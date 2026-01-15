¡Ö¼ê¤ò¾å¤²¤í¡×ÊõÀÐÅ¹¶¯ÅðÃÄ¤¬¤ï¤º¤«3Ê¬¤Ç¶âÀ½ÉÊ4Ô¡¦8800Ëü±ßÁêÅö¤ò¶¯Ã¥¤¹¤ë°ìÉô»Ï½ª¡¡ÈÈ¿ÍÂáÊá¤µ¤ìÌµ»öÈ¯¸«¡¡¥È¥ë¥³
¥È¥ë¥³¤ÎÊõÀÐÅ¹¤Ç¡¢¤ï¤º¤«3Ê¬¤Î´Ö¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¶¯Åð¤Î½Ö´Ö¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
±ÇÁü¤Ë±Ç¤ë¤Î¤Ï¡¢Å¹Æâ¤Ë¸½¤ì¤¿¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È»Ñ¤Î2¿ÍÁÈ¡£
ÌÀ¤é¤«¤ËÉÔ²º¤ÊÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£
¤¹¤ë¤È¡¢1¿Í¤¬½¾¶È°÷¤Ë½Æ¤òÆÍ¤¤Ä¤±¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏËÜÊª¤Î½Æ¤À¡ª¡×¤È¶¼¤·¡Ö¼ê¤ò¾å¤²¡¢Éú¤»¤í¡×¤ÈÍ×µá¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¶¯ÅðÈÈ¤é¤Ï¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤ÎÃæ¤Îµ®¶âÂ°¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÂÞ¤ËµÍ¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼è¤ê»Ä¤·¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½¾¶È°÷¤ò°ÆÆâ¤µ¤»¤ëÍÍ»Ò¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÈÈ¹Ô¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿»þ´Ö¤Ï¤ï¤º¤«3Ê¬¡£
ÊõÀÐÅ¹¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Åð¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï¶âÀ½ÉÊÌó4kgÊ¬¤Ç¡¢ÆüËÜ±ß¤Ë¤¹¤ë¤ÈÌó8800Ëü±ßÁêÅö¤Ç¤¹¡£
¸½ÃÏ·Ù»¡¤ÏËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ò²òÀÏ¤·¡¢ÈÈ¿Í¤òÂáÊá¡£
ÃÏÃæ¤ËÊ¬¤±¤ÆËä¤á¤é¤ì¤¿¶âÀ½ÉÊ¤âÌµ»ö¡¢È¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¤Ë¤Ï¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ÎÃæ¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£