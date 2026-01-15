ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¡Ö¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡¡ÍË¾³ô¤¬Ëº¤ì¤Ì¡ÈÍ£°ì¤Î¹ÔÆ°¡É¡ÖÈà¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡×
ºòµ¨45ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¥«¥ß¥Í¥í¤¬¸ì¤ëÂçÃ«¤ÎÀ¨¤µ
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¸«¤»¤ëÆóÅáÎ®¤ÎÌöÆ°¤Ï¡¢ºòµ¨45ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¼ã¤¼çË¤¤ÎÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¥ì¥¤¥º¤Î¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¡¦¥«¥ß¥Í¥íÆâÌî¼ê¤Ï¡¢¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¡£¡ÖÌîµå³¦¤ÇÈà¤ß¤¿¤¤¤ÊÁª¼ê¤¬Â¾¤Ë¤Ç¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÂçÃ«¤Ë¾Î»¿¤Î¸ÀÍÕ¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£
¡¡¥«¥ß¥Í¥í¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¤Î¤ÏÊì¹ñ¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖAbriendo Sports¡×¡£¤½¤³¤Ç½é¤á¤ÆÂçÃ«¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤¿¤È¤¤Î°õ¾Ý¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤è¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢Åê¼ê¤È¤·¤ÆÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢Èà¤ÏÁ´°÷¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡£Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢¥Ð¥Ã¥È¥Ü¡¼¥¤¤¬ÂÇ·â»þ¤Ë»È¤¦ËÉ¶ñ¤ò¥Í¥¯¥¹¥È¥Ð¥Ã¥¿¡¼¥º¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤À¡£µ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÆÂÇÀÊ¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¡¢ÆóÅáÎ®¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î°ìÏ¢¤Î¹ÔÆ°¤Ë¸«¹û¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Ê¤¼ÅêÂÇ¤Ç°ìÎ®¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤»¤ë¤Î¤«¡£¥«¥ß¥Í¥í¤ÏÂçÃ«¤ÈÆ±Î½¤Î¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹³°Ìî¼ê¤Ë¡¢¤É¤ó¤ÊÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö»ä¤ÏÅê¤²¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Àµ³Î¤Ë¸À¤¨¤ÐÈà¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¡ÊÂçÃ«¤Ë¡Ë¶á¤Å¤¤¿¤¤¤ó¤À¡£Èà¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È¡¢ÉáÃÊ¤ÎÎý½¬ÂÖÅÙ¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢ÂçÃ«¤«¤é¼õ¤±¤ë±Æ¶Á¤¬¼«¿È¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥«¥ß¥Í¥í¤Ïºòµ¨¡¢154»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·ÂÇÎ¨.264¡¢159°ÂÂÇ¡¢45ËÜÎÝÂÇ¡¢110ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·3Ç¯ÌÜ¤Ç°ìµ¤¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¯¡£3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë2026Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ë¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤Î½Ð¾ì¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹â¤¤¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÈë¤á¤¿22ºÐ¤Ï¡¢ÂçÃ«¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤Á´¤Æ¤«¤éÀ®Ä¹¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÄÏ¤ß¼è¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë