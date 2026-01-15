TVアニメ『姫様“拷問”の時間です』オープニング＆エンディング・ノンクレジット映像が公開！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

集英社「少年ジャンプ＋」にて連載されていた人気作品『姫様“拷問”の時間です』（原作・春原ロビンソン／漫画・ひらけい）。

この度、TVアニメ第2期ノンクレジットオープニング映像と、ノンクレジットエンディング映像が公開された。

オープニング映像は姫と魔王軍の面々の謎の会議から始まり、皆で撮影を楽しむ様子が描かれた、『姫様“拷問”の時間です』らしい映像に。エンディング映像は女性キャラクターたちが本編では見られない可愛らしい衣装に身を包んだ、描き下ろしイラストを使用した映像に仕上がっている。

それぞれOPテーマ：ILLIT「Sunday Morning」、EDグテーマ：『ユイカ』「お姫様にはなれない」のTVオンエアサイズも楽しむことができる。

●作品情報

TVアニメ『姫様“拷問”の時間です』第2期

TOKYO MX 毎週月曜日23時30分〜

BS11 毎週月曜日23時30分〜

カンテレ 2026年1月18日（日）より毎週日曜日26時24分〜

AT-X 毎週火曜日23時30分〜

テレビ北海道 2026年1月15日（木）より毎週木曜日26時00分〜

配信情報

ABEMAにて地上波同時・WEB最速配信

2026年1月12日（月）より毎週月曜日23時30分〜

2026年1月16日（金）より毎週金曜日0時00分〜

バンダイチャンネル、dアニメストア、DMM TV、Hulu、ディズニープラス スター、Prime Video、TELASA、J:COM STREAM 見放題、milplus、Pontaパス、U-NEXT、アニメ放題、ニコニコチャンネル、ニコニコ生放送、YouTube（レンタル）

2026年1月16日（金）より毎週金曜日12時00分〜

HAPPY!動画

※放送・配信日時は変更となる場合がございます。

第1期放送・配信情報

TOKYO MXにて毎週金曜日22時30分より再放送中

各配信サービスにて好評配信中

＜イントロダクション＞

国王軍と魔王軍が衝突をはじめ、幾年月。

王女にして、国王軍第三騎士団“騎士団長”である姫は、魔王軍によって囚われの身となっていた。

「姫様“拷問”の時間です」

監禁された姫を待ち受けていたのは、身悶えるような“拷問”の数々……。

ほわほわの焼きたてトースト！

湯気がたちのぼる深夜のラーメン！

愛くるしい動物たちと遊ぶ時間！

美味しい食事＆楽しい遊びを容赦なく突きつけられた姫は、

“拷問”に打ち勝ち王国の秘密を守り抜くことができるのか！？

誰もが笑顔になれる世界一やさしい“拷問”ファンタジーアニメ開幕！

【キャスト】

姫：白石晴香

エクス：小林親弘

トーチャー・トルチュール：伊藤 静

陽鬼：永瀬アンナ

陰鬼：井上ほの花

クロル：山根 綺

ジャイアント：茅野愛衣

マオマオちゃん：日高里菜

ルルン：中原麻衣

ギルガ：千本木彩花

バニラ・ペシュッツ：富田美憂

カナッジ：福島 潤

ジモチ：大塚芳忠

魔王：玄田哲章

サクラ・ハートロック：田村睦心

ハムちゃん：田村ゆかり

ペン太：杉田智和

【スタッフ】

原作：春原ロビンソン・ひらけい（集英社ジャンプコミックス刊）

監督：金森陽子

シリーズ構成：大知慶一郎

キャラクターデザイン：河野敏弥

サブキャラクターデザイン：滝山真哲・夏木 洋

料理・プロップデザイン：田村恭穂・有田周平・近藤明也圭・お米ぷん

美術監督・美術設定：陶山紗希

色彩設計：今野成美

編集：坂本久美子

撮影監督：鈴木麻予

音楽：横山 克

音響監督：明田川仁

音響効果：安藤由衣

音響制作：マジックカプセル

アニメーション制作：PINE JAM

主題歌

オープニングテーマ：ILLIT「Sunday Morning」

エンディングテーマ：『ユイカ』「お姫様にはなれない」

©春原ロビンソン・ひらけい／集英社・国王軍第三騎士団

関連リンク

TVアニメ『姫様“拷問”の時間です』公式サイト

https://himesama-goumon.com