º´ÌîÍ¦ÅÍ¡Ø¥´¥Á¡Ù¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¡ÈÉñÂæÎ¢¡É¡¡°Õ³°¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¥Ð¥ì¤ë¡ÖÀ°ÂÎ¤ËÄÌ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Ç5¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦M!LK¤Îº´ÌîÍ¦ÅÍ¡Ê27¡Ë¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£Æ±ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¤°¤ë¥Ê¥¤¥´¥Á27³«Ëë¡ª¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï2¿Í¡ª2»þ´ÖSP¡Ù¡Ê¸å7¡§00¡Á¸å9¡§00¡Ë¤Ç¡¢¥´¥Á¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ÉñÂæÎ¢¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°Õ³°¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¡Ä¡Ø¥´¥Á¡Ù¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥Ð¥ì¤ë¡©
¡¡º´Ìî¤Ï¡¢¸×¤ÎÈï¤êÊª»Ñ¤Ç¥Ô¡¼¥¹¤¹¤ë¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤Æ¡Ö¥´¥Á27¤Ë¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤â¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢±¦¸ª¤Î²¼¤ê¶ñ¹ç¤Ç¥Ð¥ì¤Þ¤·¤¿¡£À°ÂÎ¤ËÄÌ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÃãÌÜ¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é³Ú¤·¤ß¡ª¡×¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ð¥ì¥Ð¥ì¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°Õ³°¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¡Ä¡Ø¥´¥Á¡Ù¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥Ð¥ì¤ë¡©
¡¡º´Ìî¤Ï¡¢¸×¤ÎÈï¤êÊª»Ñ¤Ç¥Ô¡¼¥¹¤¹¤ë¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤Æ¡Ö¥´¥Á27¤Ë¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤â¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢±¦¸ª¤Î²¼¤ê¶ñ¹ç¤Ç¥Ð¥ì¤Þ¤·¤¿¡£À°ÂÎ¤ËÄÌ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÃãÌÜ¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é³Ú¤·¤ß¡ª¡×¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ð¥ì¥Ð¥ì¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£