¶Ë¸Â¤Î¿´ÍýÀï¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡ªºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥ê¥¢¥ë¡¦¥¤¥«¥²¡¼¥à¡×¤¬ÆüËÜ½é¾åÎ¦¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹
Á´À¤³¦¤Ç¶õÁ°Àä¸å¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿Netflix´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ø¥¤¥«¥²¡¼¥à¡Ù¡£
ËÜºî¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ö¤À¤ë¤Þ¤µ¤ó¤¬¤³¤í¤ó¤À¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë ¡È¥²¡¼¥à¡É ¤¬¤ª¤Ê¤¸¤ß¤À¤±¤É¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤È¥¢¥ì¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¤¤¤ä¡¢¤¢¤Î¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ã¤Æ¤Þ¤µ¤«¡ÖÉé¤±¤¿¤éÂ¨»à¡×¤Ã¤Æ¥³¥È¡©¡¡¤µ¤¹¤¬¤ËÌ¿¤Þ¤Ç¤Ï¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¾ÜºÙ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¥±¥É¥Ã!!
¡Ú¤É¤ó¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¡©¡Û
¥¤¥«¥²¡¼¥à¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È¥¹¥ê¥ë¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡ÖNetflix ½ÂÃ«¥ê¥¢¥ë¡¦¥¤¥«¥²¡¼¥à¡×¡£´Ú¹ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¢¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡¢¥í¥ó¥É¥ó¡¢¥·¥É¥Ë¡¼¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤Ä¤¤¤ËÆüËÜ½é¾åÎ¦¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥«¥²¡¼¥à¤ÎÀ¤³¦¤ò´°Á´ºÆ¸½¤·¤¿¥²¡¼¥à¥¨¥ê¥¢¤¬½Ð¸½¡£¤³¤ì¤¬¤â¤¦¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤ºÆ¸½ÅÙ¤Ç¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é³Î¼Â¤ËÂç¶½Ê³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ï¤º¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤°ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¥É¥é¥Þ¤Ç¸«¤¿¸÷·Ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤â¤Î¡£
»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢ºîÉÊ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¼«¿È¤Î´é¤ò¥¹¥¥ã¥ó¤·¤Æ¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¤·¡¢¡Ö¤À¤ë¤Þ¤µ¤ó¤¬¤³¤í¤ó¤À¡×¡Ö¹Ë°ú¤¡×¡Ö¥Ó¡¼¶Ì¤¢¤½¤Ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿6¤Ä¤Î¥²¡¼¥à¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡£
¥²¡¼¥à¤ÏºÇÂç20Ì¾¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È20Ì¾¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡ÖÂßÀÚÏÈ¡×¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£¤³¤ì¡¢Í§¤À¤Á¤ò¤¢¤Ä¤á¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¤«¤Ê¤êÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¡Ä!!
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥É¥é¥Þ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡ÖÉé¤±¤¿¤éÂ¨»à¡×¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤´°Â¿´¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ú¥²¡¼¥à¤À¤±¤¸¤ã¤¢¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Û
½ÂÃ«¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¥ê¥¢¥ë¡¦¥¤¥«¥²¡¼¥à¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï¥²¡¼¥à°Ê³°¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡ª
¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§
¡¦ÆÃÊÌ¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥à¤ÇµÇ°»£±Æ¤¬¤Ç¤¤ë¥Õ¥©¥È¥¾¡¼¥ó
¡¦¥°¥Ã¥º¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡Ö¥è¥ó¥Ò¤ÎÍ·¤Ó¾ì¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢·àÃæ¤Ç¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬ÃåÍÑ¤¹¤ë¥¸¥ã¡¼¥¸¤¬¼ê¤ËÆþ¤ëÆÃÅµÉÕ¤¥Á¥±¥Ã¥È¤ä¡¢¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬¥²¡¼¥à¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤éÍ¥²í¤Ë²á¤´¤»¤ëVIP¥Á¥±¥Ã¥È¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤ß¤¿¤¤¡£¤³¤ó¤Ê¤Î¤µ¥¡¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¹Ô¤¯¤·¤«¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡©
¤µ¤¢¡¢¥¤¥«¥²¡¼¥à¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤È¤³¤È¤óË×Æþ¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼«¤é¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºîÉÊ¤Ø¤ÎÍý²ò¤¬¤è¤ê¿¼¤Þ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¡ÖNetflix½Â⾕¥ê¥¢¥ë¡¦¥¤¥«¥²¡¼¥à¡×2026Ç¯1·î16Æü(¶â)¤«¤é³«ºÅ
´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î16Æü¡Á7·î20Æü¡ÊÍ½Äê¡Ë
²ñ¾ì¡§½Â⾕¥Õ¥¯¥é¥¹ ÅìµÞ¥×¥é¥¶½Â⾕ 3³¬
ÎÁ¶â¡§°ìÈÌ¡ÊÂç³ØÀ¸°Ê¾å¡ËÊ¿Æü3900±ß / ÅÚÆü½Ë4100±ß
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¢¨¤³¤É¤â¡Ê¾®¡¦Ãæ¡¦¹â¡Ë¡¢VIP¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê1¥É¥ê¥ó¥¯ÉÕ¤¡Ë¡¢ÂßÀÚÏÈ¤âÈÎÇä¡£Ì¤½¢³Ø»ù¤ÎÆþ¾ì¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹¤¬¥²¡¼¥à¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
