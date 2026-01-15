¡Ö¸åÇÚÁ´°÷¤Î°û¤ßÂå¤ò¡Ä¡×¡Ö½éÂÐÌÌ¤Î¹â¹»À¸¤Ë1,000±ß¤ò¡Ä¡×¤¢¤Ê¤¿¤¬¡ÈÂç¿Í¡É¤ò¼Â´¶¤·¤¿½Ö´Ö¤Ï¡©¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾Ò²ð
TOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSkyrocket Company¡×¡ÊËè½µ·îÍË¡ÁÌÚÍË 17:00¡Á20:00¡ËËÜÉôÄ¹¡¦¥Þ¥ó¥Ü¥¦¤ä¤·¤í¡¢Èë½ñ¡¦ÉÍºêÈþÊÝ¡¢¤½¤·¤Æ"¥ê¥¹¥Ê¡¼¼Ò°÷"¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡¢ËèÆü¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊµÄÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÊÁÛ¤¤¤äËÜ²»¤ò¥·¥§¥¢¤·¤Æ¤¤¤¯"¥é¥¸¥ª¤ÎÃæ¤Î²ñ¼Ò" ¤Ç¤¹¡£1·î12Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢²ñµÄ¥Æ¡¼¥Þ¡ÖÀ®¿Í¤ÎÆü°Æ·ï ¡Á¤¢¤Î»þ¤Î»ä¤ÏÂç¿Í¤À¤Ã¤¿¡ª¡Á¡×¤ÈÂê¤·¡¢Á´¹ñ¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¼Ò°÷¤«¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊç¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿ôÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡¢¤½¤Î°ìÉô¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡Ç¯²¼¤Ð¤«¤ê¤Î°û¤ß²ñ¤Ç¡Ä
»ä¤¬¡ÈÂç¿Í¤À¤Ã¤¿¤Ê¡É¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¸åÇÚ¤¿¤Á¤Î°û¤ßÂå¤òÁ´³ÛÔú¤Ã¤¿¤È¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÆü¤Ï¡¢Æ±Î½¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¿·Â´¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤È¤Î°û¤ß²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾ì¤Ç¤Ï»ä¤¬ºÇÇ¯Ä¹¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¤³¤³¤Ï½Ð¤¹¤è¡×¤ÈÁ´°÷Ê¬¤Î²ñ·×¤òºÑ¤Þ¤»¤¿¤È¤¤ËÂç¿Í¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤¤¤·¤Æ¹â¤¯¤Ê¤¤¤ªÅ¹¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢°Â¾å¤¬¤ê¤ÊÀèÇÚÉ÷¤ò»×¤¤ÀÚ¤ê¿á¤«¤»¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡ª¡Ê¿ÀÆàÀî¸© 40ºÐ ÃËÀ¡Ë
¢¡ÁÄÉã¤Ø¤ÎÍ¥¤·¤¤¡È±³¡É
¾®³Ø¹»3Ç¯À¸¤Îº¢¡¢²ÆµÙ¤ß¤Ë²¬»³¤Î¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î²È¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¡¢¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤¬Äí¤ÎÈª¤Ç°é¤Æ¤¿Âç¤¤¤¥È¥Þ¥È¤ò¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÀ¸¤Î¥È¥Þ¥È¤¬¶ì¼ê¡Ä¡Ä¡£¤½¤³¤Ç»ä¤Ï¡¢Ž¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ªŽ£¤È¾Ð´é¤Ç¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥È¥Þ¥È¤ÎÈé¤ÎÉôÊ¬¤À¤±¿©¤Ù¤ÆŽ¢´Å¤¯¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¡ªŽ£¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¸¤ã¤í¤½¤¦¤¸¤ã¤í¡ª¡×¤È¡¢¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤Î¤È¤¤Î»ä¤Ï¡¢¤¤Ã¤ÈÂç¿Í¤À¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡ÊÀéÍÕ¸© 38ºÐ ½÷À¡Ë
¢¡¼Â²È¤Ç¤Î²È»ö¤òÎ¨Àè
¡ÈÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡É¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤ªÀµ·î¤Ë¼Â²È¤Ëµ¢¤ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤¿¸å¡¢ÊÒÉÕ¤±¤òÎ¨Àè¤·¤Æ¤ä¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼Â²È¤ò½Ð¤Æ¤«¤é¡¢»®Àö¤¤¤ä¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µ¢¾Ê¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¿Æ¤Ë´Å¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤À¤´ÈÓ¤ÏÍÑ°Õ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼¡¤Ë²ÈÂ²¤¬½¸¤Þ¤ë¤È¤¤Ï¡¢¿Æ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤â¹þ¤á¤Æ¿©»ö¤Î»ÙÅÙ¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¿ÀÆàÀî¸© 31ºÐ ÃËÀ¡Ë
¢¡Ì´¤òÄÉ¤¦¹â¹»À¸¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Æ
¼«Ê¬¤¬20Âå¸åÈ¾¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¤Þ¤À¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ë½ÐÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤Î¤³¤È¡£¤½¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¥Þ¥¤¥¯¡×¤È¤¤¤¦Ã¯¤Ç¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤ì¤Æ²Î¤¨¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢¤¢¤ë¹â¹»À¸¤Ë½Ð²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë²Î¤¦Èà¤Î»Ñ¤¬ÁÇÅ¨¤Ç¡¢ÏÃ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Ì¾¸Å²°¤«¤éÌë¹Ô¥Ð¥¹¤Ë¾è¤Ã¤ÆÅìµþ¤ËÍè¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤ï¤«¤ë¤è¡¢¿·´´Àþ¤ÏìÔÂô¤À¤è¤Ê¡£ËÍ¤âÌë¹Ô¥Ð¥¹¤Ç²¿±ýÉü¤â¤·¤¿¤è¡×¤È¶¦´¶¡£¤½¤Î¸å¡¢¡Öµ¢¤ê¤Î¥Ð¥¹¤Î»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×¤ÈÅ¹¤ò½Ð¤è¤¦¤È¤¹¤ëÈà¤Ë1,000±ß»¥¤òÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Èà¤Ï±óÎ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤¤¤¤¤«¤é¡¢¤³¤ì¤ÇÌë¿©¤Ç¤âÇã¤Ã¤Æ¡ª¡×¤È¡¢¶¯°ú¤Ë1,000±ß»¥¤ò°®¤é¤»¤Æ¸«Á÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¤Ã¤ÈÅìµþ¤ËÆ´¤ì¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È¡¢¼«Ê¬¤È½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¤â¤·¤ÆÈà¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Ì¾Á°¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¹â¹»À¸¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Ý¥ó¤È1,000±ß»¥¤òº¹¤·½Ð¤·¤¿¼«Ê¬¤Ë¡ÈÂç¿Í¤À¤Ê¤¢¡É¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡ÊÅìµþÅÔ 37ºÐ ÃËÀ¡Ë
