ÆÍÁ³¤Î¡È²ò»¶¡ÉÉ÷¤ËÀõÈøÈþÏÂ¤µ¤ó¡Öº£¤ä¤ë¤ó¤À¡×¡¡¾®»³·Ä°ìÏº¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«¤ÆÁª¤ó¤Ç¡×
¸µ¥×¥í¥Ó¡¼¥Á¥Ð¥ì¡¼Áª¼ê¤ÎÀõÈøÈþÏÂ¤µ¤ó¡Ê39¡Ë¡¢NEWS¤Î¾®»³·Ä°ìÏº¡Ê41¡Ë¤¬15ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤è¤ó¥Á¥ã¥óTV¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å3»þ40Ê¬¡á´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î¡¢Áá´ü¤Î½°±¡²ò»¶¤ÎÊý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
ÀõÈø¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖµÞ¤Ç¤¹¤·¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤Æ¡Ä½÷À½é¡Ê¤Î¼óÁê¡Ë¤Ç¤¹¤·¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤ò°ìÈÖ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¶¯¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¡¢¹ñÌ±¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤¹¤´¤¯¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤¤¤¤Ê¤êÂ¿³Û¤Î¤ª¶â¡ÄÀÇ¶â¤¬¤«¤«¤ëÁªµó¤ò¡¢¡Ø¤¢¤Ã¡¢º£¤ä¤ë¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢·ë¹½¶Ã¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÀõÈø¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¼õ¤±¡¢¾®»³¤Ï¡Ö¤½¤¦¼è¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢µÕ¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¹ñÌ±¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤ì¤ò¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬¡ÄÀÇ¶â¤Ï¤«¤«¤ë¤±¤É¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë³«¤¤¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢³§¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö¸«Êý¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¤³¤ì¤ÏËÍ¤é¤ËÁªÂò»è¤ò¤æ¤À¤Í¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÅÞ¤Î³§¤µ¤ó¤¬¡Ä¤¤¤Þ¡¢¼ã¼Ô¤¿¤Á¤âÁªµó¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤¹¤´¤¤Áý¤¨¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤É¤¦¤¤¤¦À¯ºö¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¸«¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢²æ¡¹¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«¤ÆÁª¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤¤¤¤µ¡²ñ¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤ÈËÍ¤Ï¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¸µTBSµ¼Ô¤Ç¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÉðÅÄ°ì¸²»á¤Ï¡¢¡Ö¼ã¼Ô¤¬Áªµó¤Ë¹Ô¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤±¤É¤â¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¼õ¸³À¸¤Ê¤ó¤«¤Ï¡¢¤³¤Î2·î¤Î¤µ¤Ê¤«¤ËÁªµó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¹Ô¤±¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£Âç³Ø¼õ¸³¤òÁ°¤Ë¤·¤ÆÁªµó¤Ë¹Ô¤³¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢»ä¤âÂç³Ø¼õ¸³¤·¤¿¤±¤É¡Ä¤È¤Æ¤â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¤½¤ó¤ÊÍ¾Íµ¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¢¤ë¤¤¤ÏÀã¹ñ¤Î¿Í¤Ï´¨¤¤Ãæ¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¡£¼ã¤¤¿Í¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÅêÉ¼Î¨Äã¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¤³¤Î´¨¤¤Ãæ¤Ç¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆÅêÉ¼¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤À¤í¤¦¤«¤È¤¤¤¦·üÇ°¤â¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃæ¤Ç¤µ¤¨¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£