¡¡½÷Í¥¡¦À¾ÅÄ¾°Èþ¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÅÅ¼ÖÆâ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖºòÆüÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿¤é¡¢»ä¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¼õ¸³À¸¤ÎÊì¿ÆÌò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¥¥ê¥ó¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤ÎCM¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤ÌÈ±Ö¥±¥¢¡×¤Î¼ÖÆâ¹¹ð²¼¤ËºÂ¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£À¾ÅÄ¤Ï¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤Ë¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤±¤Û¤Û¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡¡¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë1Ëç¤Ë¡Ö¤¢¤é¤Þ¤¡¡Á¡ª¥¿¥¤¥ß¥ó¥°ÎÉ¤¯¸«¤Ä¤±½Ð°©¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª¡×¡Ö¤Ê¤Ë¤²¤Ë¤Û¤Ã¤³¤êshot¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÎÉ¤¤¼Ì¿¿¡×¡Ö¤É¤Á¤é¤â¡¢¤ªåºÎï¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¦¥Õ¥Õ¤Ê½Ö´Ö¡ª¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤Ò¤ã¤¡¤¡¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£