YOASOBI¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø²Ö¤¶¤«¤ê¤Î·¯¤¿¤Á¤Ø¡ÙED¥Æ¡¼¥Þ¡ÖBABY¡×¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈED±ÇÁü¡õMV¸ø³«¡ª
1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤Ã¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡Ø²Ö¤¶¤«¤ê¤Î·¯¤¿¤Á¤Ø¡Ù¤ÎOP¥Æ¡¼¥Þ¤ª¤è¤ÓED¥Æ¡¼¥Þ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ëYOASOBI¡£
¡Ø²Ö¤¶¤«¤ê¤Î·¯¤¿¤Á¤Ø¡Ù¤Ï¡¢1996Ç¯¤«¤é2004Ç¯¤Þ¤Ç¡Ø²Ö¤È¤æ¤á¡Ù¡ÊÇòÀô¼Ò¡Ë¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿Á´23´¬¤Î¾¯½÷Ì¡²è¤Ç¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï1,700ËüÉô¤òÆÍÇË¡£Æ´¤ì¤Îº´ÌîÀô¤Ë²ñ¤¦¤¿¤á¡¢ÀÊÌ¤òµ¶¤Ã¤ÆÃË»Ò¹»¤ØÅ¾Æþ¤·¤¿°²²°¿ðµ©¤òÉÁ¤¯³Ø±à¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ò¤Ï¤¸¤á¥¢¥¸¥¢³ÆÃÏ¤Ç¥É¥é¥Þ²½¤µ¤ì¡¢Ï¢ºÜ½ªÎ»¤«¤é20Ç¯¤ò·Ð¤¿º£¤â¤Ê¤ªº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø²Ö¤¶¤«¤ê¤Î·¯¤¿¤Á¤Ø¡Ù¤Î¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°±ÇÁü¤È¡ÖBABY¡×¤ÎMusic Video¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
ËÜºî¤ÎMusic Video¤Ï¡¢³Ú¶Ê¸¶ºî¤È¤Ê¤ëÁó¼ùÌ÷»Ò¡Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¥â¥Ê¥É¡Ë½ñ¤²¼¤í¤·¾®Àâ¡ØMy Dear¡Ä¡Ä¡Ù¤ª¤è¤Ó³Ú¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤â¤È¤ËÀ©ºî¡£Æ´¤ì¤Îº´Ìî¤òÁÛ¤¤¤Ê¤¬¤é³ØÀ¸À¸³è¤òÁ÷¤ë¿ðµ©¤¬Êú¤¯´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤ÁÛ¤¤¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢Á¡ºÙ¤Ç¤É¤³¤«²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±ÇÁü¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü³Ú¶Ê¾ðÊó
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø²Ö¤¶¤«¤ê¤Î·¯¤¿¤Á¤Ø¡ÙED¥Æ¡¼¥Þ
YOASOBI
¡ÖBABY¡×
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§Ayase¡¿²Î¾§¡§ikura
https://lnk.to/yoasobi-baby
¸¶ºî¾®Àâ¡§¡ØMy Dear¡Ä¡Ä¡Ù(Áó¼ùÌ÷»Ò¡Ú¥¹¥¿¥¸¥ª¥â¥Ê¥É¡Û¡¦Ãø)
https://hanakimi-anime.com/special/novel/ed/
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø²Ö¤¶¤«¤ê¤Î·¯¤¿¤Á¤Ø¡ÙOP¥Æ¡¼¥Þ
YOASOBI
¡Ö¥¢¥É¥ì¥Ê¡×
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§Ayase¡¿²Î¾§¡§ikura
https://lnk.to/yoasobi-adrena
¸¶ºî¾®Àâ¡§¡ØMagical¡Ù(ÄÅ»³Åß¡¦Ãø)
https://hanakimi-anime.com/special/novel/op/
¡üºîÉÊ¾ðÊó
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø²Ö¤¶¤«¤ê¤Î·¯¤¿¤Á¤Ø¡Ù
2026Ç¯1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ê½ç¼¡ÊüÁ÷³«»Ï
TOKYO MX¡§1·î4Æü(Æü)¤è¤ê¡¡Ëè½µÆüÍË21:30¡Á
BS11¡§1·î4Æü(Æü)¤è¤ê¡¡Ëè½µÆüÍË22:30¡Á
MBS¡§1·î4Æü(Æü)¤è¤ê¡¡Ëè½µÆüÍË25:20¡Á¡¡¢¨½é²óÊüÁ÷»þ´Ö¤Ï25:05¡Á
CBC¥Æ¥ì¥Ó¡§1·î4Æü(Æü)¤è¤ê¡¡Ëè½µÆüÍË26:06¡Á¡¡¢¨½é²óÊüÁ÷»þ´Ö¤Ï26:44¡Á
RKBËèÆüÊüÁ÷¡§1·î6Æü(²Ð)¤è¤ê¡¡Ëè½µ²ÐÍË26:30¡Á
2026Ç¯1·î4Æü(Æü)22:00¤è¤êPrime Video¤Ë¤ÆÃÏ¾åÇÈ1½µ´ÖÀè¹Ô¡¦¸«ÊüÂêºÇÂ®ÇÛ¿®¡£
¢¨Âè1ÏÃ¤Î¤ß¡¢ÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤ËÂè2ÏÃ¤È¶¦¤ËÇÛ¿®
¤½¤ÎÂ¾ÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤Æ1·î4Æü(Æü)22:00¤è¤êÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤Ë½ç¼¡ÇÛ¿®
U-NEXT¡¿¥¢¥Ë¥áÊüÂê¡¿d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡¿d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢ ¥Ë¥³¥Ë¥³»ÙÅ¹¡¿d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢ for Prime Video¡¿ABEMA¡¿DMM TV¡¿Hulu¡¿FOD¡¿Lemino¡¿AnimeFesta¡¿¥Ð¥ó¥À¥¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¿Netflix¡¿TELASA(¸«ÊüÂê¥×¥é¥ó)¡¿J:COM STREAM(¸«ÊüÂê)¡¿milplus¸«ÊüÂê¥Ñ¥Ã¥¯¥×¥é¥¤¥à¡¿TVer¡¿¥Ë¥³¥Ë¥³À¸ÊüÁ÷¡¿¥Ë¥³¥Ë¥³¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¡¤Û¤«
¢¨ÊüÁ÷Æü»þ¤ÏÊÔÀ®¤ÎÅÔ¹çÅù¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¡£
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
¸¶ºî¡§Ãæ¾òÈæ¼ÓÌé¡Ö²Ö¤¶¤«¤ê¤Î·¯¤¿¤Á¤Ø¡×¡ÊÇòÀô¼Ò¡¦²Ö¤È¤æ¤á¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ë
´ÆÆÄ¡§ÃÝÂ¼ºÚ·î
´ÆÆÄÊäº´¡§¤¦¤¨¤À¤·¤²¤ë
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§µÈ²¬¤¿¤«¤ò
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÁÉ »íµ¹
¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¸¶ Í³ÃÎ
¿§ºÌÀß·×¡§È¼ ²ÆÂå
CG´ÆÆÄ¡§À¾Ì¶ÅÄ祐禎¡¡¡Ê¢¨¡Ë
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§»ÔÁÒ ·É
»£±Æ´ÆÆÄ¡§µû»³¿¿»Ö
ÊÔ½¸¡§¼ÆÅÄ¹áÀ¡
²»³Ú¡§²£»³ ¹î
²»¶Á´ÆÆÄ¡§ÌÀÅÄÀî¿Î
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥·¥°¥Ê¥ë¡¦¥¨¥à¥Ç¥£
¡Ú¥¥ã¥¹¥È¡Û
°²²°¿ðµ©¡§»³º¬ åº
º´Ìî Àô¡§È¬Âå Âó
ÃæÄÅ½¨°ì¡§¸ÍÃ«µÆÇ·²ð
ÆñÇÈ Æî¡§Çß¸¶Íµ°ìÏº
ÇßÅÄËÌÅÍ¡§Ê¡»³ ½á
Ãæ±ûÀéÎ¤¡§ÀîÅçÎí»Î
³þÅçÂç¼ù¡§Æâ»³¹·µ±
´ØÌÜµþ¸ç¡§¶ðÅÄ ¹Ò
Ìî¹¾¿Æó¡§¸Å²°°¡Æî
¿À³Úºä¿¿¸À¡§ÆüÌî Áï
¼çÂê²Î
OP¥Æ¡¼¥Þ¡§YOASOBI¡Ö¥¢¥É¥ì¥Ê¡×
ED¥Æ¡¼¥Þ¡§YOASOBI¡ÖBABY¡×
¡ü¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
YOASOBI ASIA 10-CITY DOME & STADIUM TOUR 2026-2027
¡ãÂçºå¸ø±é¡ä
µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå
2026Ç¯10·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡³«¾ì 15:30¡¡¡¡³«±é 18:00
2026Ç¯10·î25Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡³«¾ì 14:30¡¡¡¡³«±é 17:00
¤ªÌä¹ç¤»¡§¥¥ç¡¼¥É¡¼¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡¡0570-200-888 ( Ê¿Æü12:00-17:00 ¡Ë
¡ã°¦ÃÎ¸ø±é¡ä
2026Ç¯11·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡³«¾ì 15:30¡¡¡¡³«±é 18:00
2026Ç¯11·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡³«¾ì 14:30¡¡¡¡³«±é 17:00
¤ªÌä¹ç¤»¡§¥µ¥ó¥Ç¡¼¥Õ¥©¡¼¥¯¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡¡052-320-9100¡Ê12:00¡Á18:00¡Ë
¡ãËÌ³¤Æ»¸ø±é¡ä
2026Ç¯11·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡³«¾ì 15:30¡¡¡¡³«±é 18:00
2026Ç¯11·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡³«¾ì 14:30¡¡¡¡³«±é 17:00
¤ªÌä¹ç¤»¡§WESS¡¡ info@wess.co.jp
¡ãÊ¡²¬¸ø±é¡ä
2026Ç¯11·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡³«¾ì 15:30¡¡¡¡³«±é 18:00
2026Ç¯11·î29Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡³«¾ì 14:30¡¡¡¡³«±é 17:00
¤ªÌä¹ç¤»¡§¥¥ç¡¼¥É¡¼À¾ÆüËÜ¡¡0570-09-2424¡ÊÊ¿Æü¡¦ÅÚÍË 11:00¡Á15:00¡Ë
¡ãÅìµþ¸ø±é¡ä
2026Ç¯12·î5Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡³«¾ì 15:30¡¡¡¡³«±é 18:00
2026Ç¯12·î6Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡³«¾ì 14:30¡¡¡¡³«±é 17:00
¤ªÌä¹ç¤»¡§¥Û¥Ã¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡¡050-5211-6077 (Ê¿Æü12:00¡Á18:00)
»ØÄêÀÊ¡¡14,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Á¥±¥Ã¥È¡¦Âç¿Í¡ÎÃåÀÊ»ØÄê¡Ï¡¡14,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Á¥±¥Ã¥È¡¦»Ò¶¡¡ÎÃåÀÊ»ØÄê¡Ï¡¡¡¡8,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¸ø±éÃæ¡¢É¬¤ººÂ¤Ã¤Æ¤´´ÑÍ÷¤¤¤¿¤À¤¯¤ªÀÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Î¤´´ÑÍ÷¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¤ª1¿ÍÍÍ2Ëç¡Á4Ëç¤Þ¤Ç¡Ê1Ëç¤Î¤ß¤Î¹ØÆþ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡Ë ¡É
¢¨¤ª»ÒÍÍ¤â1Ì¾¤Ë¤Ä¤¥Á¥±¥Ã¥È1Ëç¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ ¡É
¢¨¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢Âç¿Í¤ÎÊý¤Î¤ß¡¢¤ª»ÒÍÍ¤Î¤ß¤Ç¤Î¤´Æþ¾ì¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¤´Æþ¾ì»þ¤Ë¤ª»ÒÍÍ¤Î¤´Ç¯Îð¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤ò¤´Äó¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª»ÒÍÍ¤ÎÇ¯Îð¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë·ò¹¯ÊÝ¸±»ñ³Ê³ÎÇ§½ñ¡¦½»Ì±É¼¤Ê¤É¤ò¤´»ý»²¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤ª¿½¹þ¤ßÂåÉ½¼ÔÍÍ¤«¤é2¿ÆÅù¤Þ¤Ç¤ò¤´²ÈÂ²¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¡Ê2¿ÆÅù¤È¤Ï¡¢¡ÖÉãÊì¡¢ÁÄÉãÊì¡¢·»Äï»ÐËå¡¢»Ò¡¢Â¹¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¡×¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡Ë
¢¨¤ª¿½¹þ¤ßÂåÉ½¼ÔÍÍ¡ÊÊÝ¸î¼Ô¡Ë¤Ï¡¢18ºÐ°Ê¾å¡Ê¸ø±éÆüÅöÆü¡Ë¤È¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£¤´·»Äï»ÐËå¤Ç¤ª¿½¹þ¤ß¤Î¾ì¹ç¡¢ÂåÉ½¼ÔÍÍ¤¬18ºÐ°Ê¾å¡Ê¸ø±éÆüÅöÆü¡Ë¤Ç¡¢Ì¤À®Ç¯¤Î¤´·»Äï»ÐËå¤ò¤´Æ±È¼¼Ô¤È¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÏÌäÂê¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÂåÉ½¼ÔÍÍ´Þ¤á¡¢Ì¤À®Ç¯¤À¤±¤Ç¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ÊÌ¤Î¤´²ÈÂ²¥°¥ë¡¼¥×¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¥ê¥»¡¼¥ë¤ÏÂç¿Í¡¢»Ò¶¡¤Î³ÆÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹°Ù¡¢¥ê¥»¡¼¥ë½ÐÉÊ¤ÎºÝ¤Ï¤ª¼ê»ý¤Á¤ÎÁ´¤Æ¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈËç¿ô¤ò½ÐÉÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
Ç¯ÎðÀ©¸Â¡¿Ëç¿ôÀ©¸Â
»ØÄêÀÊ
¢¨6ºÐ°Ê¾åÍÎÁ¡£¤¿¤À¤·ºÂÀÊ¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤Ï5ºÐ°Ê²¼¤Ç¤â¡¢£±Ì¾¤Ë¤Ä¤1Ëç¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬É¬Í×¡£¤Þ¤¿¡¢5ºÐ°Ê²¼¤Î¤ª»ÒÍÍ¤ÇºÂÀÊ¤¬ÉÔÍ×¤Ê¾ì¹ç¡¢ÊÝ¸î¼Ô1Ì¾¤Ë¤Ä¤¤ª»ÒÍÍ1Ì¾¤Î¤ßÉ¨¾å¤Ç´Õ¾ÞÌµÎÁ¡£
¢¨¤ª1¿ÍÍÍ4Ëç¤Þ¤Ç¡ÊÊ£¿ô¸ø±é¿½¹þ²ÄÇ½¡Ë
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Á¥±¥Ã¥È
¢¨¸ø±éÅöÆü4ºÐ¡Á¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤Î¤ª»ÒÍÍÏ¢¤ì¤Î¤´²ÈÂ²ÍÍ¸ÂÄê¤ÎÃåÀÊ»ØÄê¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£(3ºÐ°Ê²¼É¨¾å´Õ¾ÞÌµÎÁ¡¢¤¿¤À¤·ÊÝ¸î¼Ô1Ì¾¤Ë¤Ä¤¤ª»ÒÍÍ1Ì¾¤Þ¤Ç) ¡É
¢¨»Ò¶¡¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï4ºÐ¡Á¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤Î¤ª»ÒÍÍ¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¢¨¤ª1¿ÍÍÍ2Ëç¡Á4Ëç¤Þ¤Ç¡Ê1Ëç¤Î¤ß¤Î¹ØÆþ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó/Ê£¿ô¸ø±é¿½¹þ²ÄÇ½¡Ë
Ãí°Õ»ö¹à
¡öÆþ¾ì»þ¤Ë¤´Íè¾ì¼ÔÁ´°÷¤Î¿ÈÊ¬¾Ú³ÎÇ§¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¿Í³ÎÇ§¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÆþ¾ì¤ò¤ªÃÇ¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î¼ê²ÙÊª¸¡ºº¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡öËÜ¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¡Ö¥Á¥±¥Ã¥ÈÉÔÀµÅ¾Çä¶Ø»ßË¡¡×¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡ÖÆÃÄê¶½¹ÔÆþ¾ì·ô(ÆÃÄê¥Á¥±¥Ã¥È)¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ö¾ùÅÏ¤ª¤è¤ÓÅ¾Çä¹Ô°Ù¤Ï¤¤¤«¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¸Ç¤¯¤ªÃÇ¤êÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ö¸ø±éÃæ»ß¡¦±ä´ü¤Î¾ì¹ç¤ò½ü¤¡¢¤¤¤«¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¤ÎÊ§Ìá¤Ï¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡öµÒÀÊ¤ò´Þ¤à²ñ¾ìÆâ¤Î±ÇÁü¡¦¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ö¤ªÀÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï±é½Ð¤Î°ìÉô¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤¿¤Ï¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ö¸ø±éÅöÆü¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¤ß»£±Æ²ÄÇ½¡ÊÀÅ»ß²è¡¦Æ°²è¤È¤â¡Ë
¡ö¥Á¥±¥Ã¥È¼õÉÕ¤Î³Æ¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Ë¤Æ¡¢¤ª¿½¹þ¤ß¡¦¤´¹ØÆþ¤Ë¤ª¤±¤ëÃí°Õ»ö¹à¤òµºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢É¬¤º¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö YOA¡ÇS
https://yoasobi-fc.com/s/n135/?ima=4314
©Ãæ¾òÈæ¼ÓÌé¡¦ÇòÀô¼Ò¡¿¡Ö²Ö¤¶¤«¤ê¤Î·¯¤¿¤Á¤Ø¡×¥¢¥Ë¥áÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø²Ö¤¶¤«¤ê¤Î·¯¤¿¤Á¤Ø¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://hanakimi-anime.com/
YOASOBI¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
https://www.yoasobi-music.jp/