¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Öµ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¡×¤Î¶â¤Á¤ã¤ó¡Ê£´£°¡Ë¤¬£±£µÆü¤Ë¼«¿È¤Î¡Ö£Ø¡×¤ò¹¹¿·¡£¹ë²Ú¤ÊÄà¤êÍ§Ã£¤È¤Î¿©»ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¶â¤Á¤ã¤ó¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ç¥Ë¥¹¡×¤Î¾¾²¼ÀëÉ×¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÃÄÂÎ¡Ö£Á£Å£×¡×¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¥ª¥«¥À¡¦¥«¥º¥Á¥«¤È¤Î£³¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¡Öµ×¡¹¤ËÄà¤êÍ§Ã£¤Î¥«¥º¤¯¤ó¤¬ÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç£³¿Í¤Ç¥é¥ó¥Á¡ª¡¡¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¾ì½ê¤é¤·¤¯¤ß¤ó¤Ê¤Ç¼Ú¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë¥ª¥«¥À¤À¤¬¡¢¶â¤Á¤ã¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¿¤À¤Î¡ÖÄà¤êÍ§Ã£¡×¤À¡£¡Ö²æ¡¹¤Ï¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÏÃ¤Ï°ìÀÚ¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤Þ¤Ë¡Ø¥«¥º¤¯¤ó¤Ã¤ÆÍÌ¾¤Ê¤Î¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¯¤ó¤Ç¤¹¤¬¡ØÂ¿¾¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Ù¤È¤·¤«¤¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥é¥ó¥Á¤Ç¤Ï¥´¥ë¥Õ¤ÎÏÃ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥´¥ë¥Õ³Ú¤·¤¤¤è¤Í¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¥Î¥Ö¤ËÌµÍý¤ä¤ê¥´¥ë¥Õ»Ï¤á¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤¿¤é¡Ø°ì¼°¤Ï¹â¤¤¤«¤é¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤À¤±Çã¤¦¤ï¡ª¡Ù¤È¥¯¥é¥Ö£±ËÜ¤È¥µ¥ó¥Ð¥¤¥¶¡¼¤À¤±Çã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤Ï¥µ¥¤¥³¥Ñ¥¹¤Ç¤¹¡×¤È¾¾²¼¤ÎÇã¤¤Êª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£