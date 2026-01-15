¡Ú¡ØºÇ½ª³Ú¾Ï¡¡¶Á¤±¡ª¥æー¥Õ¥©¥Ë¥¢¥à¡ÙÁ°ÊÔ4·î24Æü¸ø³«µÇ°¡Û¡¡TV¥·¥êー¥ºÂè2´ü¡Ø¶Á¤±¡ª¥æー¥Õ¥©¥Ë¥¢¥à2¡ÙÊüÁ÷³«»Ï¡ª
¡ØºÇ½ª³Ú¾Ï ¶Á¤±¡ª¥æー¥Õ¥©¥Ë¥¢¥à¡ÙÁ°ÊÔ¤Î¸ø³«¤¬¡¢2026Ç¯4·î24Æü¤Ë·èÄê¡ª ¤³¤ì¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ºòÇ¯ºÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¶Á¤±¡ª¥æー¥Õ¥©¥Ë¥¢¥à¡ÙTV¥·¥êー¥ºÂè£±´ü¤ËÂ³¤¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¤Ç£±·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤éÂè£²´ü¤ÎÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿ー¥È¡ª
½é²ó¤Ï¡¢£±»þ´Ö¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÈÇ¤À¡£
¢£¤¤¤è¤¤¤è´ØÀ¾Âç²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ»ÏÆ°¡ª
¿áÁÕ³Ú¥³¥ó¥¯ー¥ëµþÅÔÉÜÂç²ñ¤Ç¶â¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢´ØÀ¾Âç²ñ¤Ø¤ÎÀÚÉä¤â¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿ËÌ±§¼£¹â¹» ¿áÁÕ³ÚÉô¡£
µ×Èþ»Ò¡ÊCV¡§¹õÂô¤È¤â¤è¡Ë¤Ï¡¢Á´¹ñÂç²ñ¿Ê½Ð¤È¤¤¤¦Ì´¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¤Þ¤À¼Â´¶¤¬¤ï¤«¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢¸ÜÌä¤ÎÂìÀèÀ¸¡ÊCV.¡§Ý¯°æ¹§¹¨¡Ë¤«¤é
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢º£Æü¡¢¤¿¤Ã¤¿º£¤«¤éÂåÉ½¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤µ¤é¤Ë±éÁÕ¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡×
¤È¥Ï¥Ã¥Ñ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ²æ¤ËÊÖ¤ë¡£
¤½¤ó¤Êµ×Èþ»Ò¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ë»Ñ¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿---¡£
¢£¹ÅÇÉ¤Ê¥¥ã¥é¤ËÊÑ²½¤¬!?
¤µ¤Æ¡¢µþÅÔÉÜÂç²ñ¸å¤Î½éÎý½¬¡ª ¡Ä¡Ä¤È¤½¤ÎÁ°¤Ë¡¢ÉÜÂç²ñ¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ðー¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¡È¥Áー¥à¤â¤Ê¤«¡É¤«¤é½Ë¤¤¤Î±éÁÕ¤òÂ£¤é¤ì¡¢´¶·ã¤¹¤ë¥³¥ó¥¯ー¥ë¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¡£©ÉðÅÄ°½Çµ¡¦ÊõÅç¼Ò¡¿¡Ø¶Á¤±¡ª¡ÙÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÉûÉôÄ¹¤Î¤¢¤¹¤«¡ÊCV¡§¼÷ÈþºÚ»Ò¡Ë¤¬µ¤¹ç¤¤¤Î¡ÖËÌ±§¼£¥Õ¥¡¥¤¥Èー¡ª¡×¤È¥¬¥Ã¥Ä¥Ýー¥º¤Ç¥³ー¥ë¤¹¤ë¤È¡Ä©ÉðÅÄ°½Çµ¡¦ÊõÅç¼Ò¡¿¡Ø¶Á¤±¡ª¡ÙÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¹ÅÇÉ¤Ê¾¾ËÜÀèÀ¸¡ÊCV¡§µ×Àî°½¡Ë¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î¥¬¥Ã¥Ä¥Ýー¥º¡ª¡¡
Âè£±´ü¤ÎºÇ½ª²ó¤Ç¤Ï¡¢À¸ÅÌ¤È°ì½ï¤Ë·ý¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿ÂìÀèÀ¸¤Î²£¤Ç¡Ö¤Ï¤·¤ã¤®¤¹¤®¤À¡ª¡×¤È°ì³å¤·¤Æ¤¤¤¿¤¢¤Î¾¾ËÜÀèÀ¸¤¬¡Ä¡Ä¡£
ÂìÀèÀ¸¤Ë¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤é¤ì¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ï¤Ë¤«¤à¾¾ËÜÀèÀ¸¤Î»Ñ¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤À¡£
Êì¤Ë¼«Å¾¼Ö¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÅöÊ¬ÅÅ¼ÖÄÌ³Ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÎïÆà¡ÊCV¡§°ÂºÑÃÎ²Â¡Ë¤â¡¢ÊÑ²½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Ò¤È¤ê¡£
±Ø¤Ç¡Ö¼«Å¾¼ÖÄÌ³Ø¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤±¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ëÍÕ·î¡ÊCV¡§Ä«°æºÌ²Ã¡Ë¤ËÁÇÄ¾¤Ë»ö¾ð¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢¡Ö¤¸¤ã¤¢¤â¤·¤«¤·¤Æ¡¢¤·¤Ð¤é¤¯°ì½ï¤Ëµ¢¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È´î¤ÖÎÐµ±¡ÊCV¡§ËÅÄË¨³¨¡Ë¤Ë¤â¡¢¤Þ¤ó¤¶¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ê¤é¡¢¡È¤¢¤Þ¤ê·²¤ì¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤¡É¥¤¥áー¥¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡£¤³¤ÎÊÑ²½¤Ï¡¢µ×Èþ»Ò¤â¤·¤Ã¤«¤ê¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¢£¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¡ª©ÉðÅÄ°½Çµ¡¦ÊõÅç¼Ò¡¿¡Ø¶Á¤±¡ª¡ÙÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¤Þ¤º¤Ï¡¢ÂìÀèÀ¸¤¬Ï¢¤ì¤Æ¤¤¿ÆÃÊÌ¥³ー¥Á¡¢¥Ñー¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥×¥íÁÕ¼Ô¡¦¶¶ËÜ¿¿Çî¡ÊCV¡§ÃæÂ¼Íª°ì¡Ë¡£
ËÌ±§¼£¹â¹»¤ÎOB¤Ë¤·¤Æ¡¢ÂìÀèÀ¸¤ÎÂç³Ø¤ÎÆ±´ü¤é¤·¤¤¡£
¿áÉô¤Î±éÁÕ¤òÄ°¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤È¤Ê¤·¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢
¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¡¢¤ª¸ß¤¤¤º¤¦¤º¤¦¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×
¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤É¤ó¤É¤ó¸À¤¤¹ç¤¦¤È¤«¤·¤Æ¤Í¡×
¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¥×¥í¡ª¡¡
¤½¤·¤Æ¡¢ÂìÀèÀ¸¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë´é¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«!?
¿áÁÕ³ÚÉô°÷¤Î¿·ÃíÌÜ¿ÍÊª¤Ï¡¢³»ÄÍ¤ß¤¾¤ì¡ÊCV¡§¼ï粼ÆØÈþ¡Ë¡£
¤¤¤Ä¤âÎïÆà¤è¤êÁá¤¯Íè¤ÆÄ«Îý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¥ªー¥Ü¥¨¤Î£²Ç¯À¸¤À¡£
¡Ö¤¤¤¤²»¡£¤À¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤«¥¿¥ó¥Ñ¥¯¡×¤Èµ×Èþ»Ò¤Ë¸À¤ï¤·¤á¤ë¤½¤Î²»¿§¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤È¤Ã¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤ÆÈÆÃ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¿áÁÕ³ÚÉô°÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ê¡©¡Ë¡¢»±ÌÚ´õÈþ¡ÊCV¡§Åì»³Æà±û¡Ë¡£
¼Â¤Ï¡¢µþÅÔÉÜÂç²ñ¤Î²ñ¾ì¤Çµ×Èþ»Ò¤¬¸«¤¿¿ÍÊª¤À¡£
¤Ê¤¼¡¢¤¢¤½¤³¤Ë¤¤¤¿¤Î¤«¡©¡¡
¤½¤·¤Æ¤Ê¤¼¡¢¤¢¤¹¤«¤òÃµ¤·²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«⋯⋯¡©
¢£ÂìÀèÀ¸¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ë»Ñ
¤½¤·¤Æ¡¢¾¯¤·µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥·ー¥ó¤ò¤Ò¤È¤Ä¡£
µþÅÔÉÜÂç²ñ¸å¡¢¤È¤¢¤ë¼Ì¿¿¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÂìÀèÀ¸¤Î»Ñ¤À¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢²¿¤«¤ÎÉúÀþ¤Ê¤Î¤«¡Ä¡Ä¡©
Âè£±´ü¤ËÂ³¤¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤Å¸³«¤Ë¡ª
´ØÀ¾Âç²ñ¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¤Ò¤È²Æ¤òÉÁ¤¯¡Ø¶Á¤±¡ª¥æー¥Õ¥©¥Ë¥¢¥à£²¡Ù¤Ï¡¢Ëè½µÅÚÍË ¿¼Ìë2»þ30Ê¬¡ÊANiMAZiNG!!!£²ÏÈ¡Ë¤ËABC¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤À¡£
º£²ó¤ÎÂè1ÏÃ¤ò¸«Æ¨¤·¤¿¿Í¤Ï¡¢ÌµÎÁÇÛ¿®Æ°²è¥µー¥Ó¥¹TVer¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª