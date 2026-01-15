¥ðÀ¤³¦¾ð½ï¡¢¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î2¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿E.P.¡Ø¸¸»ëÏ¿¡Ù¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¡ª¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµÇ°¤·¤ÆÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤âÆ±»þ¤Ë¸ø³«
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¥¢¥Ë¥á2ºîÉÊ¤Ç¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤·¡¢¥¢¥Ë¥á¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¥ðÀ¤³¦¾ð½ï¡£2026Ç¯2·î25Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë½é¤ÎE.P.¡Ø¸¸»ëÏ¿¡Ù¤Î¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
º£²ó¤ÎE.P.¤Ï¡¢ÄÌ¾ïÈ×¤È¡¢À½Â¤¥Ê¥ó¥Ð¥ê¥ó¥°Æþ¤ê¥°¥Ã¥ºÉÕ¤¸ÂÄêÀ¸»º¤Î¡Ö¤¤ã¤Ë¤áÈ×¡×¤Î2·ÁÂÖ¤Ç¤ÎÅ¸³«¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Îorie»á¤Ë¤è¤ëÉÁ¤²¼¤í¤·¤Ç¡¢Ñ³¤µ¤ÈÎÏ¶¯¤µ¤¬Æ±µï¤¹¤ë°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
E.P.¡Ø¸¸»ëÏ¿¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡ØËâ½Ñ»Õ¥¯¥Î¥ó¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡Ö¥é¥±¥Ê¥ê¥¢¤ÎÌ´¡×¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¥«¥ä¤Á¤ã¤ó¤Ï¥³¥ï¤¯¤Ê¤¤¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡Ö¤Þ¤Ü¤í¤·¤Î¹ÔÊý¡×¤ò´Þ¤àÁ´6¶Ê¤¬¼ýÏ¿Í½Äê¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢Î¾¥¢¥Ë¥á¤Î¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤ëÁá¸«º»¿¥¡Ê¥¯¥Î¥óÌò¡Ë¡¢µÌ°Éºé¡Ê¥«¥ä¤Á¤ã¤óÌò¡Ë¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤¿¡¢¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¥ê¥ó¥°³Ú¶Ê¤¬CD¸ÂÄê¤Ç¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉìÔÂô¤Ê1Ëç¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢º£²ó¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤â¥ª¡¼¥×¥ó¡£½é¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤ä¡¢¹ë²ÚÆÃÅµ¤¬Åö¤¿¤ë3¼ïÎà¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤Ê¤É¡¢¸¸»ëÏ¿¤Î´ØÏ¢¾ðÊó¤¬Á´¤Æ½¸Ìó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
º£Ç¯5·î¤Ë¤Ï¡¢½é¤È¤Ê¤ë2DAYS LIVE¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÆ°¸þ¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥Ë¥á¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤äE.P.¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤ò¶¯¤á¤ëÈà½÷¤Î»Ñ¤«¤é¡¢º£¸å¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
¡Ö¸¸»ëÏ¿¡×
2·î25ÆüÈ¯Çä
¡Ú¥°¥Ã¥ºÉÕ¤¸ÂÄêÈ×¡Û
¢¨ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡È¤¤ã¤Ë¤á¡È¸ÂÄê¾¦ÉÊ
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëBOX»ÅÍÍ+À½Â¤¥Ê¥ó¥Ð¥ê¥ó¥°Æþ¤ê¡Ü¤Ì¤¤¥Ý¡¼¥Á
²Á³Ê¡§¡ï5,500(ÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¤Ì¤¤¥Ý¡¼¥Á¤Ï¡¢¥ðÀ¤³¦¾ð½ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º
¡Ö¡Ú¥ðÀ¤³¦¾ð½ï¡Û¤ª¤¹¤ï¤ê¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡×¤¬Æþ¤ë
¥µ¥¤¥º´¶¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£(¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ÏÉÕÂ°¤·¤Þ¤»¤ó)
¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://canime.jp/product/SCCG000000191/
¢¨¤¤ã¤Ë¤áÈ×¤Ï¸ÂÄêÀ¸»º¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ªÁá¤á¤Î¤´Í½Ìó¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹
¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡Û
²Á³Ê¡§¡ï2,750(ÀÇ¹þ¡Ë
¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡¦¥²¡¼¥Þ¡¼¥º¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÃêÁª·ô¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
¢¨ÆÃÅµ¡¦»ÅÍÍ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é
https://lnk.to/PCCG000002489
¡ãTRACK LIST¡ä
¡ô01¡§¥é¥±¥Ê¥ê¥¢¤ÎÌ´
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§¹áÄÇ¥â¥¤¥ß
¡ô02¡§¤Þ¤Ü¤í¤·¤Î¹ÔÊý
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§Aira(Dream Monster)
¡ô03¡§¥é¥±¥Ê¥ê¥¢¤ÎÌ´ feat.¥¯¥Î¥ó
Aco.ver.¡öCD¤Ë¤Î¤ß¼ýÏ¿¡ÊÇÛ¿®Ì¤¼ýÏ¿¶Ê¡Ë
¡ô04¡§¤Þ¤Ü¤í¤·¤Î¹ÔÊý feat.¥«¥ä¤Á¤ã¤ó
Aco.ver.¡öCD¤Ë¤Î¤ß¼ýÏ¿¡ÊÇÛ¿®Ì¤¼ýÏ¿¶Ê¡Ë
¡ô05¡§¥é¥±¥Ê¥ê¥¢¤ÎÌ´ Instrumental
¡ô06¡§¤Þ¤Ü¤í¤·¤Î¹ÔÊý Instrumental
¡Ö¸¸»ëÏ¿¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é
https://isekaijoucho-genshiroku.com/
¡ü¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
¥ðÀ¤³¦¾ð½ï2DAYS LIVE
2026Ç¯5·î1Æü¡Ê¶â¡Ë¡¦5·î2Æü¡ÊÅÚ¡Ë
²ñ¾ì¡§Zepp Haneda
DAY1¡ÖFlower Closet¡×
DAY2¡ÖAnima Re:birth¡×
¡ã¥ðÀ¤³¦¾ð½ï - PROFILE¡ä
¼«¤é¤Î²Î¤ÈÁÏºî¤ÇÀ¤³¦¤òÉ½¸½¤¹¤ë¡¢¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥À¡¼¥¯¥·¥ó¥¬¡¼¡£
ÎÏ¶¯¤¯Ñ³¤¤²ÎÀ¼¤Ç¡¢¡É¥ðÀ¤³¦¾ð½ï¡É¤È¤¤¤¦¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤Î¾å¤Ë°Ç¤È¸÷¡¢¿·¤·¤¤Êª¸ì¤òËÂ¤°¡£
²ÖÉè¡¢¥«¥ó¥¶¥¥¤¥ª¥ê¡¢Guiano¡¢Âç¾Â¥Ñ¥»¥ê¡¢DUSTCELL¤éÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¼ã¤¡É°ÛÇ½¡ÉÃ£¤¬½¸·ë¤·¡¢YouTube ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤ò·Ç¤²³èÆ°¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥ì¡¼¥Ù¥ë¡¦KAMITSUBAKI STUDIO¤è¤ê2019Ç¯12·î9Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£¥·¥ó¥¬¡¼¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¤¥é¥¹¥È¡¢¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¢À¼Í¥¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÊýÌÌ¤Ç¼«¤é¤ÎÉ½¸½¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢ºîÉÊ¤òÁÏ¤ê½Ð¤¹¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡£
2020Ç¯12·î¤Ë¸ø³«¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¡Ö¥·¥ê¥¦¥¹¤Î¿´Â¡¡×Music Video¤¬¸½ºß600Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¡£ºî»ì¡¢ºî¶Ê¤Ï»±Â¼¥È¡¼¥¿¤¬Ã´Åö¡£
¤Þ¤¿¡¢2021Ç¯10·î23Æü¤ËYouTube Live¤Ë¤ÆÁ´ÊÔÌµÎÁ¤ÇÇÛ¿®³«ºÅ¤·¤¿1st ONE-MAN LIVE¡ÖAnima¡×¤Ï¡Ö#¥ðÀ¤³¦¾ð½ïAnima¡×¤¬Twitter¥È¥ì¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦¡¦ÆüËÜ¶¦¤Ë1°Ì¤Ë¤Ê¤ëÅùÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£
2022Ç¯9·î¤Ë¤Ï¼«¿È½é¤Î¸ÄÅ¸¡Ö¥ðÀ¤³¦¾ð½ïÅ¸¡×¤òÅìµþ¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÁ´ÆüSold out¤ÈÂçÀ¹¶·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢2024Ç¯8·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ 3rd ONE-MAN LIVE¡ÖAnima ·¡×¤Ï½é¤ÎÍ´ÑµÒ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤È¤·¤Æ¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ ¹ñÎ©Âç¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£Á´ÀÊ¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀª¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥ðÀ¤³¦¾ð½ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
https://kamitsubaki.jp/artist/isekaijoucho/