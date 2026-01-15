AI³«È¯»Ù±ç¤Ø¶¦Æ±À¼ÌÀ¡¡ÆüËÜASEAN¡¢¿®ÍêÀ³ÎÊÝ
¡¡ÆüËÜ¤ÈÅìÆî¥¢¥¸¥¢½ô¹ñÏ¢¹ç¡ÊASEAN¡Ë¤Ï15Æü¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤Î¿ä¿Ê¤Ç¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤È¤Î¶¦Æ±À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÃÏ°è¤Î¸À¸ì¤äÊ¸²½¤ò´ð¤Ë¤·¤¿³«È¯¤òÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ä´ë¶È¤¬»Ù±ç¤·¡¢AI¤Î¿®ÍêÀ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¡£ÆüËÜÂ¦¤Ë¤Ï·ÐºÑÀ®Ä¹¤¬Ãø¤·¤¤ASEAN¤Î¼ûÍ×¤ò¼è¤ê¹þ¤àÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ç15Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿ÆüASEAN¥Ç¥¸¥¿¥ëÁê²ñ¹ç¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿¡£¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼Ê¬Ìî¤ÇÆüËÜ¤¬»Ù±ç¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤â¹ç°Õ¤·¤¿¡£ÎÓË§ÀµÁíÌ³Áê¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡AI³«È¯¤ÏÊÆ¹ñ¤ÈÃæ¹ñ¤Î´ë¶È¤¬À¤³¦Åª¤Ê¶¥Áè¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¡£ASEAN¤Ë¤Ï¸À¸ì¤Ê¤É¤¬°Û¤Ê¤ë11¥«¹ñ¤¬²ÃÌÁ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÆÃæ¤ÎAI¤Ç¤Ï½½Ê¬¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹Äó¶¡¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¡£