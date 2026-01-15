21:00¡¡
¥Ö¥é¥¸¥ë¾®ÇäÇä¾å¹â¡Ê11·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡0.1%¡¡Á°²ó¡¡1.1%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)

22:30
¥«¥Ê¥ÀÀ½Â¤¶ÈÇä¾å¹â¡Ê11·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡-1.1%¡¡Á°²ó¡¡-1.0%¡ÊÁ°·îÈæ)

¥«¥Ê¥À²·ÇäÇä¾å¹â¡Ê11·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡0.0%¡¡Á°²ó¡¡0.1%¡ÊÁ°·îÈæ)

ÊÆÍ¢ÆþÊª²Á»Ø¿ô¡Ê11·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡-0.2%¡¡Á°²ó¡¡¡ÊÁ°·îÈæ)
Í½ÁÛ¡¡-0.1%¡¡Á°²ó¡¡¡ÊÁ°Ç¯Èæ)

ÊÆÍ¢½ÐÊª²Á»Ø¿ô¡Ê11·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡¡ÊÁ°·îÈæ)
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡¡ÊÁ°Ç¯Èæ)

ÊÆ¿·µ¬¼º¶ÈÊÝ¸±¿½ÀÁ·ï¿ô¡Ê01/04 - 01/10¡Ë
Í½ÁÛ¡¡21.5Ëü·ï¡¡Á°²ó¡¡20.8Ëü·ï

ÊÆ¼º¶ÈÊÝ¸±·ÑÂ³¼õµë¼Ô¿ô¡Ê12/28 - 01/03¡Ë
Í½ÁÛ¡¡189.8Ëü·ï¡¡Á°²ó¡¡191.4Ëü·ï

ÊÆ¥Ë¥åー¥èー¥¯Ï¢¶äÀ½Â¤¶È·Êµ¤»Ø¿ô¡Ê1·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡1.0¡¡Á°²ó¡¡-3.9

ÊÆ¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢Ï¢¶ä·Ê¶·»Ø¿ô¡Ê1·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡-3.0¡¡Á°²ó¡¡-8.8¡Ê-10.2¤«¤é½¤Àµ¡Ë

¥°ー¥ë¥º¥Óー¡¦¥·¥«¥´Ï¢¶äÁíºÛ¡¢CNBC½Ð±é

22:35¡¡
¥Ü¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¢¥È¥é¥ó¥¿Ï¢¶äÁíºÛ¡¢¹Ö±é¡Ê¼Áµ¿±þÅú¤¢¤ê¡Ë

23:15¡¡
¥ÐーFRBÍý»ö¡¢Æ¤ÏÀ²ñ½ÐÀÊ¡Ê¼Áµ¿±þÅú¤¢¤ê¡Ë

16Æü
2:40¡¡
¥Ðー¥­¥ó¡¦¥ê¥Ã¥Á¥â¥ó¥ÉÏ¢¶äÁíºÛ¡¢²ñµÄ½ÐÀÊ

3:30¡¡
¥·¥å¥ß¥Ã¥É¡¦¥«¥ó¥¶¥¹¥·¥Æ¥£Ï¢¶äÁíºÛ¡¢·ÐºÑ¸«ÄÌ¤·¤ª¤è¤Ó¶âÍ»À¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é¡Ê¼Áµ¿±þÅú¤¢¤ê¡Ë

6:00
ÂÐÊÆ¾Ú·ôÅê»ñ¡Ê11·î¡Ë
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡175.0²¯¥É¥ë


¾®ÀôËÉ±ÒÁê¤È¥Ø¥°¥»¥¹ÊÆ¹ñËÉÄ¹´±¡¢²ñÃÌ

ÊÆ¼çÍ×´ë¶È·è»»
¥´ー¥ë¥É¥Þ¥ó¥µ¥Ã¥¯¥¹¡¢¥â¥ë¥¬¥ó¥¹¥¿¥ó¥ìー¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥í¥Ã¥¯

¢¨Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£