¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾¾ÅÄÈþÍ³µª¡Ê64¡Ë¤¬15Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼°éÀ®¡¦È¯·¡¤ÎÃ»ÊÔ±Ç²è¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØMIRRORLIAR FILMS Season8¡Ù¸ø³«Ä¾Á°ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐ¾ì¡£¤¤Î¤¦14Æü¤Ë¡¢ÇÐÍ¥¤Î¾¾ÅÄÍ¥ºî¤µ¤ó¤È¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ä¹½÷¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î¾¾ÅÄ¤æ¤¦É±¡Ê38¡Ë¤¬·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢¡ÖÊì¶È¤¬½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¾¾ÅÄ¤æ¤¦É±¡õ¸åÆ£·ÄÂÀÏº
¡¡Ã»ÊÔºîÉÊ¡Ø¥«¥é¥Î¥¦¥Ä¥ï¡Ù¤Î´ÆÆÄ¡¢µÓËÜ¤òÌ³¤á¤¿¾¾ÅÄ¡£º£ºî¤¬·à¾ì¸ø³«±Ç²è¤Î´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤È¤Ê¤ê¡ÖÇ°´ê¤¬¤«¤Ê¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÇ¯¤«¤éÌÜ³Ð¤á¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¡£¡Ö¿ÍÀ¸¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤È¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤³¤Î¾ì½ê¡£ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î¸¶ÅÄÈþ»Þ»Ò¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¾¾ÅÄ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¥É¥é¥Þ¡ØËÌ¤Î¹ñ¤«¤é¡Ù¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¤È¤¤¤¦¡£¾¾ÅÄ¤Ï¸¶ÅÄ¤ÎÂ¸ºß¤ò¡Ö¿ÆÍ§¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«Èþ»Þ»Ò¤ÇºîÉÊ¤ò»£¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡£¡Ø¤³¤ì¤À¤Ã¤¿¤é»ä¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÈ×¡¢¼Ì¿¿»£±Æ»þ¤Ë¤¤Î¤¦Ä¹½÷¤Î¤æ¤¦É±¤¬¥×¥í¥À¥ó¥µ¡¼KTR¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢¸åÆ£·ÄÂÀÏº¡Ê35¡Ë¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊóÆ»¿Ø¤«¤éÀ¼³Ý¤±¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¾¾ÅÄ¤Ï¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡£¤³¤ì¤Ç¤ä¤Ã¤ÈÊì¶È¤¬½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï»×¤¦Â¸Ê¬¡¢±Ç²è¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÀë¸À¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏÅÐÃÅ¼Ô¤«¤éÇï¼ê¤ä¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿½ËÊ¡¤Î¸ÀÍÕ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡2020Ç¯¤è¤ê»ÏÆ°¤·¤¿¡¢°ËÆ£¼çÀÇ¡¢°¤Éô¿ÊÇ·²ð¡¢»³ÅÄ¹§Ç·¤é¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¡ØMIRRORLIAR FILMS¡Ù(¥ß¥é¡¼¥é¥¤¥¢¡¼¥Õ¥£¥ë¥à¥º)¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤È¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤òÄ¶¤¨¤¿Â¿ºÌ¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ëÃ»ÊÔ±Ç²èÀ©ºî¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£25Ç¯¤ÎSeason7¤Þ¤Ç¤ËÃøÌ¾¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤«¤é°ìÈÌ¸øÊç¤Þ¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¡¢Ì¡²è²È¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ê¤É¤¬´ÆÆÄ¤·¤¿52ËÜ¤ÎÃ»ÊÔ±Ç²è¤ò·à¾ì¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÎSeason8¤Ç¤Ï6ºîÉÊ¤ÎÃ»ÊÔ¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹±Ç²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¤³¤Î¤Û¤«¡¢Ã»ÊÔ¡ØThe Breath of the Blue Whale¡Ù¤«¤é¡¢º´ÅÏ·ÃÍý´ÆÆÄ¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤òÌ³¤á¤¿MEGUMI¡¢¼ç±é¤ÎßÀÈø¥Î¥ê¥¿¥«¡¢¶¦±é¤ÎNANAMI KEYES¤é¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
