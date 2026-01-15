¹âÂ®Æ»Ï©¾å¤Ë¥Ñ¥¤¥í¥ó¡Ä¸åÂ³¼Ö¤¬°ú¤¤º¤êÈó¾ïÃó¼ÖÂÓ¤ËÈòÆñ¡¡¡Ö¤¦¤ï¡¼ºÇ°¤¸¤ã¤ó¡×ÀÑ¤ß²Ù¤ÎÁëÏÈ¤¬ÆÍÁ³Íî²¼¤·¥¬¥é¥¹Èô»¶¡ÄÇ¼¼Ö1¥õ·î¤Î¼Ö¤ËÀÜ¿¨¡¡·÷±ûÆ»
·÷±ûÆ»¤Ç9Æü¡¢»×¤ï¤ÌÍî²¼Êª¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢±¿Å¾¼ê¤¬Æ»Ï©¤Ë°ÛÊÑ¤ò´¶¤¸¡¢¼ÖÀþÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
²¿¤â¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤¦°ìÅÙ±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÀÖ¤¤¥Ñ¥¤¥í¥ó¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¸å¤í¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤Ï¡¢Èò¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ºÀÜ¿¨¡£
¤½¤Î¤Þ¤Þ¿ô¥á¡¼¥È¥ë¤ËÅÏ¤ê¡¢¥Ñ¥¤¥í¥ó¤¬¼Ö¤ÎÁ°Êý¤Ë¤¢¤ë¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÀÜ¿¨¤·¤¿¼Ö¤ÏÈó¾ïÃó¼ÖÂÓ¤ËÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÍâÆü¤Î10Æü¤ËÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Á°Êý¤«¤éÆÍÁ³Èô¤ó¤Ç¤¤¿²¿¤«¤ËÀÜ¿¨¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£
Æ±¾è¼Ô¡§
¤¦¤ï¡¼¡¢ºÇ°¤¸¤ã¤ó¡£
±¿Å¾¼ê¡§
ºÇ°¡£²¿Íî¤È¤·¤¿¤Î¡©
Íî¤Á¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥¬¥é¥¹¡×¡£
±¿Å¾¼ê¤Ï¡ÖÆ»Ï©¤ËÊª¤¬Íî¤Á¤¿½Ö´Ö¤ËÈô»¶¤·¤Æ¡¢¼Ö¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¥¬¥é¥¹¤ÎÁë¤¬Íî¤Á¤¿¤ó¤À¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
Á°¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤ÎÁ°¸å¤ÎÍÍ»Ò¤òÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢ÁëÏÈ¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤ÏÇ¼¼Ö¤«¤é¤Þ¤À1¥«·îÄøÅÙ¤Ç¡¢±¿Å¾¼ê¤Ï¡Ö»ö¸Î¤ÎÅöÆü¤ÎÌë¤È¤«¤Ï¡¢1»þ´Ö¤´¤È¤Ë¤½¤ÎÌ´¤Çµ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤âÂç¤¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
NEXCOÃæÆüËÜ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Ñ¥¤¥í¥ó¡¦¥¬¥é¥¹¤È¤â¤Ë¡¢È¯¸«¤«¤éÌó40Ê¬¸å¤Ë²ó¼ý¡¦Å±µî¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£