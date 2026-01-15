TVアニメ『姫様“拷問”の時間です』オープニング＆エンディング・ノンクレジット映像が公開！
集英社「少年ジャンプ＋」にて連載されていた人気作品『姫様“拷問”の時間です』（原作・春原ロビンソン／漫画・ひらけい）。
この度、TVアニメ第2期ノンクレジットオープニング映像と、ノンクレジットエンディング映像が公開された。
オープニング映像は姫と魔王軍の面々の謎の会議から始まり、皆で撮影を楽しむ様子が描かれた、『姫様“拷問”の時間です』らしい映像に。エンディング映像は女性キャラクターたちが本編では見られない可愛らしい衣装に身を包んだ、描き下ろしイラストを使用した映像に仕上がっている。
それぞれOPテーマ：ILLIT「Sunday Morning」、EDグテーマ：『ユイカ』「お姫様にはなれない」のTVオンエアサイズも楽しむことができる。
●作品情報
TVアニメ『姫様“拷問”の時間です』第2期
TOKYO MX 毎週月曜日23時30分〜
BS11 毎週月曜日23時30分〜
カンテレ 2026年1月18日（日）より毎週日曜日26時24分〜
AT-X 毎週火曜日23時30分〜
テレビ北海道 2026年1月15日（木）より毎週木曜日26時00分〜
配信情報
ABEMAにて地上波同時・WEB最速配信
2026年1月12日（月）より毎週月曜日23時30分〜
2026年1月16日（金）より毎週金曜日0時00分〜
バンダイチャンネル、dアニメストア、DMM TV、Hulu、ディズニープラス スター、Prime Video、TELASA、J:COM STREAM 見放題、milplus、Pontaパス、U-NEXT、アニメ放題、ニコニコチャンネル、ニコニコ生放送、YouTube（レンタル）
2026年1月16日（金）より毎週金曜日12時00分〜
HAPPY!動画
※放送・配信日時は変更となる場合がございます。
第1期放送・配信情報
TOKYO MXにて毎週金曜日22時30分より再放送中
各配信サービスにて好評配信中
＜イントロダクション＞
国王軍と魔王軍が衝突をはじめ、幾年月。
王女にして、国王軍第三騎士団“騎士団長”である姫は、魔王軍によって囚われの身となっていた。
「姫様“拷問”の時間です」
監禁された姫を待ち受けていたのは、身悶えるような“拷問”の数々……。
ほわほわの焼きたてトースト！
湯気がたちのぼる深夜のラーメン！
愛くるしい動物たちと遊ぶ時間！
美味しい食事＆楽しい遊びを容赦なく突きつけられた姫は、
“拷問”に打ち勝ち王国の秘密を守り抜くことができるのか！？
誰もが笑顔になれる世界一やさしい“拷問”ファンタジーアニメ開幕！
【キャスト】
姫：白石晴香
エクス：小林親弘
トーチャー・トルチュール：伊藤 静
陽鬼：永瀬アンナ
陰鬼：井上ほの花
クロル：山根 綺
ジャイアント：茅野愛衣
マオマオちゃん：日高里菜
ルルン：中原麻衣
ギルガ：千本木彩花
バニラ・ペシュッツ：富田美憂
カナッジ：福島 潤
ジモチ：大塚芳忠
魔王：玄田哲章
サクラ・ハートロック：田村睦心
ハムちゃん：田村ゆかり
ペン太：杉田智和
【スタッフ】
原作：春原ロビンソン・ひらけい（集英社ジャンプコミックス刊）
監督：金森陽子
シリーズ構成：大知慶一郎
キャラクターデザイン：河野敏弥
サブキャラクターデザイン：滝山真哲・夏木 洋
料理・プロップデザイン：田村恭穂・有田周平・近藤明也圭・お米ぷん
美術監督・美術設定：陶山紗希
色彩設計：今野成美
編集：坂本久美子
撮影監督：鈴木麻予
音楽：横山 克
音響監督：明田川仁
音響効果：安藤由衣
音響制作：マジックカプセル
アニメーション制作：PINE JAM
主題歌
オープニングテーマ：ILLIT「Sunday Morning」
エンディングテーマ：『ユイカ』「お姫様にはなれない」
©春原ロビンソン・ひらけい／集英社・国王軍第三騎士団
関連リンク
TVアニメ『姫様“拷問”の時間です』公式サイト
https://himesama-goumon.com