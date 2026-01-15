àÁ´¿ÈÆ©¤±Æ©¤±á¤Ëà¥Á¥é¸«¤¨¥¿¥È¥¥¡¼áBLACKPINK¡¦LISAà¾×·âá¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÄ¾»ë¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¸«¤¨¤Æ¤ë¤±¤É¤¤¤¤¤Î?¡×¡ÖÂ©¤ò¤Î¤à¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤µ¡×¤ÎÀ¼
È±¿§¤â¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥«¥é¡¼¤Ë·ãÊÑ!
¡¡À¤³¦Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖBLACKPINK¡×LISA¤ÎàÁ´¿ÈÆ©¤±Æ©¤±¥É¥ì¥¹á¤Ë¾×·â¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¤ÎÌë¡×¤È¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¤Î¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÇÃåÍÑ¤·¤¿Çò¤Î¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¡£È±¿§¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ö¥í¥ó¥É¤«¤é¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥«¥é¡¼¤Ë·ãÊÑ¡£¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥É¥ì¥¹¤«¤é¤ÏÈþ¤·¤¤¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤ÏÏÓ¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤¬¥Á¥é¸«¤¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Çö¤¹¤®¤ëÆ©¤±Æ©¤±°áÁõ¤Ë¡ÖÄ¾»ë¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¸«¤¨¤Æ¤ë¤±¤É¤¤¤¤¤Î?¡×¡Ö¤É¤³¤«¤é¤É¤¦¸«¤Æ¤âÈþ¤·¤¹¤®¤ë!¡×¡ÖÂ©¤ò¤Î¤à¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤µ¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£