³¿Äâ¡¦¥¤¥ï¥¯¥é¡¢¥ª¥º¥ï¥ë¥É¡¦°ËÆ£¤È¤ÎÇË¶É¤Ï¡ÖÆü¡¹Ì´¤Ç»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡¡¸ø¤Î¾ì¤Ç¸ÀµÚ¡¡ÍµÈ¹°¹Ô¤Ë¿¶¤é¤ì¤ë
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦³¿Äâ¤Î¥¤¥ï¥¯¥é¤¬15Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡ØÍµÈ¤ÎÊÉ ·à¾ìÈÇ¥¢¥É¥ê¥ÖÂç²Ï ÌÌÇò¾ë¤Î18¿Í¡Ù¡Øµþ²Â¤ª¾îÍÍ¤È±üÅÄ¼¹»ö¡Áµþ²Â¤ª¾îÍÍ¥Ñ¥ê¤Ø¹Ô¤¯¡Á¡Ù¤ÎºÇÂ®¾å±ÇÁ°Ìëº×¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¡£¸ø¤Î¾ì¤Ç¥ª¥º¥ï¥ë¥É¤Î°ËÆ£½Ó²ð¤È¤ÎÇË¶É¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡Û³Ú¤·¤½¤¦¡ª½¸·ë¤·¤¿ÍµÈ¤ÎÊÉ¥Á¡¼¥à
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥ï¥¯¥é¤Î¤Û¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º´Æ£ÛÙÎ¤¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤°ÂÂ¼¡¢¥¤¥ï¥¯¥é¡Ê³¿Äâ¡Ë¡¢¶â»Ò¤¤ç¤ó¤Á¤£¡Ê¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¡Ë¡¢±üÅÄ½¤Æó¡Ê¥¬¥¯¥Æ¥ó¥½¥¯¡Ë¡¢¤¨¤¤¤¸¡Ê¥¤¥ó¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë¡Ë¡¢Èø·Áµ®¹°¡Ê¥Ñ¥ó¥µ¡¼¡Ë¡¢ÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡Ê¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¡Ë¡¢»³ËÜ¹À»Ê¡Ê¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó3¹æ¡Ë¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ï¥¯¥é¤Ï¡¢ÍµÈ¤«¤é¡ÖÈà»á¤È¤Î»ÄÇ°¤Ê¤ªÊÌ¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤â¡×¤È¿å¤ò¸þ¤±¤é¤ì¡ÖÆü¡¹¡¢Ì´¤Ç»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢²ñ¾ì¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡ºîÉÊ¤Ç¤Ï¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö²þ¤á¤Æ¼«Ê¬¤Î±éµ»¤ò¸«¤ÆÂç¾æÉ×¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÎä¤ä´À¡£¤¹¤ë¤È¡¢Â¾¤Î·Ý¿Í¤«¤é¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤âÇï¼ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ØÌÌÇò¾ë¤Î18¿Í¡Ù¤Ï¡¢ÍµÈ¤¬´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÌµÃã¤Ö¤êÅ¸³«¤¹¤ë¿Íµ¤´ë²è¡Ø¥¢¥É¥ê¥ÖÂç²Ï¡Ù¤ò±Ç²è²½¤·¤¿ºîÉÊ¡£ÉñÂæ¤ÏµþÅÔÅì±ÇÂÀ¿Á±Ç²èÂ¼¡£ÍµÈ¤¬4¤Ä¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤äÇÛÌò¤âÇò»æ¤Î¤Þ¤Þ¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ç»£±Æ¤·¡¢½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤Ç¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¹Í¤¨¤Æ»þÂå·àºîÉÊ¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¡Øµþ²Â¤ª¾îÍÍ¤È±üÅÄ¼¹»ö¡Ù¤Ï¡¢¤¤ç¤ó¤Á¤£¤È±üÅÄ¤Ë¤è¤ëÃË½÷Â¨¶½¥æ¥Ë¥Ã¥È¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤äCM¡¢Ì¡²è¡¢¾®Àâ¤ò·Ð¤Æ¡¢½¸ÂçÀ®¤È¤·¤Æ¶äËë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¡£
