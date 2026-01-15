Äí»Õ¤Î¥Á¥ç¥¥Á¥ç¥¤È¥³¥é¥Ü±éÁÕ¡©¤Ð¤±¤Ð¤±¼çÂê²Î¤ÎàÄíTubeá¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥Ï¥µ¥ß¤Î²»¤¬¤¤¤¤¹ç¤¤¤Î¼ê¤Ë¡×¡Ö¤´¶á½ê¤Ë½»¤ß¤¿¤¤¡×
¥³¥í¥Ê²Ò¤«¤é»Ï¤á¤¿àÄíTubeá
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Î¼çÂê²Î¤ò²Î¤¦2¿ÍÁÈ¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡×¤ÎàÄíTubeá¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼«Âð¤ÎÄí¤Ç¡¢¼çÂê²Î¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×¤ò¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤ÇÃÆ¤¸ì¤ê¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¸ø³«¡£¡Ö¿·Ç¯¤ÎàÄíTubeá¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£2¿Í¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¤¬È¯¤»¤é¤ì¤¿º¢¤«¤é¡¢Äí¤Ç¤ÎÃÆ¤¸ì¤ê¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Á¤ç¤¦¤ÉÄí¤Ë¤ÏÄí»Õ¤¬Ë¬¤ì¤Æºî¶È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÑòÄê(¤»¤ó¤Æ¤¤)¥Ð¥µ¥ß¤òÆþ¤ì¤ë¡Ö¥Á¥ç¥¥Á¥ç¥¡×¤È¤¤¤¦²»¤¬Æþ¤ê¡¢ºÇ¸å¤ÏÇï¼ê¤â¡Ä¡£ÎÐË¤«¤ÊÄí¤Ë¶Á¤¯Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤¬¿¼¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÎNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿2¿Í¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¹ÈÇò¡¢´¶Æ°¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¸å¤í¤Î¿¢ÌÚ²°¤µ¤ó¡©¤Ê¤ó¤«¤¤¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÄí»Õ¤µ¤ó¤¬(¾Ð)¡×¡ÖÄí»Õ¤µ¤ó¤Î¥Ï¥µ¥ß¤Î²»¤¬¤¤¤¤¹ç¤¤¤Î¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤´¶á½ê¤Ë½»¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¤Ï1998Ç¯¤Ëº´Æ£ÎÉÀ®(¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢¥®¥¿¡¼¡¢¥Õ¥£¥É¥ë¤Ê¤É)¡¢º´ÌîÍ·Êæ(¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢¥®¥¿¡¼¡¢¥Ï¡¼¥â¥Ë¥«)¤¬·ëÀ®¤·¤¿ÃË½÷¤Î¥Ç¥å¥ª¡£