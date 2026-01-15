¡ÚÆÈ¼«¡Û½°±¡ÀÅ²¬4¶è ¸µ¸©µÄ¤ÎÎëÌÚÃÒ»á¤¬Î©¸õÊä¤ò¸¡Æ¤ ¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¸øÇ§¤Ç¤Î½ÐÇÏÌÜ»Ø¤¹
¸µÀÅ²¬¸©µÄ²ñµÄ°÷¤ÎÎëÌÚÃÒ»á¡Ê56¡Ë¤¬1·î15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼¡´ü½°±¡Áª¤ËÀÅ²¬4¶è¤«¤éÎ©¸õÊä¤¹¤ëÊý¸þ¤Ç¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¸øÇ§¤Ç¤Î½ÐÇÏ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎëÌÚ»á¤ÏÀÅ²¬»Ô½Ù²Ï¶è½Ð¿È¡£ÌÀ¼£³Ø±¡ÂçÂ´¡¢±Ñ¹ñ¥±¥ó¥ÈÂçÂç³Ø±¡½¤»Î²ÝÄø½¤Î»¡£Ì±´Ö²ñ¼Ò¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎÀ¯ºöÃ´ÅöÈë½ñ¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£2011Ç¯¤Ë¸©µÄ²ñµÄ°÷Áªµó¤ÎÀÅ²¬»Ô½Ù²Ï¶èÁªµó¶è¤«¤éµìÌ±¼çÅÞ¸øÇ§¤È¤·¤ÆÎ©¸õÊä¤·¤Æ½éÅöÁª¤·¡¢2´ü8Ç¯Ì³¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÎëÌÚ»á¤ÏSBS¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö4¶è¤«¤é¤Î½ÐÇÏ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤ÀÀµ¼°¤Ë¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÅ²¬4¶è¤Ç¤Ï¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ÎÅÄÃæ·òµÄ°÷¤È¼«Ì±ÅÞ¤Î¿¼ÂôÍÛ°ìµÄ°÷¤¬¸½¿¦¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢»²À¯ÅÞ¸øÇ§¤ÎÅÅµ¤¹©»ö¶È¤ò±Ä¤à¹âÅÄ¹¸¹¨»á¤¬Î©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£