AI¤Î¹¿¿å¤ò¤«¤Ê¬¤±¤¿¤é¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£CES 2026¤ÇÈ¯¸«¤·¤¿¥¯¥ë¥Þ¤ÎÌ¤Íè·¿
Ìµ¿Í¥¿¥¯¥·¡¼¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¡¢¤½¤·¤ÆµðÂç¤Ê¥¿¥Ã¥Á¥¹¥¯¥ê¡¼¥óetc.¡£¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿CES 2026¤Ç¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö´ØÏ¢Å¸¼¨¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤Ï¡Ö¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯AI¡Ê¼«Î§Åª¤ËÆ°¤¯AI¡Ë¡×¤Î¥ª¥ó¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ç¡¢¥¯¥ë¥Þ¤«¤éEV¡¢eVTOL¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¡¢Âç·¿¥È¥ì¡¼¥é¡¼¡¢¥í¥Ü¥¿¥¯¥·¡¼¡¢²Ì¤Æ¤Ï¥Ü¡¼¥È¤Ë¤Þ¤ÇAI¤¬¾è¤Ã¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¡Ö¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯AI¡×¤Î¥Ð¡¼¥²¥ó²ñ¾ì¤«¤é°ìÊâÎ¥¤ì¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¤ª¤Ã¡×¤È»×¤¨¤ë¤¤¤í¤ó¤Ê¼«Æ°¼Ö¥Æ¥Ã¥¯¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤óAI¤Ï¤¿¤À¤ÎÎ®¹Ô¸ìÂç¾Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆÃ¤Ë¹âÅÙ¤Ê±¿Å¾»Ù±ç¡¢¼«Æ°±¿Å¾¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼ÂÍÑÅª¤«¤ÄÈó¾ï¤Ë¶¯ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Î²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢CES¤Ã¤Ý¤¤¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¼Ö¤ä¥³¥ó¥»¥×¥È¼Ö¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤âÀ¤³¦ºÇÂç¤Î¥Æ¥Ã¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸÷·Ê¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ìËÜÅö¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î!?¡×¤È¤¤¤¦Å¸¼¨¤Ëº®¤¸¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ÎÌ¤Íè¤È²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡ÖËÜµ¤¤Î¥¯¥ë¥Þ¡×¤ä¼ÖºÜ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤â¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤È»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
SONY HONDA Mobility AFEELA 1
SONY¡Ê¥½¥Ë¡¼¡Ë¤ÈHONDA¡Ê¥Û¥ó¥À¡Ë¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿EV¡ÖAFEELA 1¡×¤Ï¡¢CES 2026¤ÎÃæ¤Ç¤â¡ÖºÇ¹â¤Î¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¡×¤Î¥¯¥ë¥Þ¤À¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¤ÎÎÉ¤·°¤·¤Ï¥¯¥ë¥Þ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¿Í¤È¥¯¥ë¥Þ¤È¤ÎÀÜÅÀ¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¤Ç¤¢¤ê¡¢AFEELA 1¤Ï¤½¤ÎÅÀ¤¬¤Ã¤Ä¤êÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½õ¼êÀÊ¤Î¥É¥¢¤Î¼êÁ°¤Þ¤Ç¹¤¬¤ë¥Ñ¥Î¥é¥Þ¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ï¡¢12.3¥¤¥ó¥Á¤È28.5¥¤¥ó¥Á¤Î2Ëç¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥½¥Ë¡¼¤¬¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥É¥«¡¼¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¥Ñ¥Î¥é¥Þ¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ï¥²¡¼¥à¤äÆ°²è¤Î»ëÄ°¤â²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¤ÎPlayStation Remote Play¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢¡ÖAstro Bot¡×¤Ê¤É¥½¥Ë¡¼¤Î¿Íµ¤¥²¡¼¥à¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Û¥ó¥À¤Îµ»½Ñ¤Î¿¿²Á¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËAFEELA 1¤ÎÁö¹Ô¶ñ¹ç¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ÎEV¤Ï2026Ç¯Ãæ¤Ë¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤«¤éÈ¯ÇäÍ½Äê¡£²Á³Ê¤Ï10Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1580Ëü±ß¡Ë°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¥Ù¥¹¥È ¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¡§Qualcomm Snapdragon Digital Chassis
Qualcomm¡Ê¥¯¥¢¥ë¥³¥à¡Ë¤Î¡ÖSnapdragon Digital Chassis¡×¤Ï¡¢À¸»ºÍ½Äê¤Î¤Ê¤¤¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ÇÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¡ÖCES¤Î¤¿¤á¤Î¥¯¥ë¥Þ¡×¤Ï¡¢¼ÖºÜ¾ðÊó¡¢¸ä³Ú¥·¥¹¥Æ¥à¡¢AI¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡¢¤½¤·¤Æ¼«Æ°±¿Å¾¤ä°ÂÁ´ÀÇ½¤Ê¤É¡¢ºÇ¿·¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤òÈäÏª¤¹¤ë¤¿¤á¤Ëºî¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤«¤é¡£
13Âæ¤Î¥«¥á¥é¤È20¸Ä¤Î¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤òÅëºÜ¤·¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬°Õ¼±¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤â±¿Å¾»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ê¤¤¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÈ¿±þ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢°ÂÁ´¥ª¥Ú¥ì¡¼¥¿¡¼¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¼ÖÆâ¤ÎÍÍ»Ò¤ò»£±Æ¤·¤Æ¡¢¿Í´Ö¤Î¥ª¥Ú¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ë¾õ¶·¤òÀâÌÀ¤·¤¿¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤ÈÏ¢·È¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢¥Ð¥¤¥¿¥ë¾ðÊó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ë¥Þ¤ÎÃæ¤ÎAI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤¬¾Íè¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤ò¼¨¤¹¥³¥ó¥»¥×¥ÈÄó¼¨¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£¼ÂÍÑÅª¤«¤â¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍ½Äê¤Î¹Ô¤Àè¤Þ¤Ç¼«Æ°¤Ç¥Ê¥Ó¤·¡¢¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Î¤¿¤á¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Þ¤ÇÁª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿µ¡Ç½¤Ç¤·¤¿¡£
¥Ù¥¹¥È Ìµ¿Í¥¿¥¯¥·¡¼¡§Waymo Ojai
Waymo¡Ê¥¦¥§¥¤¥â¡Ë¤ÎÌµ¿Í¥í¥Ü¥¿¥¯¥·¡¼¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÁ´ÊÆ¤ÎÅÔ»Ô¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¿¥¸¥ã¥¬¡¼ I-PACE¤ÎEV¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó¡¢Waymo¤ÏCES 2026¤Ç¿·¤¿¤Ê¼ÖÎ¾¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¡¢¤½¤ÎÌ¾¤â¡ÖOjai¡Ê¥ª¡¼¥Ï¥¤¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤ÏÃæ¹ñ¤ÎµÈÍøµ¥¼Ö¡ÊGeely¡Ë¤¬À½Â¤¤¹¤ëZeekr¤ÎÅÅÆ°¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢Waymo»ÅÍÍ¤Î¿·¥«¥é¡¼¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£13Âæ¤Î¥«¥á¥é¡¢6´ð¤Î¥ì¡¼¥À¡¼¡¢4´ð¤ÎLiDAR¥»¥ó¥µ¡¼¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎI-PACE¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¼ÖÎ¾¤Î¾åÉô¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ò¤ÈÌÜ¤Ç¤¤¤«¤Ë¤â¡Ö¼«Æ°±¿Å¾¼Ö¤À¡×¤ÈÊ¬¤«¤ë¸«¤¿ÌÜ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¿·¤·¤¤¡ÖWaymo Ojai¡×¤Ï¡¢Ç¯Æâ¤Ë¤â¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Î³¹¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Ù¥¹¥È ¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡§Nuro¤ÈNVIDIA¤Ë¤è¤ëUber¤ÎLucid Gravity¥í¥Ü¥¿¥¯¥·¡¼
Ìµ¿Í¥¿¥¯¥·¡¼³¦·¨¤Ç¤Ï¡¢Uber¡Ê¥¦¡¼¥Ð¡¼¡Ë¤¬Âç·¿¥³¥é¥Ü¤ÇËÜ³ÊÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥Û¥Ã¥È¥È¥Ô¥Ã¥¯¡£Uber¤ÏLucid Gravity¤ÎEV¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢Nuro¡Ê¥Ë¥å¡¼¥í¡Ë¤Î¥ì¥Ù¥ë4¼«Æ°±¿Å¾µ»½Ñ¤È¡¢NVIDIA¤Î±é»»¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Ìµ¿Í¥¿¥¯¥·¡¼¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¤³¤ÎÌµ¿Í¥¿¥¯¥·¡¼¤ÏCES2026¤Ç¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤È¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¡¢Ç§¾Ú¤¬¼è¤ì¼¡Âè¡¢Ç¯Æâ¤Ë¤â¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Î¥Ù¥¤¥¨¥ê¥¢¤ÇÁö¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
Lucid Gravity¤Ï3Îó¥·¡¼¥È¤ÎSUV¤Ç¡¢¹¤¤²ÙÊª¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢¸åÉôºÂÀÊ¤Ë¤Ï¥·¡¼¥È¥Ò¡¼¥¿¡¼¤ä¶õÄ´¤òÁàºî¤Ç¤¤ëÆâÂ¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤âÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìµ¿Í¥¿¥¯¥·¡¼¤Ï¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿µ¡Ç½¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¤è¤Í¡£SUV¤È¤·¤Æ¤Î¤«¤Ã¤³¤è¤µ¤òÂ»¤Ê¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¹â²òÁüÅÙ¥«¥á¥é¤äLiDAR¡¢¥ì¡¼¥À¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¥»¥ó¥µ¡¼Îà¤¬¥ë¡¼¥Õ¾å¤ä¼ÖÂÎ³Æ½ê¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤âÌµ¿Í¥¿¥¯¥·¡¼¤Ã¤Ý¤¤³°´Ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡¢Uber¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Î¼«¼Ò¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ëÃÏ°è¤Ç¥í¥Ü¥¿¥¯¥·¡¼¤ò±¿ÍÑ¤¹¤ë·×²è¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀè¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£
¥Ù¥¹¥È ¥Ü¥¤¥¹¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡§Cerence AI ¡ÖxUI¡×
¼«Æ°¼Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯AI¤Ï´üÂÔ¤Ç¤¤ëÂ¸ºß¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é±¿Å¾Ãæ¤Ê¤É¼ê¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¡¢²»À¼¤Ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°ÂÎ¸³¤¬¤è¤ê¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¥Ü¥ë¥Ü¤ò»±²¼¤Ë»ý¤ÄÃæ¹ñ¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼µÈÍøµ¥¼Ö¡ÊGeely Auto¡Ë¤Ï¡¢Cerence AI¤Î¼ÖºÜ¸þ¤±¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯AI¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖxUI¡×¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£²»À¼Áàºî¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Î¥Ç¥â¤Ç¤Ï¡¢¥Ê¥Ó¡¢¶õÄ´¡¢¼ÖÎ¾Áàºî¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ê¤ó¤ÈMicrosoft 365¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿À¸»ºÀ¥Ä¡¼¥ë¤Þ¤Ç¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤«¤Ä¼«Á³¤ËÏ¢·È¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¡¢±¿Å¾Ãæ¤Ç¤â¡Ö²»À¼¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¡×¤òÀßÄê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤ÐÆÃÄê¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤òÃý¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÁë¤ò³«¤±¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿Áàºî¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇCES 2026¤Ç¤Î¥Ç¥â¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁÛÄê³°¤Î²»À¼»Ø¼¨¤¬¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ÇËÃ¾¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤â¤¤¤¤´¶¤¸¤Ý¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£°ÊÁ°¤«¤é¡¢Cerence AI¤Ï¼ÖÆâ²»À¼Áàºî¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¿·¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¤Ï¼ÖÆâ¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎºÂÀÊ¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Ø¼¨¤¬Íè¤Æ¥¿¥¹¥¯¤¬Ê£»¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Á¤ã¤ó¤È½èÍý¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¥Ù¥¹¥È POC¡Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¼Â¾Ú¡Ë¡§Garmin ¼ÖÆâ¸þ¤± Meta Neural Band
¤³¤ì¤¾¤Þ¤µ¤ËCES¤é¤·¤¤¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¡ª
Garmin¡Ê¥¬¡¼¥ß¥ó¡Ë¤Î¡Ö¼ÖÆâ¸þ¤± Meta¤ÎNeural Band¡×¤Ï¡¢ÀµÄ¾¤³¤ì¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÃ¯¤âº¤¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Î¡ÖÆ±¾è¼ÔÂÎ¸³¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁÛ¤¤¤òÃÚ¤»¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥ê¥¹¥È¥Ð¥ó¥É¤òÁõÃå¤¹¤ë¤È¡¢¿Æ»Ø¡¢¿Íº¹¤·»Ø¡¢Ãæ»Ø¤ÎÆ°¤¤À¤±¤Ç¡¢²èÌÌ¤Ë¿¨¤ì¤º¤Ë¥¿¥Ã¥Á¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤òÁàºî¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ð¥ó¥É¤¬¼ê¼ó¤«¤éÈ¯¤»¤é¤ì¤ëÅÅµ¤¿®¹æ¤òÆÉ¤ß¼è¤ê¡¢¶õÃæ¤Ç¤Î¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤ò²èÌÌ¾å¤Î¥¹¥ï¥¤¥×¤ä¥¯¥ê¥Ã¥¯¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
ÌÌÇò¤¤¤·¤¹¤´¤¤¤±¤É¡¢ÀäÂÐÉ¬Í×¤È¤Ï»×¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤¬¤½¤ì¤¬¤¤¤¤¡£¥¯¥ë¥Þ¤Î¥¨¥ó¥¿¥áµ¡Ç½¤È¤É¤¦¤ä¤ê¼è¤ê¤Ç¤¤ë¤«¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤ÀÚ¤ê¸ý¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Æ±¾è¼Ô¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¯¥ë¥Þ¤¬Ää¼ÖÃæ¤ä½¼ÅÅÃæ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¾ÍèÅª¤Ë´°Á´¼«Æ°±¿Å¾¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥¢¥ê¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ç¥â¤Ç¤·¤¿¡£