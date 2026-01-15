ÂæÆî»ÔÄ¹Áª¡¡Ì±¿ÊÅÞ¤Î¸øÇ§¸õÊä¤ËÄÄÄâÈÞ»á¡¡Æ±»Ô½é¤Î½÷À»ÔÄ¹ÌÜ»Ø¤¹¡¿ÂæÏÑ
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÌ±¿ÊÅÞ¤Ï15Æü¡¢º£Ç¯11·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÆîÉô¡¦ÂæÆî»ÔÄ¹Áª¤Ë¸þ¤±¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿ÅÞ¸øÇ§¸õÊä¤ò·è¤á¤ëÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¡¢¹ñÌ±ÅÞ¸õÊä¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿¾ì¹ç¤ËÄÄÄâÈÞ¡Ê¤Á¤ó¤Æ¤¤¤Ò¡ËÎ©Ë¡°Ñ°÷¡Ê¹ñ²ñµÄ°÷¡Ë¤ò»Ù»ý¤¹¤ë³ä¹ç¤¬ÎÓ½Ó·û¡Ê¤ê¤ó¤·¤å¤ó¤±¤ó¡ËÎ©Ë¡°Ñ°÷¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÄÄ»á¤Ïº£·î21Æü¤ÎÅÞÃæ±û¼¹¹Ô°Ñ°÷²ñ¤ÇÀµ¼°¤Ë¸õÊä¤È¤·¤Æ»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¡£ÂæÆî»Ô½é¤Î½÷À»ÔÄ¹¤ÎÃÂÀ¸¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
ÂæÏÑ¤Ç¤Ï11·î28Æü¤Ë4Ç¯¤Ë1ÅÙ¤ÎÅý°ìÃÏÊýÁª¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£ÂæÆî»Ô¤ò´Þ¤à22¸©»ÔÁ´¤Æ¤Î¼óÄ¹¤äµÄ²ñµÄ°÷¤Ê¤É¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¡¢³ÆÅÞ¤¬ÅÞ¸øÇ§¸õÊä¤ÎÁªÄê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅÞÆâÍ½È÷Áª¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤ëÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ï14ÆüÌë¡¢ÅÅÏÃ¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¡£ÄÄ¡¢ÎÓÎ¾»á¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ñÌ±ÅÞ¤Î¼ÕÎµ²ð¡Ê¤·¤ã¤ê¤å¤¦¤«¤¤¡ËÎ©Ë¡°Ñ°÷¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¤É¤Á¤é¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤«¤òÍ¸¢¼Ô¤Ë¼ÁÌä¤·¤¿¡£
¡ÖÄÄ»áÂÐ¼Õ»á¡×¤Î¾ì¹ç¡¢ÄÄ»á¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤È¤·¤¿¿Í¤Ï60.8557¡ó¡¢¼Õ»á¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤È¤·¤¿¿Í¤Ï13.8631¡ó¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÎÓ»áÂÐ¼Õ»á¡×¤Î¾ì¹ç¡¢ÎÓ»á¤¬58.163¡ó¡¢¼Õ»á¤¬21.6493¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
Ì±¿ÊÅÞ¤Î´Úàò¡Ê¤«¤ó¤¨¤¤¡Ë¹ÊóÃ´Åö¤Ï¡¢¸õÊä¼Ô¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢º£¸å¤ÏÃÄ·ë¤¹¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¶¯Ä´¡£Ì±¿ÊÅÞ¤¬¾¡Íø¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿ÄÄ»á¤ÏÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢ÅÞÆâ¤ÎÃÄ·ë¤òÁÊ¤¨¡¢Âç¤¤¯Á°¿Ê¤·¤Æ¤³¤½ºÇÂç¤Î¾¡Íø¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÄÄ»á¤Ï1974Ç¯7·îÀ¸¤Þ¤ì¡£Ãæ¹ñÊ¸²½Âç³Ø¡ÊÂæËÌ»Ô¡ËÂ´¶È¸å¡¢Ä¹±ÉÂç³Ø¡ÊÂæÆî»Ô¡Ë¤Ç·Ð±Ä´ÉÍý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó¡¢½¤»Î¹æ¤ÈÇî»Î¹æ¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¡£ÂæÆî»ÔµÄ¤Ë3²ó¡¢Î©Ë¡°Ñ°÷¤Ë5²óÅöÁª¤·¡¢Ì±¿ÊÅÞ¤ÎÂæÆî»ÔÅÞÉô¡Ê»ÙÉô¡Ë¼çÇ¤°Ñ°÷¤äÃæ±û¾ïÌ³°Ñ°÷²ñ°Ñ°÷¡¢Ãæ±û¼¹¹Ô°Ñ°÷²ñ°Ñ°÷¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÍÕÁÇèÌ¡¿ÊÔ½¸¡§óîÆ£·¼²ð¡Ë
