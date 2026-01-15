Æü´Ú¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç´Ú¹ñ¤ÎCPTPP¤Ø¤Î²ÃÌÁ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¡á´Ú¹ñ¥Í¥Ã¥È¡ÖÉ¬Í×¤ÊÁªÂò¡×¡ÖÆüËÜ¤ËÇÛÎ¸¤·¤¹¤®¡×
2026Ç¯1·î14Æü¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡¦Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¡¢ÆüËÜ¤òË¬ÌäÃæ¤ÎÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÂçÅýÎÎ¤ÈÆüËÜ¤Î¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ë¤è¤ë¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¡¢´ÄÂÀÊ¿ÍÎ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤Ë´Ø¤¹¤ëÊñ³çÅªµÚ¤ÓÀè¿ÊÅª¤Ê¶¨Äê¡ÊCPTPP¡Ë¤Ø¤Î´Ú¹ñ¤Î²ÃÌÁ¿ä¿Ê¤ÈÆüËÜ»º¤Î¿å»ºÊª¤ÎÍ¢Æþµ¬À©ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÌäÂê¤¬ÏÃ¤·¹ç¤ï¤ì¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
CPTPP¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢¡¦ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Î¹ñ¡¹¤¬18Ç¯¤ËÈ¯Â¤µ¤»¤¿Â¿¹ñ´Ö¼«Í³ËÇ°×¶¨Äê¡ÊFTA¡Ë¡£ÆüËÜ¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ê¤É12¥«¹ñ¤¬²ÃÌÁ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ú¹ñ¤â²ÃÌÁ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²ñÃÌ¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Çò²À»Íì¡Ê¥¦¥£¡¦¥½¥ó¥é¥¯¡Ë¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¼¼Ä¹¤Ï¡¢¡ÖCPTPP¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´Ú¹ñ¤¬²ÃÌÁ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò²þ¤á¤Æ³ÎÇ§¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Öº£¸å¤Ï¼ÂÌ³¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Î¶¨µÄ¤¬¤µ¤é¤ËÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö´Ú¹ñ¤Î´ðËÜÅª¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÎÊý¸þÀ¤ò¼¨¤·¡¢¹ÎÄêÅª¤Ê¥È¡¼¥ó¤ÇµÄÏÀ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
²ñÃÌ¤Ç¤Ï¡¢Ê¡Åç¸©¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÆüËÜ¤Î°ìÉôÃÏ°è¤Î¿å»ºÊª¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ú¹ñ¤ÎÍ¢Æþµ¬À©ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âµÄÏÀ¤µ¤ì¡¢ÆüËÜÂ¦¤«¤é¿©ÉÊ¤Î°ÂÁ´À¤Ë´Ø¤¹¤ëÀâÌÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ò²¼¼Ä¹¤Ï¡Ö´Ú¹ñÂ¦¤Ï¤½¤ÎÀâÌÀ¤òÄ°¼è¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÍûÂçÅýÎÎ¤¬Ë¬ÆüÁ°¤ÎNHK¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡ÖCPTPP²ÃÌÁ¤Ë¸þ¤±¤ÆÆüËÜ¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤ë¾å¤Ç¡¢¿å»ºÊªÌäÂê¤Ï½ÅÍ×¤ÊÏÀÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ò²¼¼Ä¹¤Ï¡ÖËÌÅì¥¢¥¸¥¢¾ðÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüÊÆ´Ú¶¨ÎÏ¤Î¶¯²½¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆüÃæ´Ú¶¨ÎÏ¤Î¶¯²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âµÄÏÀ¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£µ¼Ô¤«¤é¤Î¡ÖÆüÃæ´Ø·¸¤Ø¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¸ÀµÚ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÆÃÄê¤Î¹ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢´Ú¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖCPTPP²ÃÌÁ¤ÏÄ¹´üÅª¤Ë¸«¤ÆÉ¬Í×¤ÊÁªÂò¤À¡×¡ÖÃæ¹ñ¤äÊÆ¹ñ¤Ø¤Î²áÅÙ¤Ê°ÍÂ¸¤«¤éÃ¦µÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â²ÃÌÁ¤¬É¬Í×¤À¡×¡ÖÆüËÜ¤È¤Î·ÐºÑ¶¨ÎÏ¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ë¿Ê¤á¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¿å»ºÊª¤Î°ÂÁ´À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ØÀâÌÀ¤òÊ¹¤¤¤¿¡Ù¤À¤±¤Ê¤Î¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¹ñÌ±¤ÎÉÔ°Â¤ò¤É¤¦²ò¾Ã¤¹¤ë¤Î¤«¤¬½ÅÍ×¤À¡×¡Ö±øÀ÷¿å¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤ò¤¢¤ª¤Ã¤Æ¤¤¿À¯ÉÜ¤¬¡¢º£¤³¤½¤¤Á¤ó¤ÈÀâÌÀ¤¹¤Ù¤¤À¡×¡Ö·ëÏÀ¤òµÞ¤¬¤º¡¢´Ú¹ñ¤Î´ð½à¤Ë¤è¤ëÆÈÎ©¤·¤¿¸¡¾Ú¤È´ÉÍý¸¢¸Â¤òÁ°Äó¤Ë¿Ê¤á¤ë¤Ù¤¤À¡×¡ÖCPTPP¤¬ÇÀ¶È¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â½½Ê¬¤ËµÄÏÀ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡ÖÆüËÜ¤ËÇÛÎ¸¤·¤¹¤®¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö¼ÂÌ³¶¨µÄ¤¬ËÜÈÖ¤Ç¡¢¤³¤³¤«¤é¤¬Æñ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸¡¿Èõ¸ý¡Ë