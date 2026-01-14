TV¥¢¥Ë¥á¡ØTRIGUN STARGAZE¡Ù¡¢ano¡Ö¥Ô¥«¥ì¥¹¥¯¥Ò¡¼¥í¡¼¡×¤¬»È¤ï¤ì¤¿OP±ÇÁü¡¢FOMARE¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¡×¤¬»È¤ï¤ì¤¿¥Î¥ó¥¯¥ìED±ÇÁü¸ø³«
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
2026Ç¯1·î¤«¤éÊüÁ÷¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡ØTRIGUN STARGAZE¡Ù¤Îano¤¬²Î¾§¤¹¤ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¥Ô¥«¥ì¥¹¥¯¥Ò¡¼¥í¡¼¡×¤¬»È¤ï¤ì¤¿OP±ÇÁü¡¢¤½¤·¤ÆFOMARE¤Ë¤è¤ë¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¡×¤¬»È¤ï¤ì¤¿¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈED±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
TV¥¢¥Ë¥á¡ØTRIGUN STARGAZE¡Ù¤Ï¡¢ÆâÆ£ÂÙ¹°¤ËÌ¡²è¡Ø¥È¥é¥¤¥¬¥ó¡Ù¤¬¡¢¥¢¥Ë¥á¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥ª¥ì¥ó¥¸¤Ë¤è¤Ã¤Æ2023Ç¯¤Ë¡ØTRIGUN STAMPEDE¡Ù¤È¤·¤ÆºÆµ¯Æ°¡£¤½¤ó¤Ê¿·À¸¡¦¥È¥é¥¤¥¬¥óTV¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤ÎÂè2´ü¤Ç¤¢¤ê¥·¥ê¡¼¥ººÇ½ª¾Ï¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤Ï¡¢YOASOBI¤Î¡ÖUNDEAD¡×MV¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¹õ¼¹»ö-ÎÐ¤ÎËâ½÷ÊÔ-¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤ò¼ê³Ý¤±¤¿°Û¼¡¸µTOKYO¤Î¼ÄÅÄÍøÎ´¤¬¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÃ´Åö¡£¡ØSTARGAZE¡Ù¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¥ô¥¡¥Ã¥·¥å¤È¥Ê¥¤¥ô¥º¤ÎÀï¤¤¡¢ano¤¬²Î¾§¤¹¤ë¡Ö¥Ô¥«¥ì¥¹¥¯¥Ò¡¼¥í¡¼¡×¤Î¥Ï¡¼¥É¤Ê³Ú¶Ê¤È»í¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬Í»¹ç¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°±ÇÁü¤Ï¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Î¼çÂê²Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¤Î¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×¤ÎMV¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø²¦ÍÍ¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÙÂè1¥¯¡¼¥ë¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°±ÇÁü¤Ê¤É¤â¼ê³Ý¤±¤¿¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óºî²È¤ÎAkino Fukuji¤¬À©ºî¡£FOMARE¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¡×¤ÎÍ¥¤·¤¤²ÎÀ¼¤Ë´ó¤êÅº¤¦²¹¤«¤¤±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã³Ú¶Ê¾ðÊó¡ä
ano¡Ö¥Ô¥«¥ì¥¹¥¯¥Ò¡¼¥í¡¼¡×
ºî»ì¡§¤¢¤Î
ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§DAIDAI(Paledusk)
2026.1.14 Release
¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¡õ¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤Ï¤³¤Á¤é
https://tf.lnk.to/PicaresqueHero
FOMARE¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¡×
ºî»ì¡§¥¢¥Þ¥À¥·¥ó¥¹¥±
ºî¶Ê¡§¥¢¥Þ¥À¥·¥ó¥¹¥±
ÊÔ¶Ê¡§FOMARE
2026.1.14 Release
¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¡õ¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤Ï¤³¤Á¤é
https://tf.lnk.to/fomare_stardust
¡üºîÉÊ¾ðÊó
¡ÚÊüÁ÷¾ðÊó¡Û
2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë23»þ¤è¤ê¡¡¥Æ¥ìÅì·ÏÎó¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»Ï
¡ÚCAST¡Û
¥ô¥¡¥Ã¥·¥å¡¦¥¶¡¦¥¹¥¿¥ó¥Ô¡¼¥É¡§¾¾²¬Ä÷¾ç
¥á¥ê¥ë¡¦¥¹¥È¥é¥¤¥Õ¡§¤¢¤ó¤É¤¦¤µ¤¯¤é
¥Ë¥³¥é¥¹¡¦D¡¦¥¦¥ë¥Õ¥¦¥Ã¥É¡§ºÙÃ«²ÂÀµ
¥ß¥ê¥£¡¦¥È¥ó¥×¥½¥ó¡§°½¿¹Àé²Æ
¥Û¥Ã¥Ñ¡¼¥É¡¦¥¶¡¦¥¬¥ó¥È¥ì¥Ã¥È¡§Éð¸×
¥ì¥ª¥Î¥Õ¡¦¥¶¡¦¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥Þ¥¹¥¿¡¼¡§¥Á¥ç¡¼
¥ß¥Ã¥É¥Ð¥ì¥¤¡¦¥¶¡¦¥Û¡¼¥ó¥Õ¥ê¡¼¥¯¡§»°ÌÚâÃ°ìÏº
¥ì¥¬¡¼¥È¡¦¥Ö¥ë¡¼¥µ¥Þ¡¼¥º¡§Æâ»³¹·µ±
¥¨¥ì¥ó¥Ç¥£¥é¡¦¥¶¡¦¥¯¥ê¥à¥¾¥ó¥Í¥¤¥ë¡§Â¼À¥ Êâ
¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥³¥ó¥é¥Ã¥É¡§ÃæÈøÎ´À»
¥¶¥¸¡¦¥¶¡¦¥Ó¡¼¥¹¥È¡§TARAKO¡¿¹â»³¤ß¤Ê¤ß
¥ß¥ê¥ª¥ó¥º¡¦¥Ê¥¤¥ô¥º¡§º´Æ£Î®»Ê
¡ÚSTAFF¡Û
¸¶ºî¡§ÆâÆ£ÂÙ¹°¡Ê¾¯Ç¯²èÊó¼Ò ¥ä¥ó¥°¥¥ó¥°¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹´©¡Ë
´ÆÆÄ¡§º´Æ£²í»Ò
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§É®°Â°ì¹¬
¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¸¶°Æ¡§¥ª¥¥·¥¿¥±¥Ò¥³
¥³¥ó¥»¥×¥È¥¢¡¼¥È¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§ÅÄÅç¸÷Æó
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§²¡»³À¶¹â
¥á¥«¥Ë¥«¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÌøÀ¥·ÉÇ·¡¡ÊÒ³Ê¸ÍÎ
¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Ä¹Ã«ÀîÃÝ¸÷
CG¥Á¡¼¥Õ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§°æÌî¸µ±ÑÆó
CG¥ê¡¼¥É¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§ÅÔÅÄ¿òÇ·
CG¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥¤¥¶¡¼¡§ÅÄÃæÅ¯Ïº
CG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§ÃÓÆâÎ´°ì¡¡ÀÄÌÚ½Ó²ð
¿§ºÌÀß·×¡§¶¶ËÜ¸
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÃæÅçÍý
»£±Æ´ÆÆÄ¡§Â¼»³¶×¼Â
ÊÔ½¸¡§º£°æÂç²ð
¥ê¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥ß¥¥µ¡¼¡§Æ£Åç·ÉÇ·
¥µ¥¦¥ó¥É¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¡§¾¡Ëó¤Þ¤µ¤È¤·
²»³Ú¡§²ÃÆ£Ã£Ìé
À©ºî¡§¥ª¥ì¥ó¥¸
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡§ano¡Ö¥Ô¥«¥ì¥¹¥¯¥Ò¡¼¥í¡¼¡×
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡§FOMARE¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¡×
© 2026 ÆâÆ£ÂÙ¹°¡¦¾¯Ç¯²èÊó¼Ò¡¿¡ÖTRIGUN STARGAZE¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡ØTRIGUN STARGAZE¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://trigun-anime.com/