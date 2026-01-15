Áð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¡¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Ä¤Î¿¿Áê¤Ï¡ÈÅÙ¶»»î¤·¡ÉÊóÆ»¡ÖËÜÅö¤Ë¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¡ÈDASH¸ùÏ«¼Ô¡É¤Î·ÚÎ¨¹ÔÆ°¤Ë¥Õ¥¡¥óÍîÃÀ
¡¡2025Ç¯10·î¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¤ÎÏ©¾å¤Ç²¼È¾¿È¤òÏª½Ð¤·¡¢¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¸µA¤§! group¤ÎÁð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀ¡£11·î13Æü¤Ë¤Ï¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Ä¤ÎÍÆµ¿¤ÇÎ¬¼°µ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿STARTO ENTERTAINMENT¤Ï³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¡£¤µ¤é¤Ë11·î20Æü¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é¤ÎÃ¦Âà¤¬ÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖÁûÆ°¤«¤éÌó3¥«·î¡¢É½ÉñÂæ¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤¿Áð´Ö¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ë2026Ç¯1·î11Æü¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¸ÂÄê¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡Ô¤Þ¤º¡¢¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£¤½¤·¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Õ¤È¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢14ÆüÇÛ¿®¤Î¡Ø½µ´©½÷ÀPRIME¡Ù¤¬¡¢¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Ä»ö·ï¤Î¡È¿¿Áê¡É¤òÊó¤¸¡¢ºÆ¤ÓÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£µ»ö¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Áð´Ö¤¬²¼È¾¿È¤òÏª½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢°û¼ò¤·¤Æ¤¤¤¿Å¹¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÅÙ¶»»î¤·¡É¤¬¸¶°ø¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Éþ¤òÃ¦¤¤¤À¾õÂÖ¤Ç³°¤Ë½Ð¤ÆÌµ»ö¤ËÌá¤Ã¤ÆÍè¤é¤ì¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¾×·â¤Î¿¿Áê¤Ë¡¢X¾å¤Ç¤Ï¸·¤·¤¤À¼¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡Ô¤³¤ó¤Ê°¤Õ¤¶¤±¤Ç¡Ä¡ÄËÜÅö¤Ë¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡Õ
¡Ô¥²¡¼¥à¤Ê¤éµö¤µ¤ì¤ë¡© ¤¤¤äÌµÍý¤Ç¤¹¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤âÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡Õ
¡Ô¼ò¤ò°û¤ó¤ÇÌäÂê¤òµ¯¤³¤¹¿Í¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤í¤¦¤è¡£°û¼ò¤¬¡ÈÓÏ¤ß¡ÉÄøÅÙ¤Ê¤éÈÈºá¤Ê¤ó¤Æµ¯¤³¤é¤Ê¤¤¡Õ
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤ÏÅÜ¤ê¤è¤ê¤â¡¢¡ÈÍîÃÀ¡É¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÁð´Ö¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¾Ð´é¤¬²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¿Í²û¤Ã¤³¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤â¶¯¤¤Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¯¤Ë¡Ø¥¶!Å´ÏÓ!DASH!!¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÂÎÅö¤¿¤ê¤Î¥í¥±¤Ë¤â²²¤»¤ºÄ©¤à»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢¡ØA¤§! group¡Ù¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¾å¤²¤¿¸ùÏ«¼Ô¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Ï2024Ç¯5·î¤ËÇ°´ê¤ÎCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï´§ÈÖÁÈ¤â¥¹¥¿¡¼¥È¡£´ØÀ¾È¯¤Î¼ÂÎÏÇÉ¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤ËÁ´¹ñ¶è¤Ç¤ÎÂ¾ì¤ò¸Ç¤á¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Çµ¯¤¤¿ÁûÆ°¡£¡ÈÅÙ¶»»î¤·¡É¤È¤¤¤¦·ÚÎ¨¤ÊÆ°µ¡¤¬È¯Ã¼¤À¤Ã¤¿¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿Àª¤¤¤Ë¿å¤òº¹¤·¤¿¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥½¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Áð´Ö¤µ¤ó¤¬º£¸å¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ë²¸ÊÖ¤·¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¸«¼é¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡°Â°×¤Ë¤ª¼ò¤ËÁö¤é¤Ê¤¤¡ÈÅÙ¶»¡É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤À¡£