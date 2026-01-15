TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥«¥Ê¥óÍÍ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥Á¥ç¥í¤¤¡×¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«¡õOP¥Æ¡¼¥Þ¤òFaulieu.¡¢ED¥Æ¡¼¥Þ¤ò¤¢¤ª¤®¤ê¹â¹»¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡ª
¸¶ºî¡¦nonco¤Ë¤è¤ë¡¢¹ÖÃÌ¼Ò¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¤Î¿Íµ¤Ì¡²è¡Ö¥«¥Ê¥óÍÍ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥Á¥ç¥í¤¤¡×¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢ËÜºî¤ÎTV¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷¤¬4·î4Æü(ÅÚ)25:00¤è¤êTOKYO MX/BS11¤Ë¤Æ³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë·èÄê¡£¤Þ¤¿¡¢¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¸ø³«¤È¡¢¼çÂê²Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆOP¥Æ¡¼¥Þ¤òFaulieu.¡¢ED¥Æ¡¼¥Þ¤ò¤¢¤ª¤®¤ê¹â¹»¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤âÊ»¤»¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¥«¥Ê¥óÍÍ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥Á¥ç¥í¤¤¡×¤Ï¡¢Å·Á³¥Ý¥¸¥Æ¥£¥ÖÃË»Ò¹â¹»À¸¡¦¶¡µ¾ÍÓ»Ê¤È¡¢¼ã¤¯¤Æ´ÅÈþ¤Êº²¤ò¿©¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¿Í´Ö³¦¤Î¹â¹»¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿Èþ¿©¤Î°Ëâ¡¦¥«¥Ê¥ó¤È¤Î¡É¥Á¥ç¥í²Ä°¦¤¤¡É½éÎø¥é¥Ö¥³¥á¤Ç¤¢¤ë¡£2022Ç¯¤ÎÏ¢ºÜÅö½é¤è¤ê¡¢¤½¤ÎÁ¡ºÙ¤«¤ÄÈþÎï¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥¤¥é¥¹¥È¤ÈÊª¸ì¤Î°µÅÝÅª¡É¥Á¥ç¥í²Ä°¦¤µ¡É¤ÇÁ´¹ñ¤ÎÆÉ¼Ô¤òÎº¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥Ë¥á²½È¯É½¤Ë¤è¤ê¹¹¤Ê¤ëÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼7Ì¾¤òÁ°¤Ë¡¢Ëâ³¦¤È¿Í´Ö³¦¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿Í´Ö³¦¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿°Ëâ¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤¬É½¸½¤µ¤ì¤¿ËÜ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢4·î4Æü(ÅÚ)¤«¤é»Ï¤Þ¤ëTV¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷¤¬¤Ê¤ó¤È¤âÂÔ¤Á±ó¤·¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¼çÂê²Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¶ÊÌ¾¤âÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¿·¿Êµ¤±Ô¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¡¦Faulieu.¤Î¡Ö½éÎø¥â¡¼¥á¥ó¥È¡×¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¿Íµ¤VTuber¥°¥ë¡¼¥×¡¦¤¢¤ª¤®¤ê¹â¹»¤Î¡Ö¥Ý¥Ã¥×¡¦¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥ó¥¯¤ÊHUNNY¡×¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢À§ÈóÊ»¤»¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤ª¤¤¿¤¤¡£
¡È¥Á¥ç¥í²Ä°¦¤¤¡É°Ëâ¡ßÅ·Á³ÃË»Ò¹â¹»À¸¤Ë¤è¤ë½éÎøÀÄ½Õ¥é¥Ö¥³¥á¡Ö¥«¥Ê¥óÍÍ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥Á¥ç¥í¤¤¡×¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤¼¤Ò´üÂÔ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡£º£¸å¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢¸ø¼°HP¤ä¡¢¸ø¼°X¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ê»¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
¡ü³Ú¶Ê¾ðÊó
OP¥Æ¡¼¥Þ
Faulieu.
¡Ö½éÎø¥â¡¼¥á¥ó¥È¡×
¡ãFaulieu. ¥á¥ó¥Ð¡¼¥³¥á¥ó¥È¡ä
Canaco
Faulieu. Vocal Guitar¤ÎCanaco¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤¬¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¥¢¥Ë¥á¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢½ª»Ï¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¬¤éÀ©ºî¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª
¼ç¿Í¸ø¡¦¥«¥Ê¥ó¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Ä¤Ä¡¢Ã¯¤â¤¬°ìÅÙ¤Ï´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¡È½é¤á¤Æ¤ÎÎø¿´¡É¤Î¤È¤¤á¤¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¦¥ó¥É¤â²Î»ì¤âÍ·¤Ó¿´¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê¡Ö½éÎø¥â¡¼¥á¥ó¥È¡×¡¢¤¼¤Ò¥¢¥Ë¥á¤È°ì½ï¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
Kaho
Faulieu. Guitar¤ÎKaho¤Ç¤¹¡£
¸¶ºî¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¥«¥Ê¥ó¤Ï¤Ê¤ó¤Æ²Ä°¦¤¤¥¥ã¥é¤Ê¤Î¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥«¥Ê¥ó¤Ë´ó¤êÅº¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¿´¤ò¹þ¤á¤ÆÀ©ºî¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ö½éÎø¥â¡¼¥á¥ó¥È¡×¤Ï¡¢À¤³¦´Ñ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍ·¤Ó¤ä¥®¥ß¥Ã¥¯¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤Í×ÁÇ¤ò»Å¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë½Ö´Ö¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¤³¤Î¶Ê¤¬¡¢¥«¥Ê¥Á¥ç¥í¤ò¤è¤ê°ìÁØºÌ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª
Ayano
Faulieu. Bass¤ÎAyano¤Ç¤¹¡£¸¶ºîÌ¡²è¤â¤¿¤¯¤µ¤óÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊPOP¤ÇROCK¤Ê°ì¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¥Ù¡¼¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ë¤â¥¹¥é¥Ã¥×¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢Í·¤Ó¿´¤ò¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡ª¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤¬¹¥¤¤ÊÊý¤Ë¤â¡¢¤¤Ã¤È³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¥¢¥Ë¥á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
Mimori
Faulieu. Drum¤ÎMimori¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥«¥Ê¥óÍÍ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥Á¥ç¥í¤¤¡×¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ·È¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ÆÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¸¶ºî¤Î³¨¤âÆâÍÆ¤â¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤¯¤Æ¥Ô¥å¥¢¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ëÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ë´ó¤êÅº¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê1¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥É¥é¥à¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¤â¡¢º£¤Þ¤Ç»È¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤³Ú´ï¤ä¥³¥í¥³¥íÊÑ¤ï¤ë¥Ó¡¼¥È´¶¤Ç¥«¥Ê¥Á¥ç¥í¤Î¥É¥¿¥Ð¥¿´¶¤òÉ½¤»¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡ª
À§Èó¥¢¥Ë¥á¤È¶¦¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤¤¡ª
ED¥Æ¡¼¥Þ
¤¢¤ª¤®¤ê¹â¹»
¡Ö¥Ý¥Ã¥×¡¦¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥ó¥¯¤ÊHUNNY¡×
¡ã¤¢¤ª¤®¤ê¹â¹» ¥³¥á¥ó¥È¡ä
²»Îîº²»Ò
¥«¥Ê¥ó¤Î¥Á¥ç¥í¤«¤ï¤¤¤¤´¶¤¸¤¬¥Ý¥Ã¥×¤Ë½Ð¤Æ¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª
ÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤ò²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ê¤ó¤Æ¸÷±É¤¹¤®¤Æ¿Ì¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Ä¡£
²Î»ì¤Ë¤â¡É¤¢¤¯¤Þ¡É¤ò¤«¤±¤Æ¤Æ¤¤¤¤¤Ê¡¼¤Ã¤Æ¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÉôÊ¬¤Ç¤¹¡ª¡ª
¥¢¥Ë¥á¤Î¥«¥Ê¥Á¥ç¥í¤â¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª¡ª¡ª¡ª
ÀÐ¼í¤¢¤«¤ê
¥¢¥Ë¥½¥ó¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç¤¹¡ª
¥¢¥Ë¥á¤â¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤·¡¢¶Ê¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Ä°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª
»³¹õ²»¸¼
¶Ê¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ç¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¥«¥Ê¥Á¥ç¥í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿!!!!
Í§¿Í¤È¥«¥é¥ª¥±¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¶Ê¤ò²Î¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹!!
·ª¶ð¤³¤Þ¤ë
¤¯¤¡w¤»drftgy¤Õ¤¸¤³lpŽ³ŽÜŽ§Ž±Ž§Ž§Ž±Ž§(¤¢¤Þ¤ê¤Î´ò¤·¤µ¤ËÀ¼¤¬½Ð¤Ê¤¤)
¤³¤ÎÅÙ¤ÏËÜÅö¤Ë¡ªËÜÅö¤Ë¡ª¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¡ª
2023Ç¯¤Ë¥³¥é¥Ü¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤é¤Ï¤ä3Ç¯¡Ä¡Ä¤³¤ó¤Ê¤Ë´ò¤·¤¤Æü¤¬Íè¤ë¤È¤Ï¡Ä¡Ä´¶ÌµÎÌ¤Ç¤¹( ߹꒳߹ )♡
¥«¥Ê¥ó¤ÎÎø¿´¤òÁÛ¤Ã¤Æ²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹♫
¤â¤Á¤í¤ó¡ª¸¶ºî¤â¡ª¥¢¥Ë¥á¤â¡ª¤¿¤¯¤µ¤ó´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤♡
ÀéÂå±ºÄ³Èþ
¤â¤È¤â¤ÈÌ¡²è¤òÆÉ¤ó¤Ç³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Î¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¶Ã¤¤È´ò¤·¤µ¤ÇËÜÅö¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤·¤¿¡Ä¡ª
¤È¤Ã¤Æ¤â¥¥å¡¼¥È¤Ç¥ê¥Ô¡¼¥È¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¶Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÄ°¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
²æÉô¤ê¤¨¤ë
¤Þ¤µ¤«¥¢¥Ë¥á¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò²Î¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ
ËÜÅö¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æº£¤â¸½¼ÂÌ£¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢
¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤ÆÉâ¤ÂÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ê¡¢
¤à¤º¤¬¤æ¤¤¤è¤¦¤Ê¡¦¡¦¡¦
Îø¤¹¤ë²µ½÷¤Î¥¹¥¥Ã¥×¤ß¤¿¤¤¤Ê¶Ê¤Ç
¤È¤Æ¤â¥«¥Ê¥Á¥ç¥í¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢
³§¤µ¤ó³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤♡
¤ê¤¨¤ë¤â¥ª¥ó¥¿¥¤¥à¤Ç¸«¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª
¥¨¥È¥é
º£²ó¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤ò²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤Ï¡¢¤¢¤ª¤®¤ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤Ê¤«¤Ç¤â¶¯¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë»×¤¤½Ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤¯¤µ¤óÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
½Õ±«Îï½÷
2026Ç¯¤Ï¥«¥Ê¥Á¥ç¥í¤È¤¢¤ª¤®¤ê¹â¹»¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤ß¤¿¤¤¤ä¤Í¡£
ÂÐÀï¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤×¤ï¤×¤ï¤Ý¤×¤é
¤Þ¤µ¤«¥¢¥Ë¥á¤ÎED¤ò²Î¤¨¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤È¤ÏÌ´¤Ë¤â»×¤ï¤º¡Ä¡ª
¤¢¤ª¤®¤ê¹â¹»¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È°ì½ï¤Ë²Î¤¨¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤·ÁÇÅ¨¤Êµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¸÷±É¤Ç¤¹¡ª
ÊüÁ÷¤¬³Ú¤·¤ß¤¹¤®¤ë¡Á¡ª¡ª
Ë¨¼Â
¤Þ¤µ¤«¡¢¥¢¥Ë¥á¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¶Ê¤ò²Î¤¨¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¥«¥Ê¥óÍÍ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤È¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¶Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥á¤È°ì½ï¤Ë¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
·îÉë¤ð¤Ö¤
¥¢¥Ë¥½¥ó²Î¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿
¤¦¤ë¸×¤¬¡¼¤ë
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤ò²Î¤¨¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¥È¥é¤Ç¤¹¡ª¡ª
¥¢¥Ë¥á¤Ë¸þ¤±¤Æ¸¶ºî¤âÄÉ¤Ã¤Æ¤ë¥È¥é¡¼¡ª¡ª
¥Û¥ó¥È¤ËÌÌÇò¤¤¤Î¤Ç¤Þ¤À¸«¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¿Í¤â
¥¢¥Ë¥á¡¦¸¶ºî¤¼¤Ò¸«¤Æ¤ß¤Æ¥È¥é¤Í¤Ã¡ª¡ª
È¬½½²Ê¤à¤¸¤Ê
¥¢¥Ë¥á¼«ÂÎ¤¬¤«¤Ê¤ê¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¤Æ¥¥å¡¼¥È¤Ê¥é¥Ö¥³¥á¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¥é¥Ö¥³¥áÈþ¾¯½÷¡ª¤È¤¤¤¦¤Ö¤ê¤Ã»Ò¤µ¤ò½Ð¤·¤Æ²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¥¢¥Ë¥á¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ï½éÄ©Àï¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢³Ú¤·¤¯¼ýÏ¿¤Ç¤¤Æ¤¤¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¼¡¤Ë·Ò¤²¤é¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤È¤Æ¤â¤¤¤¤µ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡üºîÉÊ¾ðÊó
TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥«¥Ê¥óÍÍ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥Á¥ç¥í¤¤¡×
TOKYO MX/BS11¤Ë¤Æ2026Ç¯4·î4Æü(ÅÚ)25:00¤è¤êÊüÁ÷·èÄê¡ª
¡ãINTRODUCTION¡ä
¿Í´Ö¤Îº²¤ò¶ô¤é¤¦¡¢ÍÅ¤·¤¯Èþ¤·¤¤°Ëâ¤¬¹ßÎ×¡½¡½¡£
Èþ¿©¤Î°Ëâ¡¦¥«¥Ê¥ó¤Ï¡¢¼ã¤¯¤Æ´ÅÈþ¤Êº²¤ò¿©¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿Í´Ö³¦¤Î¹â¹»¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿¡£
ºÇ½é¤Î¤¤¤±¤Ë¤¨¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢°ì¿Í¤ÎÃË»ÒÀ¸ÅÌ¡¦¶¡µ¾ÍÓ»Ê(¤¤ç¤¦¤®¤è¤¦¤¸)¡£
¡Ö»ä¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ê¤³¤È¤è¡£´¶¼Õ¤·¤Ê¤µ¤¤¡¢²¼ÅùÀ¸Êª¡×
¤È¤³¤í¤¬¡Ä¡Ä
¤Ê¤¼¤«¶¡µ¾¥¯¥ó¤ÈÎø¿Í·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤Ë¡ª¡©
¿ôÀéÇ¯À¸¤¤Æ½éÎø¤âÌ¤·Ð¸³¤Î½ã¾ð¤Ê¥«¥Ê¥ó¤Ë¤Ï¡¢ËèÆü¤¬¥É¥¥É¥¤ÎÏ¢Â³¡ª
°ì½ï¤Ëµ¢¤ë¡ª¡©¡¡¼ê¤ò·Ò¤°¡ª¡©¡¡¥Ç¡¼¥È¡ª¡©¡¡½é¡ß¡ß¡ª¡©¡ª¡©¡ª¡©¡ª¡©
¡Ö¤ª¤Î¤ì²¼ÅùÀ¸Êª¤á¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡ª¡ª¡×
¥Á¥ç¥í¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤°Ëâ¤Î½éÎø¥é¥Ö¥³¥á¡¢»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¢ö
¡ÚSTAFF¡Û
´ÆÆÄ¡§¼¼Ã« Ì÷
½õ´ÆÆÄ¡§¸Þ½½Àîµ×»Ë
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÃÓÅÄÎ×ÂÀÏº
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§³§Àî°¦¹áÍø
¥µ¥Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¼ÇÅÄÀé¼Ó
¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¸ñ¾ÂºÚÆà
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§»°¸¶¿ÌÀ
Èþ½ÑÀßÄê¡§¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥æ¥Ë¡¡¥¥å¡¼¥ó¡¦¥×¥é¥ó¥È
¿§ºÌÀß·×¡§ÂçÀ¾ÊöÂå
3DCG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§µÈÎÉËïÀ®
»£±Æ´ÆÆÄ¡§ÀõÀîÌÐµ±
ÊÔ½¸¡§µÈÉð¾¿Í
²»¶Á´ÆÆÄ¡§Ì¾ÁÒ Ì÷
²»¶Á¸ú²Ì¡§º´Æ£Íý½ï
²»³Ú¡§ËÓ·î¼þÊ¿
²»³ÚÀ©ºî¡§¥¥ó¥°¥ì¥³¡¼¥É
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§¼Æ ¹¨ÏÂ
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥¹¥¿¥¸¥ªKAI
¡ÚCAST¡Û
¹â·é¥«¥Ê¥ó¡§¸Å²ì°ª
¶¡µ¾ÍÓ»Ê¡§»³²¼À¿°ìÏº
¥¸¥ã¥ó¥Ì¡§ÎëÂå¼ÓµÝ
¥¢¥ß¡§²ÏÀ¥çý´õ
±×¹ÓÃËÉï»Ò¡§¼·À¥ºÌ²Æ
¥ß¥ë¥Á¡¦¥¼¥Ö¥ë¡§ÏÂÀôÉ÷²Ö
¥ß¥¨¥ë¡¦¥¼¥Ö¥ë¡§±óÌî¤Ò¤«¤ë
¥ê¥ê¥à¡¦¥¼¥Ö¥ë¡§ÆîÛê°¦Çµ
MUSIC
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡§Faulieu.¡Ö½éÎø¥â¡¼¥á¥ó¥È¡×
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡§¤¢¤ª¤®¤ê¹â¹»¡Ö¥Ý¥Ã¥×¡¦¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥ó¥¯¤ÊHUNNY¡×
¡ãFaulieu.¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
4¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥ÉFaulieu.¡Ê¥Õ¥©¥ê¥å¡¼¡Ë
2023Ç¯3·î·ëÀ®¡£ÀºÎÏÅª¤Ë¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤òÏ¢È¯¤µ¤»¡¢º£ºÇ¤âÀª¤¤¤Î¤¢¤ë¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Ð¥ó¥ÉÌ¾¤Ï¡¢Ãæ´Ö¤ä´Ä¶¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Î¡Ömilieu¡×¤ò¸µ¤Ë¡¢4 (Four) + million+you¤«¤é¤Ê¤ëÂ¤¸ì¤Ç¤¢¤ê¡¢£´⼈¤È´öÀé¤Î¡È¤¢¤Ê¤¿¡É¤Î´Ö¤ò·Ò¤°Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2026Ç¯½Õ¤Ë¥¥ó¥°¥ì¥³¡¼¥É¤è¤ê¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£
¡ã¤¢¤ª¤®¤ê¹â¹»¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤±¤ì¤Ð¡¢²¿¤Ç¤â¤¢¤ê¡ª¡×¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë³èÆ°¤¹¤ëVTuber¥°¥ë¡¼¥×¡£
ÅÔÆâ¤Î¤É¤³¤«¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢½êÂ°¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤ª¤Î¤ª¤Î¤¬»×¤¤ÉÁ¤¯ÍýÁÛ¤Î¥¹¥¯¡¼¥ë¥é¥¤¥Õ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½êÂ°VTuber¡§²»Îîº²»Ò¡¢ÀÐ¼í¤¢¤«¤ê¡¢»³¹õ²»¸¼¡¢·ª¶ð¤³¤Þ¤ë¡¢ÀéÂå±ºÄ³Èþ¡¢²æÉô¤ê¤¨¤ë¡¢¥¨¥È¥é¡¢½Õ±«Îï½÷¡¢¤×¤ï¤×¤ï¤Ý¤×¤é¡¢Ë¨¼Â¡¢·îÉë¤ð¤Ö¤¡¢¤¦¤ë¸×¤¬¡¼¤ë¡¢È¬½½²Ê¤à¤¸¤Ê
Ⓒnonco¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¥«¥Ê¥óÍÍ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥Á¥ç¥í¤¤À½ºî°Ñ°÷²ñ
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥«¥Ê¥óÍÍ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥Á¥ç¥í¤¤¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://kanachoro-anime.com
Faulieu.¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
https://faulieu.com/
¤¢¤ª¤®¤ê¹â¹»¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
https://www.aogirihighschool.com/