15Æü¡¢SMILE-UP.¼Ò¤¬¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢¸Î¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî»á¤Ë¤è¤ëÀÈï³²¤Ø¤ÎÊä½þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÇ¿·¤Î¾õ¶·¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú SMILE-UP. ¡Û¡¡¸Î¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî»á¤Ë¤è¤ëÀÈï³²¤Ø¤ÎÊä½þ¡¡566Ì¾¤ËÊä½þ¶â¤ò»ÙÊ§ºÑ¡¡ ¡È¤ª¼êÂ³¤Ãæ¤Î¿Í¿ô¡É ¤Ï9Ì¾
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡ÖÈï³²¼ÔµßºÑ°Ñ°÷²ñ¤ÏÈï³²Êä½þ¤Î¼õÉÕ³«»Ï¸å¡¢ËÜÆü»þÅÀ¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¹ç·×1036Ì¾¤ÎÊý¤«¤éÊä½þ¿½¹ð¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÁí¿ô¤òÀâÌÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤½¤Î¤¦¤Á223Ì¾¤ÎÊý¤Ï¡¢Ê£¿ô²ó¤Î¤´Ï¢Íí¤ò»î¤ß¤Æ¤â¤´ÊÖ¿®¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤ì¤é¤ÎÊý¤ò½ü¤¤¤¿813Ì¾¤Î¤¦¤Á804Ì¾¤ÎÊý(Ìó99¡ó)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Èï³²¼ÔµßºÑ°Ñ°÷²ñ¤«¤éÊä½þÆâÍÆ¤òÄÌÃÎ(576Ì¾¡Ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡¢ÊÀ¼Ò¤è¤êÊä½þ¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤»Ý¤ò¤´Ï¢Íí(228Ì¾)¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆâÌõ¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡ÖËÜÆü»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢9Ì¾(Ìó1¡ó)¤ÎÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºßÀÒ¼ÂÀÓ¤Î³ÎÇ§¤äÈï³²¼ÔµßºÑ°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ë¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤Î¼êÂ³Ãæ¤Ç¤¹¡×¡Ö¤½¤Î¤¦¤Á¡¢Èï³²¼ÔµßºÑ°Ñ°÷²ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÊä½þÆâÍÆ¤ò»»Äê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼êÂ³Ãæ¤ÎÊý¤Ï4Ì¾¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÂ¾ºßÀÒ¼ÂÀÓ¤Î³ÎÇ§Åù¤Î¼êÂ³Ãæ¤ÎÊý¤Ï5Ì¾¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¹ç¤ï¤»¤ÆÀâÌÀ¡£
¡ÖÈï³²¼ÔµßºÑ°Ñ°÷²ñ¤«¤éÊä½þÆâÍÆ¤òÄÌÃÎ¤·¤¿Êý(576Ì¾)¤Î¤¦¤Á¡¢568Ì¾(Ìó99¡ó)¤ÎÊý¤«¤éÊä½þÆâÍÆ¤Ë¤´Æ±°Õ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¦¤Á566Ì¾(Ìó98¡ó)¤ÎÊý¤ËÊä½þ¶â¤ò¤ª»ÙÊ§¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±°Õ¡¦»ÙÊ§ºÑ¤ÎÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Á°²óÊó¹ð¤È¿Í¿ô¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¤ÎÌÏÍÍ¤Ç¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡ÖÊÀ¼Ò¤Ï¡¢°ú¤Â³¤¡¢Èï³²¤Ë¤¢¤ï¤ì¤¿Êý¡¹¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¿×Â®¤«¤ÄÅ¬ÀÚ¤ÊÈï³²µßºÑ¤ËÊÀ¼Ò°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
