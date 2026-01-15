¡Ö±Ê±ó¤Î¥Ê¥¤¥¹¥Ý¡¼¥º¤ò¡×à17¥¥í¸ºÎÌá»°½½Ï©¥°¥é¥É¥ë¹â¶¶ÑÛ¡¢¾×·âà¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼á¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¾Î»¿¤ÎÀ¼¡Ö¤«¤Ê¤êÅØÎÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÀ¨¤¤¡×
¡ÖÀâÆÀÎÏ¤¬°ã¤¦¤â¤ó¡×
¡¡àÎáÏÂ¤Î»°½½Ï©¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ëá¤³¤È¹â¶¶ÑÛ(35)¤¬¡¢¾×·â¤Îà¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼á¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤òÊó¹ð¤·¡¢2019Ç¯¤È25Ç¯¤Î¿åÃå»Ñ¤òÈæ³Ó¤·¤¿¾×·â¤Îà¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼á¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¸ø³«¡£
¡¡2Ç¯¤Ç17¥¥í¤Î¸ºÎÌ¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿ÍýÍ³¤ò¡¢¼«¿È¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ä±¿Æ°¡¢¿©»ö¡¢¥Ü¥Ç¥£¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î¤³¤È¤Ê¤É¡Ö·Ð¸³¤äÃÎ¼±¤òº£ÅÙ¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£ÂÎ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿´¤â°ì½ï¤ËÀ°¤¨¤Æ¤¤¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¡£¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö»ä¤Ï½÷ÀÀìÍÑ¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¤ªÇº¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¿´¤ÈÂÎ¤Î·ò¹¯¤òÂçÀÚ¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£°ì½ï¤Ë¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤Ê¼«Ê¬¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¿©»ö¤âÂÎ¤âÀ°¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¶Ã¤¤ÎÊÑ²½¤È¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ë¡ÖÅØÎÏ¤Î·ë¾½¡×¡ÖÀ¨¤¤¡×¡Ö2019¤Î¥à¥Á¥à¥Á¤â¤¨¤¨¤ä¤ó¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡ÖÀâÆÀÎÏ¤¬°ã¤¦¤â¤ó¡£ÀäÂÐÀ®¸ù¤¹¤ë¤È»×¤¦¡×¡Ö±Ê±ó¤Î¥Ê¥¤¥¹¥Ý¡¼¥º¤ò¡ª¡×¡Ö¤É¤Ã¤Á¤â¹¥¤¤À¤¢¤¢¤¢¤¡¤¡¡×¡Ö¶Ã¤¯¤Ù¤ÊÑËÆ¡×¡ÖÆóÅáÎ®¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡ÖÑÛ¤Á¤ã¤ó¤Ë¤´»ØÆ³¼õ¤±¤Æ¥¥ì¥¤¤ËÁé¤»¤¿¤¤¡¼¡×¡Ö¤«¤Ê¤êÅØÎÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¾Î»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¹â¶¶¤Ï2014Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£21Ç¯¤Ë¾®³Ø´Û¤Î¡Ö½µ´©¥Ý¥¹¥È¡×¤È¡ÖNEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¡×¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¡ÖÎáÏÂ¤Î»°½½Ï©¥°¥é¥É¥ëÁíÁªµó¡×¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£ËÜ³ÊÅª¤Ê¶Ú¥È¥ì¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ß¡¢ºòÇ¯4·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Á´¹ñ¥ì¥Ù¥ë¤Î¥Ü¥Ç¥£¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈÂç²ñ¤Ç¤Ï2°Ì¤ÇÆþ¾Þ¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£