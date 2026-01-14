UNISON SQUARE GARDEN¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤¦¤ë¤ï¤·¤Î¾¬¤Î·î¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡Ö¤¦¤ë¤ï¤·¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¸ø³«¡ª
¤ä¤Þ¤â¤ê»°¹á¤Ë¤è¤ë²¦»Ò¡Ê¡ê¡Ë¤È²¦»Ò¡Ê¡é¡Ë¤ÎÉÔ´ïÍÑ¤Ê¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤¦¤ë¤ï¤·¤Î¾¬¤Î·î¡Ù¤è¤ê¡¢Âè1ÏÃ¤Ç¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤¿¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ø¤¦¤ë¤ï¤·¤Î¾¬¤Î·î¡Ù¤Ï¡¢ÍÆ»ÑÃ¼Îï¡¦¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ê¤Õ¤ë¤Þ¤¤¤Ç¡Ö²¦»Ò¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë½÷»Ò¡¦Âì¸ý¾¬¤È¡¢Æ±¤¸¤¯¡Ö²¦»Ò¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë1¤Ä¾å¤ÎÀèÇÚÃË»Ò¡¦»ÔÂ¼àèàá¡£¤È¤â¤Ë¡Ö²¦»Ò¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÃË½÷¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¥ì¥È¥í¥Ý¥Ã¥×¤¬¿§¹ç¤¤¤Î²èÌÌ¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤Ç¤Ï¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²ÎUNISON SQUARE GARDEN¡Ö¤¦¤ë¤ï¤·¡×¤ÎTV¥ª¥ó¥¨¥¢¥µ¥¤¥º¤â³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤¦¤ë¤ï¤·¤Î¾¬¤Î·î¡ÙÂè1ÏÃ¡Ö²¦»Ò¤È²¦»Ò¡×ABEMA¡¢U-NEXT¡¢¥¢¥Ë¥áÊüÂê¤Ë¤ÆÀè¹ÔÇÛ¿®Ãæ¡£¤Û¤«ÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤â1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êËè½µ¶âÍË17»þ00Ê¬¤«¤é½ç¼¡ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡üºîÉÊ¾ðÊó
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤¦¤ë¤ï¤·¤Î¾¬¤Î·î¡Ù
TBS·ÏÁ´¹ñ28¶É¥Í¥Ã¥È¤Ë¤ÆËè½µÆüÍË¤´¤´4»þ30Ê¬¤«¤éÊüÁ÷Ãæ
ÇÛ¿®¾ðÊó
Ëè½µÆüÍË17»þ00Ê¬¤«¤é¡¡ABEMA¡¢U-NEXT¡¢¥¢¥Ë¥áÊüÂê¤Ë¤ÆÀè¹ÔÇÛ¿®
¤Û¤«ÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤â1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êËè½µ¶âÍË17»þ00Ê¬¤«¤é½ç¼¡ÇÛ¿®
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
¸¶ºî¡§¤ä¤Þ¤â¤ê»°¹á¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ö·î´©¥Ç¥¶¡¼¥È¡×Ï¢ºÜ¡Ë
´ÆÆÄ¡§´Ý»³Íµ²ð
Éû´ÆÆÄ¡§³äÅÄ·½²ð
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§µ×Èø Êâ
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Ê¡ÅÄÍµ¼ù
²»³Ú¡§°ËÆ£ Íã
²»¶Á´ÆÆÄ¡§Âç»ûÊ¸É§
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÃæÈøÍÛ»Ò
¿§ºÌÀß·×¡§º´¡¹ÌÚ°´
»£±Æ´ÆÆÄ¡§ÀÄÌÚËÓ´õ
ÊÔ½¸¡§¿ÜÆ£ Æ·
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥¤¡¼¥¹¥È¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¥¹¥¿¥¸¥ª¡¢¥¢¥È¥ê¥¨¥×¥×¥ê¥¨
¡Ú¥¥ã¥¹¥È¡Û
Âì¸ý ¾¬¡§°ìµÜ Îï
»ÔÂ¼àèàá¡§ÎëÌÚÖÅÂÁ
Íøº¬¤Î¤Ð¤é¡§»³º¬ åº
ÆüÈæÃ«¼÷¡§À¥¸ÍÅí»Ò
°«ÀçÂÀÏº¡§ÍÕ»³æÆÂÀ
·¬Èª ½Õ¡§·§Ã«·òÂÀÏº
ÂçÏ©Âó¿Í¡§¾®Ìî¸¾Ï
¾¬¤ÎÉã¡§ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº
¼çÂê²Î
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡§UNISON SQUARE GARDEN¡Ö¤¦¤ë¤ï¤·¡×
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¡§UNISON SQUARE GARDEN¡Ö¥¢¥¶¥ì¥¢¤ÎÉ÷¡×
¡ã¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡ä
¹â¹»1Ç¯À¸¤ÎÂì¸ý¾¬¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬Æ´¤ì¤ëÂ¸ºß¡£À°¤Ã¤¿ÍÆ»Ñ¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê¿´¡£¡È¤ªÉ±ÍÍ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼¤«²¦»Ò¤¬¤·¤Ã¤¯¤êÍè¤ë¡É¡Ä¡Ä¼«Ê¬¤â¡¢¼þ°Ï¤â¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¹¥¤¤Ç²¦»Ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡×
¤À¤±¤É¡¢¤¢¤ëÆü¡¢¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤Î¡Ö²¦»Ò¡×¡£Æ±¤¸³Ø¹»¤ÎÀèÇÚ¡¦»ÔÂ¼àèàá¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿°ì¸À¤¬¡¢¾¬¤ÎÀ¤³¦¤òÍÉ¤é¤·»Ï¤á¤ë¡£
¡Ö¡Ä¡Ä¤¢¤ó¤¿¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈþ¤·¤¤¤Ê¡×
²êÀ¸¤¨»Ï¤á¤ë¸ÍÏÇ¤¤¡¢¤½¤·¤ÆÂç¤¤¯¤Æ¶¯¤¤¤³¤Î¸ÝÆ°¤Ï¡Ä¡Ä¡£
¤È¤â¤Ë¡Ö²¦»Ò¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÃË½÷¤¬ËÂ¤°¡¢Åù¿ÈÂç¤ÎÀÄ½Õ¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
