»þÂåÃÙ¤ì¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤Æ¤¯¤ëµÁÊì¤Èµ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿ºÊ¡£¿¿²Æ¤Ë¥¨¥¢¥³¥ó¤Î²õ¤ì¤¿Éô²°¤ÇÇ®Ãæ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿µÁÊì¤Ë¡¢ÃúÇ«¤ÊÊë¤é¤·¤òÂº·É¤Ï¤¹¤ë¤¬²¡¤·ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¥Ä¥é¤¤¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£ÎÉ¤¤²Ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤êÊý¤Ç²ÈÄí¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤ÈÀë¸À¤¹¤ë¤ÈµÁÊì¤Ï¡Ä¡©
¤¢¤ì¤«¤é»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤Û¤É¤è¤¤µ÷Î¥´¶¤Ç¤ª¸ß¤¤¤ò½õ¤±¹ç¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÎÁÍý¤¬ÆÀ°Õ¤ÊµÁÊì¤Ë¤Ï¡¢¼ç¤Ë¿©»ö¤Î»ÙÅÙ¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤Î¼Â²È¤òÈÝÄê¤·¤¿¤³¤È¤â¼Õ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¡×¤È¡¢»ä¤¿¤Á²ÈÂ²¤ËÍýÁÛ¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡¢µÁÊì¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤Ë¤ÏÂÐ²Á¤È¤·¤Æ¤ª¶â¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Ï·ù¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²È»ö¤À¤Ã¤ÆÏ«Æ¯¤À¤È¹Í¤¨¤ë»ä¤¿¤Á¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ËÊâ¤ß´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤¬»ä¤¿¤Á¤¬¹Ô¤Ãå¤¤¤¿²ÈÂ²¤Î¥«¥¿¥Á¡£
»þÂå¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ÈÂ²¤Î¥«¥¿¥Á¤âÌ£ÉÕ¤±¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤Ç¤â¡¢²ÈÂ²¤Îå«¤À¤±¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤ª¸ß¤¤¤òÂº½Å¤·¹ç¤¦µ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¤Ë¡¢¤³¤ÎÀè¤âÃçÎÉ¤¯ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤ÎÌ¡²è¤Ï¼ÂÏÃ¤ò¸µ¤ËÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¥¤¥é¥¹¥È:³ýÌî¡Ê¥¤¥é¥¹¥È´Æ½¤¡§¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥º¡Ë
