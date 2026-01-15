¡ÚÌÀÆü¤Î¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÛÅÜ¤ê¿´Æ¬¤Î¥È¥¡¢±£¤ì¤Æ¥³¥½¥³¥½¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¥Ð¥ì¤Æ¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡Ò16ÆüÊüÁ÷¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡Ó
±£¤ì¤Æ¥³¥½¥³¥½¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ø¥Ö¥ó¤Ë¥È¥¤Ï¡Ä
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ï16Æü¡¢Âè15½µ¡Ö¥Þ¥Ä¥Î¥±¡¢¥ä¥ê¥«¥¿¡£¡×¤ÎÂè75²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡»³¶¶ÌôÊÞ¤ÎÊÌ¼¼¤Ë±£¤ì¤Æ¤¤¤¿¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó(¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦)¤ò¡¢¥È¥(郄ÀÐ¤¢¤«¤ê)¤Ï¤Ä¤¤¤Ë¸«¤Ä¤±¤ë¡£¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¡ÄÀ¾ÍÎÎÁÍý¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»³¶¶ºÍÏ©(ÊÁËÜ»þÀ¸)¤¬¥·¥§¥Õ¤È¤·¤ÆÎÁÍý¤ò¤Õ¤ë¤Þ¤¦»³¶¶À¾ÍÎÎÁÍýÅ¹¤Ë¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¥³¥½¥³¥½ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¶Ó¿¥Í§°ì(µÈÂôÎ¼)¤È¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤È¥¦¥½¤ò¤Ä¤«¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¼«Ê¬¤ÎÎÁÍý¤Ï¿©¤Ù¤ºÀ¾ÍÎÎÁÍý¤òÌ£¤ï¤¦¥Ø¥Ö¥ó¤Ë¡¢¥È¥¤ÏÅÜ¤ê¿´Æ¬¡£¤É¤¦¤¹¤ë¡¢¥Ø¥Ö¥ó¡ª¡©
¡¡Êª¸ì¤Ï¾®ÀôÈ¬±À(¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó)¤È¤½¤ÎºÊ¡¦¥»¥Ä¤¬¥â¥Ç¥ë¡£ÌÀ¼£»þÂå¤ÎÅçº¬¡¦¾¾¹¾¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²øÃÌ¤ò°¦¤¹¤ëË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¥È¥¤È¡¢°Û¹ñ¤«¤éÍè¤¿±Ñ¸ì¶µ»Õ¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Î¿´¤Î¸òÎ®¤ÈÉ×ÉØ¤È¤·¤Æ¤ÎÊâ¤ß¤òÉÁ¤¯¡£¡¡¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÁ´25½µ125²ó¡£ºî¡¦¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§¡¢²»³Ú¡¦µíÈø·ûÊå¡¢¼çÂê²Î¡¦¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×¡£NHKÁí¹ç(Ëè½µ·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ¤«¤é)¤Ê¤É¤ÇÊüÁ÷Ãæ¡£NHK ONE¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤â»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡£