Ç¤Î¡ØÉ¡¥Á¥åー¡Ù¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë5¤Ä¤ÎÍýÍ³¡¡¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾Ú¡©¹ÔÆ°¤Î°ÕÌ£¤È¤Ï
1.ÇÆ±»Î¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä½¬´·¤ÎÌ¾»Ä
°¦Ç¤¬É¡¤ò¶á¤Å¤±¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢ÇÎ®¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¤¹¡£¤â¤È¤â¤ÈÇ¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¡¢É¡¤ÈÉ¡¤ò·Ú¤¯¿¨¤ì¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ÇÁê¼ê¤ËÅ¨°Õ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤òÅÁ¤¨¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ºÆ²ñ¤Î°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä´ðËÜÅª¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ô¤¤¼ç¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ¡¥Á¥åー¤âÆ±¤¸¤Ç¡¢Æ±¤¸²ÈÂ²¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¿Í´Ö¤Î¾ì¹ç¤ÏÂÎ¤ÎÂç¤¤µ¤Î°ã¤¤¤«¤é¡¢´é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼ê¤òº¹¤·½Ð¤¹¤È»ØÀè¤Î¥Ë¥ª¥¤¤òÓÌ¤°¥Ñ¥¿ー¥ó¤ÎÉ¡¥Á¥åー¤â¤è¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¿Æ»Ò¤ä·»Äï¤Ê¤É¤Î¿®Íê´Ø·¸¤Î¤¢¤ëÇ¤ä¡¢´é¸«ÃÎ¤ê¤ÎÇ¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤â¤¹¤ë¹ÔÆ°¤Ê¤Î¤Ç¡¢Â¿Æ¬»ô¤¤¤Î²ÈÄí¤Ç¤ÏÇÆ±»Î¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
2.Áê¼ê¤Î¾ðÊó¤ò¼ý½¸¤·¤Æ¤¤¤ë
°¦Ç¤¬É¡¤ò¶á¤Å¤±¤ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¤Ï¡¢¼Â¤ÏÆ±»þ¤Ë¾ðÊó¤ò¼ý½¸¤¹¤ëÌÜÅª¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¤ÎÉ¡¤Ë¤ÏÓÌ³Ð´ï´±¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÓÌ¤¤¤À»ô¤¤¼ç¤Î¥Ë¥ª¥¤¤«¤é¡Ö¤¤¤Þ¤Ï¤É¤ó¤Êµ¤Ê¬¡©¡×¡Ö¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¡©¡×¡Ö²¿¤ò¿©¤Ù¤¿¤Î¡©¡×¤Ê¤É¤ÎºÙ¤«¤¤¾ðÊó¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£³°½ÐÀè¤ÇÂ¾¤ÎÇ¤È¿¨¤ì¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤Î¥Ë¥ª¥¤¤â¤·¤Ã¤«¤ê»¡ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËÇ¥«¥Õ¥§¤Ê¤É¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢µ¢Âð¸å¤ÎÉ¡¥Á¥åー¤ÇÂ¾¤ÎÇ¤Î¥Ë¥ª¥¤¤Ë¶Ã¤«¤ì¤¿¤ê¡¢Èò¤±¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÇÆ±»Î¤¬¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤¹¤ëºÝ¤â¡¢Æ°ÊªÉÂ±¡¤Î¥Ë¥ª¥¤¤¬¤·¤¿¤é¡Ö¥·¥ãー¥Ã¡×¤È°Ò³Å¤·¤ÆÈò¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
3.¿®Íê¤È¿Æ°¦¤Î¾Ú
»ä¤¿¤Á¿Í´Ö¤â´Þ¤á¤Æ¡¢Æ°Êª¤Î´é¤Ï¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê¥Ñー¥Ä¤Ç¤¹¡£ÌÜ¤äÉ¡¤ÏÉÒ´¶¤Ç¡¢¤Ê¤ª¤«¤ÄÆ¬Éô¤ÏÁê¼ê¤«¤é¹¶·â¤ò¼õ¤±¤ì¤ÐÃ×Ì¿½ý¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤µÞ½ê¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ç¤¬´é¤ò¶á¤Å¤±¤ë¡ÖÉ¡¥Á¥åー¡×¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÉÔ°Õ¤Ë¹¶·â¤µ¤ì¤ë¿´ÇÛ¤¬¤Ê¤¤Áê¼ê¤À¤È¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¾Ú¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
°¦Ç¤¬¶á¤Å¤¤¤¿»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î´é¤Ë¤âÉ¡¥Á¥åー¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤â¡¢²ÈÂ²¤äÊìÇ¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö°Â¿´¤Ç¤¤ëÂ¸ºß¡×¤ÈÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÇ¤ÎÊý¤«¤éÉ¡¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ï¡ÖÂç¹¥¤¤À¤è¡×¡Ö°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ°Â¿´¡×¤È¤¤¤¦°¦¾ðÉ½¸½¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
4.¼Ò²ñÅª¤Êå«¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë
Ç¤ÏËÜÍè¡¢Ã±ÆÈÀ¤Î¶¯¤¤Æ°Êª¤Ç¤¹¤¬¡¢½½Ê¬¤Ê¿©¤ÙÊª¤¬¤¢¤ë´Ä¶¤Ç¤Ï¡¢¿Æ»Ò¤ä·»Äï¤Ê¤É·ì±ï´Ø·¸¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âµ¤¤¬¹ç¤¦ÇÆ±»Î¤Ç¾®µ¬ÌÏ¤Ê¼Ò²ñ¥°¥ëー¥×¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ç¤ÏÉ¡¥Á¥åー¤ò¤¹¤ëÁê¼ê¤È¤·¤Ê¤¤Áê¼ê¤ò¶èÊÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥°¥ëー¥×¤Î¶³¦Àþ¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Ç¤¬»ô¤¤¼ç¤ËÉ¡¥Á¥åー¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Î¥°¥ëー¥×¤Î°ì°÷¡×¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤Ç¡¢¤³¤Î¹ÔÆ°¼«ÂÎ¤¬¡¢Ãç´Ö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¤½¤Î´Ø·¸¤òÊÝ¤È¤¦¤È¤¹¤ë°Õ»×É½¼¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢Ç¤Îµ¤Ê¬¤äÂÎÄ´¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÏÉ¡¥Á¥åー¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ë¥Õ¥ó¥Ã¤ÈÌµ»ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£É¡¥Á¥åー¤Ï¡ÖÁ°²ó¤ÈÆ±¤¸´Ø·¸À¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤ò³Î¤«¤á¹ç¤¦¹ÔÆ°¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ëè²ó¤¹¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤Ë·ù¤ï¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¿´ÇÛÌµÍÑ¤Ç¤¹¡£
5.¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë
Ç¤¬»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òµá¤á¤Æ¡Ö¤Í¤§¡¢¤Í¤§¡×¤ÈÏÃ¤·¤«¤±¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤â¡¢¼«Ê¬¤«¤é¶á¤Å¤¤¤ÆÉ¡¤òº¹¤·½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À´°Á´¤Ë¿®Íê´Ø·¸¤¬ÃÛ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ´ü¤Ï¡¢ÂÎ¤¬ÀÜ¶á¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¼ó¤ò¿¤Ð¤·¤Ê¤¬¤é¿µ½Å¤ËÉ¡¥Á¥åー¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁ°¸þ¤¤Ê¹ÔÆ°¤ÏÎÉ¤¤È¿±þ¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Í¥¤·¤¯±þ¤¨¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤ÇÇ¤È¤Î²ñÏÃ¤¬À®Î©¤·¤Þ¤¹¡£¼ê¤òº¹¤·½Ð¤·¤Æ»ØÀè¤òÓÌ¤¬¤»¤Æ¡¢À¼¤ò¤«¤±¤¿¤êÉï¤Ç¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿®Íê´Ø·¸¤¬¤µ¤é¤Ë¿¼¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇÆ±»Î¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢É¡¥Á¥åー¤Î¸å¤Ë¤ª¸ß¤¤¤ÎÌÓ¤Å¤¯¤í¤¤¤ò¤¹¤ë¥¢¥í¥°¥ëー¥ß¥ó¥°¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¤¸¤ã¤ì¤Ä¤¤¤ÆÄÉ¤¤¤«¤±¤Ã¤³¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
Ç¤ÎÉ¡¥Á¥åー¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê°ÕÌ£¤ò´Þ¤á¤¿ÇÆ±»Î¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¬¥Ùー¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤ÎÍýÍ³¤Ë¤â¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ç¤¬»ô¤¤¼ç¤ò¡Ø¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÂçÀÚ¤ÊÃç´Ö¡Ù¤À¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°¦Ç¤¬É¡¥Á¥åー¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤Ï¡¢É¡¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ë¤À¤±¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤·¡¢»ØÀè¤ò¸þ¤±¤Æ¥Ë¥ª¥¤¤òÓÌ¤¤¤Ç¤¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤âÉ¡¥Á¥åー¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Î·Á¤Ç¤¹¡£
Ç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÉ¡¥Á¥åー¤Ï¡ÖÁê¼ê¤È¤Î´Ø·¸¤ò³Î¤«¤á¡¢°Â¿´¤ä¿®Íê¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂçÀÚ¤Ê¹ÔÆ°¡×¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£Ç¤ÎÊý¤«¤éÉ¡Àè¤ò¥Ô¥Ã¤È¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤Ë¤â°¦¾ð¤ä¿®Íê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢À¼¤ò¤«¤±¤¿¤êÉï¤Ç¤¿¤ê¤·¤Æ±þ¤¨¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£