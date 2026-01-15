¡Ø¥´¥Á¡Ù¿·¥á¥ó¥Ð¡¼ÁÒ²Ê¥«¥Ê¤È¤Ï¡¡Ä«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ê¤É¤Ç¤â³èÌö
¡¡15ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¤°¤ë¥Ê¥¤¥´¥Á27³«Ëë¡ª¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï2¿Í¡ª2»þ´ÖSP¡Ù¡Ê¸å7¡§00¡Á¸å9¡§00¡Ë¤Ç¤Ï¡¢º´ÌîÍ¦ÅÍ¡Ê27¡Ë¤ËÂ³¤¯2¿ÍÌÜ¤Î¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÁÒ²Ê¥«¥Ê¡Ê38¡Ë¤¬²ÃÆþ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ó¥¸¥å¶¯¡ª¥´¥Á¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Îº´ÌîÍ¦ÅÍ¡õÁÒ²Ê¥«¥Ê
¡¡ÁÒ²Ê¤Ï1987Ç¯12·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢·§ËÜ¸©½Ð¿È¡£¡Ø¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2006¡Ù¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡¢±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¡¢CM¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÆ°¡£2009Ç¯9·î¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¥¦¥§¥ë¤«¤á¡Ù¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ë¡£¤½¤ÎÂ¾¤Î½Ð±éºî¤È¤·¤Æ¡¢±Ç²è¡ØGROW ¶òÏº¡Ù¡Ê07Ç¯¡Ë¡¢±Ç²è¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ö¡Ù¡Ê08Ç¯¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¤½¤ì¤Ç¤â¡¢À¸¤¤Æ¤æ¤¯¡Ù¡Ê11Ç¯¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø·º»ö7¿Í¡Ù¡Ê15Ç¯¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÃ¥¤¤°¦¡¢Åß¡Ù¡Ê17Ç¯¡Ë¡¢±Ç²è¡Ø¤¢¤¤¤¢¤¤»±¡Ù¡Ê18Ç¯¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÀµÄ¾ÉÔÆ°»º¡Ù¡Ê22Ç¯¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÎÙ¤ÎÃË¤Ï¤è¤¯¿©¤Ù¤ë¡Ù¡Ê23Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤ªÈäÏªÌÜ¤Î½éÀï¤À¤¬¡¢º£²ó¤«¤éÁá¤¯¤â¥´¥Á¤Î¼«Ê¢¥ì¡¼¥¹¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÀßÄê¶â³Û¤Ï2Ëü±ß¤Ç¡¢8¿Í¤Ç¹ç·×Ìó16Ëü±ßÁ°¸å¤Î¹â³Û¼«Ê¢¤È¤Ê¤ë¡£¥´¥Á7Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿ÁýÅÄ¤Î¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¥ª¡¼¥À¡¼¤Ïº£Ç¯¤âÂ³¤¯¤Î¤«¡£3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥¯¥Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡È¥ä¥Ù¥Á¥ã¥ó¥Þ¥ó¡É¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ó¥¸¥å¶¯¡ª¥´¥Á¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Îº´ÌîÍ¦ÅÍ¡õÁÒ²Ê¥«¥Ê
